Vegesack. Der SV Adolphsdorf guckte hingegen in die Röhre und steigt aus der Liga ab. Für Vegesack traten Heiko ­Peters, Thomas Hagemann, Jens Wesling sowie Timo Wunram und Holger Probst an.

Als sicherster Schütze der Vegesacker entpuppte sich dabei Heiko Peters. „Heiko hat sehr gut und konstant geschossen und damit großen Anteil an den Ergebnissen gehabt“, berichtete Vegesacks Bogenreferent Timo Wunram. Jens Wesling sei zudem über seine Ergebnisse geradezu überrascht gewesen, da er lange nicht trainieren konnte und trotzdem starke Resultate auf die Scheibe brachte. „Jetzt haben sich wieder genug Schützen zusammengefunden, die richtig an Ligawettkämpfen interessiert sind und eine stabile Mannschaft bilden. Man darf deshalb auf die nächste Hallensaison im Herbst dieses Jahres gespannt sein“, frohlockte Vegesacks Pressewart Georg Veltl.

Die drei Teams absolvierten in Lübberstedt drei Duelle. Da es sich um eine ungerade Zahl an Teilnehmern handelte, trat dabei jeweils eine Formation in jedem Durchgang gegen einen imaginären Gegner an. So begann der Vegesacker SV gegen diesen nicht vorhandenen Kontrahenten mit 187 Ringen. Im Anschluss besiegten Thomas Hagemann und Co. den MTV Lübberstedt mit 196:192. Mit dem gleichen Ergebnis hatte das Heimteam zuvor den SV Adolphsdorf bezwungen.

Mit einem 194:161-Triumph über den SV Adolphsdorf machten die Nordbremer ihren Aufstieg schließlich perfekt. Sie entschieden den Wettkampftag mit 6:0 Punkten und insgesamt 577 Ringen zu ihren Gunsten. Vier Ringe weniger brachte der MTV Lübberstedt bei 4:2 Zählern an. Damit schafften die Lübberstedter nach ihrer erstmaligen Zugehörigkeit zur Landesliga Ost den Klassenerhalt. Der SV Adolphsdorf verabschiedete sich dagegen mit nur 535 Ringen und nur zwei Punkten erstmals aus der Klasse.