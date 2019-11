Der Verlegungswunsch von Edu Yakan wurde nicht berücksichtigt. Er muss mit dem SV Lemwerder am Sonntag zum Landesliga-Derby beim SV Türkspor antreten. (Jens Pillnick)

Bremen-Nord. Es ist Derby-Zeit in der Fußball-Landesliga. Am Sonntag, jeweils um 14.30 Uhr, treffen der SV Türkspor und der SV Lemwerder aufeinander, während zeitgleich der SV Grohn und die DJK Germania Blumenthal um Punkte kämpfen.

SV Türkspor – SV Lemwerder: Nicht alle Beteiligten sind damit zufrieden, dass diese Partie nach wie vor an diesem Wochenende auf dem Spielplan steht. Der SV Lemwerder hatte aus personellen Gründen um eine Verlegung gebeten, was auch Türkspors Trainer Bahadir Kilickeser ganz gelegen gekommen wäre. „Aber es hat dann irgendwie nicht geklappt, es war zu kurzfristig“, berichtet der SVT-Coach und hat sich damit abgefunden, dass er nun mit einem dünnen Kader ins Spiel gehen muss. Um 11 Uhr am Sonntagvormittag spielt bereits die Ü32 des SV Türkspor im Burgwall-Derby gegen die DJK Germania Blumenthal, sodass die Alt-Herrenspieler Teyfik Erkenekli, Savas Kaleli und Izzet Bekar gegen den SV Lemwerder nicht zur Verfügung stehen werden. Zudem ist Enes Kök gelb-gesperrt.

Trotzdem gibt es für Bahadir Kilickeser nur einen akzeptablen Spielausgang. Einen Sieg seiner Mannschaft. „Wir brauchen da nicht drumherum zu reden. Alles andere als drei Punkte wäre eine Enttäuschung für uns. Wir sind in der Tabelle oben dran, haben sogar noch ein Spiel weniger, und Lemwerder ist Tabellenletzter mit nur zwei Punkten. Sie sind zurzeit nicht gut drauf, und wir wollen unsere Erfolgsserie fortsetzen“, so Bahadir Kilickeser.

Auf der anderen Weserseite beschäftigt sich SVL-Trainer Edu Yakan in seinem Vorausblick fast gar nicht mit der sportlichen Situation, sondern im Schwerpunkt nur mit der nicht genehmigten Spielverlegung. „Wir haben auch einen Termin innerhalb der Woche angeboten sowie dann eventuell auch das Heimrecht zu tauschen. Ich verstehe die Sturheit beim Bremer Fußball-Verband nicht, denn wir sind in einer personellen Notlage. So ist jedenfalls keinem geholfen, und der Verlierer wird der Fußball sein“, so Edu Yakan.

Yakans Schwager Bahadir Kilickeser hätte einer Verlegung ja zugestimmt, aber Verband und auch Vorstand des SV Türkspor spielten nicht mit. „Keine schöne Geste“, betont Edu Yakan. „Wo bleibt das vom DFB ausgegebene Fair geht vor?“ Yakans Problem: Neben einigen verletzten und kranken Feldspielern hat der SVL-Coach auch keinen Torhüter zur Verfügung. Von den zu Saisonbeginn fünf bereitstehenden Optionen zwischen den Pfosten sind die Lemwerderaner Keeper entweder ortsabwesend, verletzt, frisch operiert oder beruflich verhindert. „Aber wir werden irgendwie antreten“, sagt Edu Yakan abschließend.

Sonntag, 14.30 Uhr, Burgwall-Stadion

SV Grohn – DJK Germania Blumenthal: Auch die Austragung dieser Partie war im Vorfeld nicht frei von Diskussionen. „Wir hoffen, auf dem Rasenplatz spielen zu können, werden aber auch den Grandplatz kreiden, damit wir auf jeden Fall in Grohn einen Platz anbieten können“, sagt Jan-Philipp Heine, Spielertrainer der „Husaren“. Denn er möchte gerne zwei Heimspiele nacheinander austragen. Im Spiel gegen Woltmershausen am vergangenen Sonntag (1:2) sie die Verletzungsgefahr an einigen Stellen des Oeversberg-Rasens jedoch schon groß gewesen, gibt Heine zu. Dennoch, einer möglichen Verlegung auf den Blumenthaler Burgwall kann er nichts Gutes abgewinnen. „Das hat uns schon im Fall FC Huchting nicht gutgetan.“

Personell sieht es bei den Gastgebern inzwischen wieder einigermaßen akzeptabel aus. Gezim Bullari hat wieder trainiert und kann – wie auch bereits gegen Pusdorf – mitwirken. Ob sein albanischer Landsmann Albano Mullaj nach Ablauf seiner Sperre dabei sein wird, ist fraglich, ebenso wie der Einsatz des von einer verschleppten Grippe geplagten Grohner Torjägers Jannis Kurkiewicz.

Bei den Gästen vom Burgwall fallen mit Torjäger Bilal Subasoglu und dem erkrankten Marius Schramm zwei Stammspieler sicher aus. DJK-Trainer Aydin Pekyalcin möchte zwar ungern auf Schlacke spielen, aber dennoch die drei Punkte einfahren, unabhängig davon, wo die Partie nun letztendlich stattfinden wird. „Wir wollen keine Punkte liegenlassen. Grohn wird versuchen zu ackern, und wir wollen dagegenhalten. Schenken wird sich in diesem Derby keiner was“, sagt Aydin Pekyalcin. Er warnt davor, den SV Grohn wegen dessen Tabellenstandes nicht ernst zu nehmen. „Auch wenn sie auf dem drittletzten Platz stehen und bisher nur zehn Punkte geholt haben, wir dürfen uns davon nicht täuschen lassen und müssen nichtsdestotrotz unsere Leistung auf dem Platz abrufen. Und solche Derbys haben sowieso andere Gesetze“, so Aydin Pekyalcin weiter.

Sonntag, 14.30 Uhr, Oeversberg