Nils Husen: Auf jeden Fall! Ich habe noch alte Fotos davon, wie ich mit einem Kindergartenfreund mit Schaufel in der Hand völlig verdreckt in der Sandkiste stehe.

Das ist gut möglich. Es ist eben auch ein anderes Gefühl, draußen an der frischen Luft als in der Halle zu spielen.

In der Halle geht es für Sie nicht ohne die Backe, warum können Sie im Sand darauf verzichten? Na ja, zum einen macht die Backe im Sand natürlich wenig Sinn. Der Ball ist beim Beachen aber auch anders beschaffen, als in der Halle. Er ist weicher, gibt beim Anfassen leichter nach und ist dadurch auch besser zu greifen. Dafür ist er im Regen eine absolute Katastrophe: Da rutscht er einem komplett aus der Hand. Dann ist es noch schlimmer als ein Spiel in der Halle ganz ohne Backe.

Nein. Da das Spielfeld beim Beachen sowohl in der Breite als auch in der Länge kleiner als in der Halle ist, muss man dort gar nicht prellen. Und da der Angriff beim Beachen immer in Überzahl spielt, bieten sich allein schon mit schnellen Ballpassagen die besseren Tormöglichkeiten an.

Nein, das ging nach einer Eingewöhnungszeit recht gut. Und danach ist es so wie beim Fahrradfahren: Man verlernt es nicht.

Der Beachhandball. Allein schon durch die Bodenbeschaffenheit ist das Laufen im Sand anstrengender. Die teilweise hohen Temperaturen kommen noch mit dazu.

Hier hat der Hallenhandball die Nase allein schon aufgrund der vielen Spielzüge vorn. Außerdem spielen in der Halle drei Mann mehr als im Sand mit. Von der Gleichzahl an Spielern in Angriff und Abwehr in der Halle ganz zu schweigen.

Das war vor zwei Jahren, als Niklas Bachmann mit seinen Schulterproblemen aufhören musste. Da ich wie er Linkshänder bin, schon beachen konnte und noch kein Team hatte, war ich wohl der passende Ersatz für ihn.

Das stimmt. Wir sind professioneller geworden, haben Trainingseinheiten eingeführt und unseren Kader wettbewerbsfähiger aufgestellt. Mittlerweile spielt bei uns mit Jannes Krone selbst ein Hallen-Bundesligaspieler aus Burgdorf mit. Außerdem haben wir uns von den Spaßturnieren wegbewegt und spielen erstmals nur noch bei den Qualifikationsturnieren um die Startplätze bei der deutschen Meisterschaft mit.

Ja. Erstens stand uns bei unseren vier Turnierstarts nicht immer die stärkste Formation zur Verfügung, außerdem hatten wir auch noch zweimal im Viertelfinale Pech gehabt. Wer weiß, was sonst für uns möglich gewesen wäre.

Das hatte ich in der Tat erst vor. Jetzt spiele ich aber an dem Wochenende mit meinen alten Mannschaftskameraden aus Grambke und freue mich auf das Wiedersehen mit Steven von Salzen, Nils Zittlosen, Thies Kohrt, Daniel Schimske und vielen anderen.

Würde das ganze Jahr über dort gespielt werden können, dann im Sand, da diese Variante körperloser und auch ästhetischer ist.

Ich glaube, dass das bei uns kein Thema sein dürfte, solange Andreas Szwalkiewicz bei uns Trainer ist und wir in der Oberliga spielen.

Sogar ordentlich. Wer wie ich zwei Jahre aufgrund von Verletzungen wenig trainieren kann, der gelangt mit den Trainingseinheiten am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag plus den Beachhandball-Starts am Sonnabend und Sonntag an seine Grenzen.

Und ob, zumal wir aufgrund unserer vielen Leute ja auch eine Woche früher in die Halle gehen. Das ist auch gut so, da sich unser neuer, größerer Kader ja auch erst einmal finden muss.

(lacht) Ich bin einer von drei Linkshändern und obendrein der älteste und der erfahrenste, da kann ich mit meiner Ruhe punkten. Aber Spaß beiseite: Ein gesunder Konkurrenzkampf ist gut, und man weiß ja nie, wen es alles mit Verletzung treffen kann.

Ich möchte im oberen Tabellendrittel mitspielen, denn Gewinnen macht erheblich mehr Spaß und hebt die Stimmung im Team.

Zur Person

Nils Husen (26)

ist von Beruf Sozialversicherungsfachangestellter. Der Linkshänder spielt – mit Ausnahme eines kurzen Ausflugs zum TvdH Oldenburg – seit 2016 bei den Hallen-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Im Beachhandball läuft er bei den Beach Geckos aus Schwanewede auf.