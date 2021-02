Malu Nitschke (frei)

In Zeiten des Corona-Lockdowns führen die Gymnastinnen des Blumenthaler TV zwar regelmäßig ein Online-Training durch. „Doch immer wieder das Gleiche im Training zu machen, hat uns gelangweilt. Um unseren Mädchen einen Ansporn zu geben und die Motivation und Wettkampflust wieder zu wecken, haben wir den Online-Wettkampf 2.0 entwickelt“, teilte die BTV-Trainerin Franziska Einroos mit.

Nach dem Online-Wettkampf für die jüngeren Gymnastinnen im Dezember trug der Klub einen Vereinswettkampf für alle Gymnastinnen aus. Die Stammtrainerinnen Stine Kahlenberg, Annika Einroos, Sofie Schulze, Lina Neumann, Annika Tietjen, Lisa Brückner und Franziska Einroos entwickelten dabei per Zoom-Sitzungen den Wettbewerb. Dieser bestand aus zwei Übungen, einem Tanz und einer Körpertechnik- beziehungsweise Gerätetechnikübung. „Die Tänze haben die Trainerinnen in Teams erarbeitet und per Video an die Eltern und Mädchen verteilt“ (Einroos). Die jüngsten Teilnehmerinnen aus dem Jahrgang 2014/2015 zeigten fünf Körpertechnikübungen – einen Spagat rechts, links, Mitte, eine Brücke aus dem Kniestand und einen Ratschlag.

Dschungelbuch und Mamma Mia

Den Tanz präsentierten sie zum Lied „I wanna be like you“ aus dem Dschungelbuch. Die acht- und neunjährigen Gymnastinnen offenbarten Gerätetechnik-Übungen mit dem Ball, Rollen über zwei Körperteile, Prellen ohne Hände, verdecktes Fangen des Balles hinter dem Rücken und eine Balance-Übung. Ihren Tanz führten sie zum Lied „Honey honey“ aus dem Musical Mamma Mia vor. Die Schülerinnen der Jahrgänge 2009 bis 2011 legten die Keulenpflichtübung des Deutschen Turnerbund (DTB) an den Tag. „Das war natürlich etwas abgewandelt, denn die Möglichkeiten im Kinder- oder Wohnzimmer sind doch ganz anders als in unserer Turnhalle“, gab Franziska Einroos zu bedenken. Im Tanz bewiesen die Mädchen dann ihre Swing-Künste.

Die Sportlerinnen des Jahrgangs 2008 zeigten eine Keulen- oder Ballübung, angelehnt an die Pflichtübungen des DTB, und einen Tango-Tanz. Insgesamt beteiligten sich 35 BTV-Gymnastinnen an dem Wettkampf.

„Eine besondere Herausforderung hatten die Eltern und Geschwister, die den Mädchen die Übungen beigebracht haben“, ließ Einross wissen. Die Siegerehrung habe mit allen 35 Teilnehmerinnen und deren Familien stattgefunden. In ihren Lieblingsanzügen fieberten sie vor dem Fernseher, PC oder Tablet mit. „Es war ein buntes und schönes Bild mit vielen glücklichen Gesichtern“, versicherte Franziska Einroos.

Als Ehrengast nahm Blumenthals Abteilungsleitung Margret Gerdes an der Siegerehrung teil. „Ich möchte mich beim Orga-Trainerteam und bei allen Teilnehmerinnen bedanken“, sagte Gerdes. Als Geschenk erhielten die Gymnastinnen eine Medaille, die drei Erstplatzierten ein kleines Präsent von den Trainerinnen.

Wettkampf-Premiere gefeiert

Für die jüngsten Gymnastinnen war es der erste Wettkampf. Malu Nitschke setzte sich im Jahrgang 2005 mit 5,82 Punkten vor Fabienne Büsing (3,55) und Leanna Keller (3,35) durch. Bei den Siebenjährigen hatte Mara Lucia Hustedt mit 6,12 Zählern vor Joleen Mix (6,07) und Liana Lechmann (5,95) die Nase vorn. Leentje Ramelow siegte mit 11,72 Punkten vor Alica Keller (10,57) und Arina Raisch (10,55/Jahrgang 2003). „Die Herausforderung war die Geräteübung mit dem Ball. Dies haben die Mädchen schon sehr gut gemeistert“, betonte Franziska Einroos.

In der Schülerinnenklasse (Jahrgänge 2009 bis 2011) erreichte Sophie Rempel mit 12,32 Punkten die erste Position. Es folgten Jette Müller (12,30) und Jamie-Lee Henkel (12,28). „Die Mädchen konnten mit ihrem Ausdruck und der Umsetzung des Tanzes überzeugen“, so Einroos. Im Jahrgang 2008 gewann Milana Siffermann mit 10,12 Zählern vor Pia Welker (9,52) und Alina Parchomenko (9,37). „Die größte Herausforderung der ältesten Gymnastinnen lag beim Tango. Das ist ein ganz neues Genre für sie“, sagte Einroos. Das Trainerteam bedanke sich bei allen Gymnastinnen, die so fleißig dabei gewesen seien. Einroos hoffe auf ein baldiges Wiedersehen in „ihrer“ geliebten Turnhalle.