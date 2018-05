Hugo Mossu Avendano vom Sturmvogel Berne musste sich auf Topaze du Landais im Derby mit dem zehnten Rang begnügen. (Christian Kosak)

Berne. Wohl selten hat ein Verein eine Springprüfung derart dominiert wie der Stedinger RFV Sturmvogel Berne bei seinem eigenen Reit- und Springturnier auf der Anlage Am Markthamm in Berne. Eske Rowehl auf Carry Sue, Carolina Dosch auf Dalla, Josie Dähn auf Luca S sowie Karsten Bruns auf Galoppa feierten einen Vierfach-Sieg für die Gastgeber in der ersten Abteilung des Zwei-Sterne-A-Springens, bei dem es auch um Punkte für die Kreismeisterschaften Wesermarsch ging.

Mit Jessica Gärdes auf Waldemar RM, Rebecca Timmermann auf Cocco Cannibale und Mareike Ibbeken auf Granny Smith waren zudem noch drei weitere Berner platziert. Somit beanspruchten die Gastgeber sieben von zehn Schleifen in dieser Abteilung. „Auf A-Niveau sind wir beim Sturmvogel richtig breit aufgestellt“, erklärte Bernes Pressewartin Alke Rowehl. Sie wüsste aber nicht so genau, ob die Erfolge auch auf den Heimvorteil zurückzuführen seien. „Es kann aber gut sein, dass daheim alle besonders zeigen wollten, was sie können“, vermutete Rowehl. Im L-Stilspringen räumte ihr Freund Claas Jüchter mächtig ab. Er gewann die Prüfung auf seinem sechsjährigen Wallach Case mit der Stilnote 7,9 und belegte auf Luca S mit 7,5 Punkten zudem den dritten Rang. „Case hat Claas selbst gezüchtet. Deshalb freute er sich über den Sieg auch umso mehr“, informierte Alke Rowehl. Bei Luca S handele es sich hingegen um das Pferd eines anderen Besitzers, das er vorgestellt habe, damit es Erfahrungen sammele.

Ein Pferd, das auch den Anforderungen des Berner Derbys entspricht, besitzt Claas Jüchter aber derzeit nicht. In diesem L-Springen zum Abschluss des ersten Turniertages wiederholte Hendrik Buckenberger vom RV Ganderkesee auf Brynja seinen Vorjahressieg. In einer Zeit von 76,03 Sekunden verwies der fehlerfreie Buckenberger auf seiner Stute Linn Sophie Mauchert vom RVoV Mulsum auf Levistano P um knapp drei Sekunden auf die zweite Position. Hendrik Buckenberger scheint sich in Berne besonders wohl zu fühlen. Er hatte sich nicht nur bereits im vergangenen Jahr im Berner Derby durchgesetzt, sondern vor zwei Jahren auch das M-Springen zu seinen Gunsten entschieden. Nun behauptete sich Buckenberger auch erneut im M-Springen. Dieser nutzt das Turnier in Berne wie seine Vereinskollegen auch als Generalprobe für das eigene Turnier, das am kommenden Wochenende stattfinden wird. „Hendrik hat mir erzählt, dass er sich überlegt, im nächsten Jahr auch noch mit einem Nachwuchspferd zusätzlich am kleinen Berner Derby teilzunehmen“, teilte Alke Rowehl mit. Das kleine Berner Derby feierte gestern seine Premiere.

Die Bereiter vom Hof Sosath in Lemwerder, Ricardo Tenti und Hugo Mossu Avendano, verpassten auf Chica Morena beziehungsweise auf Topaze du Landais als Starter des Stedinger RFV Sturmvogel Berne eine Platzierung im Berner Derby. Parallel zu dieser Prüfung konnten die zahlreichen Zuschauer auf der Anlage auf einem großen Bildschirm verfolgen, was Bernes Hendrik Sosath gerade beim großen Springderby in Hamburg so macht. „Durch das Hamburger Derby sind wir ja auch überhaupt erst auf die Idee mit unserem Derby gekommen“, betonte Rowehl. Viele Zuschauer seien der Bitte nachgekommen, dem Berner Derby mit Hüten beizuwohnen. Dabei hätten die Strohhüte deutlich den Ton angegeben.

Das M-Springen beherrschte Hendrik Buckenberger auf Brynja klar. Er distanzierte seinen zweitplatzierten Klubkameraden Udo Voigt auf Larusso ohne Abwurf um mehr als neun Sekunden. Hier eroberte Ricardo Tenti auf Chica Morena als Vierter mit einem Fehler und einer Zeit von 55,87 Sekunden auch noch eine Schleife. Den Sprung auf das Siegertreppchen verfehlte Tenti dabei nur um 0,61 Sekunden. Im vorausgegangenen L-Springen gab Eske Rowehl auf ihrer 13-jährigen Stute Carry Sue ordentlich Gas. In 44,72 Sekunden verzeichnete die Lokalmatadorin beim Triumph von Linn Sophie Mauchert auf Levistano P auch die beste Zeit aller Teilnehmer. Doch ein Abwurf kostete die Siegerin des A-Springens den möglichen Erfolg in der L-Prüfung. „Die beiden treten erst seit dem vergangenen Jahr bei Turnieren an und drehen nun richtig auf“, sagte ihre Schwester Alke Rowehl.

