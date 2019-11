Bremen-Nord. Das Derby in der Fußball-Verbandsliga der C-Junioren zwischen dem JFV Bremen und dem Blumenthaler SV II hat nicht stattgefunden. „Ich hatte leider nur zehn gesunde Spieler“, teilte Burgwall-Coach Carsten Niewiem mit. Dadurch, dass die ersten C-Junioren in der Regionalliga Nord so erfolgreich seien, könnten diese es sich leisten, komplett zu rotieren. „Somit standen auch die letzten drei Spieler, die für meine Mannschaft spielberechtigt gewesen wären, nicht mehr zu Verfügung“, erklärte Niewiem. „Aber wie sagt man doch so schön: des einen Leid ist des anderen Freud“, erklärte Carsten Niewiem. Der JFV Bremen bekommt nun einen 5:0-Sieg zugesprochen. Die Schützlinge von Übungsleiter Sven Wolfram wären aber lieber aufgelaufen, um im Rhythmus zu bleiben. An diesem Sonnabend um 12 Uhr steigt nun das C-Junioren-Gipfeltreffen zwischen dem noch ungeschlagenen Klassenbesten JFV Weyhe-Stuhr und dem JFV Bremen.