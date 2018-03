Lesum. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen Jahren setzten sich die Lesumer nun in der Finalrunde im Landesleistungszentrum in Bassum souverän durch und nehmen somit erstmals an den Aufstiegswettkämpfen zur 2. Bundesliga Nord am Sonntag, 18. Februar, in Hannover teil. Dabei besiegte der Klub sowohl den SV Wiefelstede im Halbfinale als auch den SV Eiche Idafehn im Finale mit 3:2.

SV Wiefelstede – Sportschützen Bremen 2:3: Im Halbfinale bekamen es die Nordbremer mit dem SV Wiefelstede zu tun, der in der Vorrunde schon einmal das Nachsehen gegen den Ersten der Gruppe B gehabt ­hatte. „Aber durch tolle Schützen ist Wiefelstede auch ein eher unangenehmer, starker Gegner“, meinte Andreas Brenneke. Da die besten vier von insgesamt 16 Mannschaften aus dieser Saison an den Start gingen, sei von knappen Ausgängen auszugehen gewesen. „Die Nervosität spielt natürlich eine große Rolle, da es auch um etwas geht“, meinte Brenneke. Sein Team sei auch etwas verhalten in den Wettkampf gestartet. Jelle Wind hatte erst im Laufe der Woche noch etwas an seinem Sportgerät verändert, was sich als nicht optimal herausstellte.

„Dementsprechend kam kein hohes Ergebnis, das man von so einem Schützen erwarten könnte, heraus“, berichtete Bren­neke. Dennoch reichten die 387 Ringe zum Einzelsieg des Niederländers über Rene Wempen. „Bei Kevin Standhartinger und Birgit Querfurth war ein bisschen Sand im Getriebe“, bedauerte Andreas Brenneke. Dies habe sich zum einen an der großen Nervosität bei Querfurth und zum anderen am Verpassen des perfekten Standes bei Standhartinger gezeigt. „Beide mussten ihre Punkte mit für sie eher schlechten Ergebnissen abgeben“, stellte Andreas Brenneke fest. Somit waren Eyleen Heuwinkel und Guido Flierbaum gefordert. „Beide meisterten diese Aufgabe souverän mit jeweils starken 386 Ringen. Da war die Freude bei den Schützen, Betreuern und Angehörigen über den Einzug ins Finale und einen bereits sicheren Platz bei den Aufstiegskämpfen riesengroß“, erklärte Brenneke.

SV Eiche Idafehn – Sportschützen Bremen 2:3: „Jetzt war die große Anspannung vorbei. Wir konnten gelassener ins Finale gehen. Dies hieß aber nicht, dass wir nicht Landesverbandsmeister werden wollten“, so Brenneke. Jelle Wind nutzte die Pause, um sein Sportgerät wieder in den alten Zustand zu versetzen. „Das sollte sich dann auch bezahlt machen. Er startete stark mit 98, 98, 99 Ringen in den Wettkampf und verschaffte sich schon einen beachtlichen Vorsprung“ (Brenneke). Mit einer Acht im letzten Schuss und einer 95er-Serie gewann der Neuzugang den Punkt auch mit insgesamt 390 Ringen gegen Nadine Grüneke.

Birgit Querfurth vermochte sich gegenüber dem ersten Wettkampf nicht zu steigern und gab ihren Einzelzähler somit knapp an Mirko Wento ab. Guido Flierbaum kam auch nicht so richtig in den Wettkampf ­hinein und musste sich in der letzten Serie so richtig strecken, um seine Kontrahentin Martina Thomßen zu besiegen. Mit 98 Ringen zum Abschluss zog Flierbaum noch um einen Ring an seiner Konkurrentin vorbei.

„Eyleen Heuwinkel befindet sich im Moment wieder auf der Spur zu Topergebnissen und haute ihrem Gegner gleich mal Serien von 98, 100, 98 Ringen um die Ohren, bevor sie entspannt einen Gang zurück­legte und die letzte Serie mit 95 ausschoss“, ­freute sich Andreas Brenneke. Mit 391 Ringen machte sie den Triumph für die Nordbremer bereits perfekt. „Auch wenn der Sieg schon eingetütet war, musste Kevin Standhartinger noch in die Verlängerung, da seine Gegnerin in der letzten Serie eine Acht schoss und somit beide Schützen ein Ergebnis von 383 Ringen erzielten“, ließ Brenneke wissen. Es kam somit zu einem Stechschuss, der aber nicht mehr relevant war. „Kevin zeigte sich als Gentleman und überließ seiner Gegnerin mit einer Sieben den Einzelpunkt“, erklärte Andreas Brenneke.

Ohne eine einzige Niederlage in der gesamten Saison könne man schon von einem verdienten Meistertitel reden, so Brenneke. „So etwas kann nur zustande kommen, wenn man so ein tolles Team hat, in dem sich alle super verstehen, gegenseitig motivieren, trösten und feiern können“, betonte der Klubchef. In einem bereits vorab gebuchten griechischen Restaurant feierten die „Schaafschützen“ mit ihrem Stab den Titel.

Bei den Aufstiegskämpfen werden acht Mannschaften aus vier Landesverbänden sowie ein Relegationsteam aus der 2. Bundesliga Nord antreten, um einen von zwei begehrten Aufstiegsplätzen zu erreichen. „Geschossen wird in zwei Durchgängen pro Mannschaft. Dabei geht jede Mannschaft komplett mit fünf Schützen an den Start, die allesamt 40 Wettkampfschüsse absolvieren“, informierte Andreas Brenneke. Das Gesamtergebnis entscheide dann darüber, welche beiden Teams aufsteigen.