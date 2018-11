In der Endphase des Derbys häuften sich die Fouls. Hier kommt Vegesacks Mittelfeldmann Abdullah Basdas zu Fall. (fotos: Christian Kosak)

Vegesack. Wieder Muhamed Hodzic! Im Hinspiel hatte der 37-Jährige mit seinem Tor den 2:1-Sieg der SG Aumund-Vegesack im Derby der Fußball-Bremen-Liga beim Blumenthaler SV eingeleitet. Im Rückspiel reichte sein Treffer in der 24. Minute zum einzigen Tor der Begegnung, um dem Nordrivalen erneut drei Punkte abzuknöpfen. Verständlich, dass die Enttäuschung der jungen Burgwall-Elf groß war, zumal sie sich als gleichwertiger und spielstarker Widerpart präsentierte.

„Wir haben es in der ersten 20 Minuten versäumt, den Vegesackern den Schneid abzukaufen“, bilanzierte Blumenthals Trainer Denis Spitzer nach dem kampfbetonten und kurzweiligen Nord-Derby. Tatsächlich hatte Mahdi Matar bereits in der vierten Minute den Führungstreffer auf dem Fuß. Doch er scheiterte am glänzend aufgelegten SAV-Keeper Florian Schäfers. Und in der 18. Minute musste der rechte Torpfosten die Gastgeber vor einem Rückstand bewahren. Den Schuss von BSV-Mittelstürmer Oguzhan Dalan hätte Schäfer nicht mehr parieren können.

SAV-Björn Krämer räumte später ein, seine Mannschaft habe in der Anfangsphase Probleme gehabt. Dass sie letztlich dennoch als Sieger vom Platz ging, bezeichnete er aber als ebenso folgerichtig. „Wir haben mit großer Leidenschaft und viel Herzblut gespielt“, analysierte Krämer, der nach der 2:3-Heimpleite gegen die Leher TS eine Woche zuvor ein Grundsatzgespräch mit der Mannschaft geführt hatte. Mit dem Resümee, dass Leistungsbereitschaft und Konzentration über 90 Minuten erforderlich seien, um eine Bremen-Liga-Partie zu gewinnen.

Beide Eigenschaften zeichnete die Vegesacker nach dem unrunden Start denn auch aus. Sie gingen mit Tempo auf den zweiten Ball und brachten die Gäste mit hohem Pressing in Verlegenheit. So in der 24. Minute, als Nick Enghardt das Aufbauspiel der Blumenthaler erfolgreich störte, Muhamed Hodzic mit dem Ball die Abwehr überlief und mit einem platzierten Schrägschuss ins lange linke Eck BSV-Keeper Jascha Tiemann keine Abwehrchance ließ.

Der Treffer zeigte Wirkung. Die Blumenthaler versuchten zwar schnell, das Ergebnis zu egalisieren, zeigten sich nun aber für Konter anfällig. In der 30. Minute schob SAV-Angreifer Mirko-Alexander Jankowski den Ball aus Nahdistanz am rechten Torpfosten vorbei, und elf Minuten später entpuppte sich der Schussversuch von Nick Enghardt im BSV-Strafraum als harmloser Roller. Und auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hätten sich die Blumenthaler über einen zweiten Gegentreffer nicht beschweren. Doch Clifford Stecher beförderte den Ball nur auf die Latte, und Jankowski verpasste einen Querpass von Enghardt auf der Torlinie (55.).

Doch noch gaben sich die Gäste nicht geschlagen. Um das zu unterstreichen und auch den eigenen Spieler noch einmal Mut zur Attacke zu machen, wechselte sich Denis Spitzer für Dalan ein. Der Blumenthaler entfaltete noch einmal Druck auf das SAV-Tor. Und es ging zur Sache auf dem mittlerweile ziemlich zerfurchten Rasen. Die Fouls häuften sich, vor allem die Blumenthaler Bank beschwerte sich lautstark über Fouls und musste von Schiedsrichter Sebastian Berger zur Mäßigung ermahnt werden. Sekunden vor dem Abpfiff schien sich Spitzers Einwechslung dann auszuzahlen. Sein Kopfball aber strich über die Querlatte, die SAV hatte den zweiten Dreier in dieser Saison gegen den alten Nordrivalen unter Dach und Fach gebracht.

„Der Sieg war absolut verdient“, befand SAV-Coach Björn Krämer, der seinen Vertrag mit Fußball-Abteilungsleiter Bernd Siems und Teamchef Jörg Segerath am Freitagabend um ein Jahr bis Juli 2020 verlängert hatte. Denis Spitzer lobte seine Mannschaft für eine engagierte Vorstellung: „Sie hat guten Fußball gezeigt und alles versucht, um zumindest ein Remis zu erreichen“, bilanzierte der BSV-Coach und fügte mit Seitenblick an: „Auf dem Kunstrasenplatz nebenan wäre uns das wohl auch gelungen.“