Nicole Wohlert war unzufrieden mit ihrer Vorstellung und natürlich auch mit dem Gesamtergebnis. Die SAV kassierte in der Weserliga schließlich zwei Heimniederlagen. (Christian Kosak)

Vegesack. Die SG Aumund-Vegesack kassierte in der Badminton-Weserliga zwei Heimniederlagen und rutschte mit nunmehr 4:8 Punkten auf Tabellenrang sechs ab. Das 3:5 gegen den TuS Komet Arsten stufte Teamkapitän Carsten Flöter als unnötig ein, das 2:6 gegen Spitzenreiter Polizei SV Bremen III überraschte indes nicht sonderlich.

SG Aumund-Vegesack – TuS Komet Arsten 3:5: „Gegen die junge Truppe des TuS Komet Arsten haben wir unglücklich verloren“, sagte SAV-Mannschaftskapitän Carsten Flöter, der zumindest auf eine Punkteteilung gesetzt hatte. Gestartet waren die Gastgeber gut, denn in beiden Herren-Doppeln gingen die Vegesacker als Sieger vom Feld. Dabei setzten sich sowohl Carsten Flöter und Udo Bätjer als auch Jörg Rathmann und Philipp Manuel Bätjer jeweils in zwei Sätzen durch.

Für die SAV-Damen sprang trotz knapper Satzausgänge nicht ein einziges Erfolgserlebnis heraus – weder im Doppel noch im Einzel. Auch beim Mixed, das den Gastgebern gegen Ende der Partie den erhofften Zähler zum Unentschieden einbringen sollte, lief es nicht rund: Jörg Rathmann und Ines Reinhardt hatten den ersten Satz knapp mit 19:21 verloren, setzten sich danach gegen das Arster Gespann Mählmann/Bischoff mit 21:15 durch und unterlagen im entscheidenden Durchgang mit 16:21. „Da gab es bei den beiden zum Schluss Defizite im Zusammenspiel“, stellte Teamchef Flöter fest.

Er bemängelte aber auch seine eigene Leistung: „Ich bin zurzeit beruflich und familiär sehr eingespannt und habe deshalb Trainingsrückstand. Da fehlt am Ende der Partien oft die Kraft.“ So ging er im Einzel ebenso wie Udo Bätjer leer aus. Nur der Jüngste in der Mannschaft, Philipp Manuel Bätjer, holte sich locker einen Zähler gegen René Mathar (21:12, 21:6).

SG Aumund-Vegesack – Polizei SV Bremen III 2:6: Der Spitzenreiter trat in der Halle an der Lerchenstraße in starker Besetzung an. Trotz der am Ende deutlichen Niederlage konnten die Vegesacker in den einzelnen Sätzen gut mithalten. So auch im ersten Herren-Doppel: Da fanden Carsten Flöter und Udo Bätjer zwar nicht sofort gut ins Spiel, doch nach dem 17:21 gegen Mirco Aßmann/Dennis Chen waren die Vegesacker am Zug (21:11). „Da hat uns der Gegner unterschätzt“, erzählte Carsten Flöter. Der dritte Satz war ein Duell auf Augenhöhe. „Wir lagen immer dicht beieinander. Aber zum Schluss unterliefen uns vier Fehler hintereinander, und wir hatten das Nachsehen,“ bedauerte Flöter.

Nachdem auch das zweite Vegesacker Herren-Doppel verloren hatte, eroberten Ines Reinhardt und Nicole Wohlert durch ihren Zwei-Satz-Sieg gegen des PSV-Duo Scheier/Arslan den ersten Punkt für die Gastgeber. Einen weiteren Zähler ergatterte Udo Bätjer, der sich sicher gegen Philipp Rott durchsetzen konnte. Mehr war für die SAV nicht drin. Carsten Flöter, der seine Leistung im Einzel besser als noch am Tag zuvor einschätze, unterlag ebenso wie Philipp Manuel Bätjer. Verärgert über ihre 20:22-, 15:21-Niederlage gegen Hanna Arslan war Nicole Wohlert: „Ich habe einfach nur richtig schlecht gespielt.“

Auch das SAV-Mixed ging nicht glücklich vom Feld. Wieder unterlagen Rathmann/Reinhardt knapp. „Die beiden spielen gut zusammen. Doch in bestimmten Situationen sind sie nicht locker genug. Dann mangelt es an der nötigen Harmonie“, fand Teamchef Flöter.

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack - TuS Komet Arsten 3:5

1. HD: Flöter/Udo Bätjer - Rackow/Mathar 24:22, 21:13;

2. HD: Rathmann/Philipp Manuel Bätjer - Guhl/Mählmann 21:15, 21:17; DD: Reinhardt/Wohlert - Quensel/Bischoff 24:26, 15:21; 1. HE: Flöter - Guhl 17:21, 12:21; 2. HD: Udo Bätjer - Rackow 18:21, 21:18, 10:21; 3. HD: Philipp Manuel Bätjer - Mathar 21:12, 21:6; DE: Wohlert - Huster 19:21, 19:21; Mixed: Rathmann/Reinhardt - Mählmann/Bischoff 19:21, 21:15, 17:21

SG Aumund-Vegesack - Polizei SV Bremen III 2:6

1. HD: Flöter/Udo Bätjer - Aßmann/Chen 17:21, 21:11, 19:21; 2. HD: Rathmann/Philipp Manuel Bätjer - Lehr/Speckert 17:21, 19:21; DD: Reinhardt/Wohlert - Scheler/Arslan 21:14, 21:17; 1. HE: Flöter - Aßmann 17:21, 21:17, 12:21; 2. HE: Udo Bätjer - Rott 21:10, 21:12; 3. HE: Philipp Manuel Bätjer - Chen 13:21, 18:21; DE: Wohlert - Arslan 20:22, 15:21; Mixed: Rathmann/Reinhardt - Lehr/Scheler 16:21, 20:22 LAN