Die Pressewartin war froh darüber, dass der angekündigte Regen ausblieb. „Es ist zwar irgendwann ein bisschen grau am Himmel und kälter geworden. Aber wichtig war, dass die Böden gehalten haben. Das persönliche Wohl konnte mit einer Jacke geklärt werden“, bilanzierte Alke Rowehl. Sie hob auch die Vorstellungen ihrer Vereinskollegin Sirina Kruse in der Dressur hervor. Kruse erreichte auf ihrem Pony Al Bundy sowohl in der A-Dressur als auch in der ersten Abteilung der hochwertigen L-Dressur – Kandare Rang sieben und damit jeweils eine Schleife.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Lena Behrens (Jader RC) auf Honey de Luxe 7,5; 2. Nina Nötzig (Jader RC) auf Real nice Boy 7,3; 3. Marleen Auffarth (RFV Nordbutjadingen Tossens) auf Laurie‘s Ass 7,2; 2. Abt.: 1. Larissa Hoffmeyer (RV Ganderkesee) auf Renaissance 7,5; 2. Lena Gorath (RV Hohenböken) auf Barny 7,4; 3. Vanessa Blume (RV Hohenböken) auf Radinero 7,3

Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Nina Nötzig (Jader RC) auf Real nice Boy 7,7; 2. Lina Trüper (Nordenhamer RC) auf Scalato 7,6; 3. Lena Helwig (RFV Rodenkirchen) auf La Cura­zon 7,5; 2. Abt.: 1. Lena Gorath (RV Hohenböken) auf Barny 7,6; 2. Mareike Hagstedt (RFV Holle-Wüsting) auf Herra 7,4; 3. Katja Biermann (RFV Woeschenland) auf ­Power of Love 7,2

Dressurprüfung Kl. L – Trense, 1. Abt.: 1. Lena Hennig (RV Ovelgönne) auf Samun H 7,1; 2. Lena Helwig (RFV Roden­kirchen) auf La Curazon 7,0; 3. Antje Müller (RFV Roden­kirchen) auf Fernando 6,9; 2. Abt.: 1. Marie-Pauline Philipp (RC Hude) auf Bob Braveheart F 7,5; 2. Bianca Stolle (RFV Holle-Wüsting) auf Ehrina 7,3; 3. Deike Malin Ostermann (RV Grüppenbühren) auf Donnerlittchen R 7,2

Dressurprüfung Kl. L – Kandare: 1. Melanie Scheel (RV Grüppenbühren) auf Draga 7,4; 2. Delia Wohlgemuth (RFV Edewecht-Portsloge) auf Show Man 7,2; 3. Carina Wiltfang (RFV Schönemoor) auf Supertramp 7,1

Stilspringprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Nina Nötzig (Jader RC) auf Caruso 8,0; 2. Josie Dähn (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Luca S 7,7; 3. Marleen Auffarth (RFV Nordbutjadingen Tossens) auf Laurie‘s Ass 7,4; 2. Abt.: 1. Eske Schierhold (RV Hoeven) auf Freya S 8,2; 2. Finja Witte (RC Hude) auf Sammy 8,0; 3. Annika Bruning (RV Hoeven) auf Lorinos 7,7

Springprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Eske Rowehl (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Carry Sue 0/36,36; 2. Carolina Dosch (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Dalla 0/41,12; 3. Josie Dähn (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Luca S 0/42,37; 2. Abt.: 1. Eske Schierhold (RV Hoeven) auf Freya S 8,2; 2. Finja Witte (RC Hude) auf Sammy 8,0; 3. Annika Bruning (RV Hoeven) auf Lorinos 7,7

Springrüfung Kl. L: 1. Claas Jüchter (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Case 7,9; 2. Leonie Pander (TG Bad Zwischenahn) auf Careful‘s Son 7,7; 2. Claas Jüchter (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Luca S 7,5

Springprüfung Kl. L: 1. Linn Sophie Mauchert (RVoV Mulsum) auf Levistano P 0/46,47; 2. Sarah Yvonne Deger (Ammerländer RC) auf San Sorino 0/49,09; 3. Loort Fleddermann (RC Hude) auf Obella 0/49,90

Springprüfung Kl. L – Berner Derby: 1. Hendrik Buckenberger (RV Ganderkesee) auf Brynja 0/76,03; 2. Linn ­Sophie Mauchert (RVoV Mulsum) auf Levistano P 0/78,93; 3. Hilke Steenken (RV Grüppenbühren) auf Fiene S 0/85,15

Springprüfung Kl. M: 1. Hendrik Buckenberger (RV Ganderkesee) auf Brynja 0/56,47; 2. Udo Voigt (RV Ganderkesee) auf Larusso 0/65,52; 3. Loort Fleddermann (RC Hude) auf Qalito 4/55,26 KH