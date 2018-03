Meyenburg/Schwanewede. Zunächst gelang es die SG Beverstedt, nach einem kräftezehrenden Spiel über zwei Stunden, im Tiebreak mit 15:9 zu bezwingen (3:2). Nach einer kurzen Erholungsphase ging die VG Meyenburg/Schwanewede ans Werk, um den bis dahin Zweitplatzierten Geestemünder TV II zu verdrängen – mit Erfolg.

Nach dem glatten 3:0-Sieg kletterten die Schützlinge von Trainer Günter Kraus auf den zweiten Platz, der am Saisonende zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga berechtigen würde. „Bei dem Restprogramm von nur noch zwei Auswärtsspielen gegen TSV Neuenwalde und SG Karlshöfen/Gnarrenburg II scheint das eine machbare Aufgabe zu sein“, meinte Kraus.

VG Meyenburg/Schwanewede – SG Beverstedt 3:2 (25:21, 25:17, 12:25, 20:25, 15:9): Der VG-Stammkader wurde an ­diesem Tag mit drei Jugendspielerinnen verstärkt. Das Nachwuchstalent Neele Wachtendorf stabilisierte so die Annahme und „wehrte spektakuläre Bälle ab“ (Kraus). Nach der 2:0-Satzführung ließ im dritten Satz die Konzentration des Gastgebers aber etwas nach (7:16). Mit Mittelblockerin Kristina Pia Lentz und Außenangreiferin Laura Kosak sollte dann die Wende geschafft werden. Nach hervorragenden Blockaktionen verletzte sich aber „Krissi“ Lentz am Sprunggelenk und fiel für den Rest des Spieltages aus. So ging der Durchgang mit 12:25 an Beverstedt.

Aufschlagstarke Brozinski

Zu Beginn des vierten Satzes musste Christina Brozinski kurzfristig auf der Mittel­blockerposition von Laura Hornickel einspringen. Hiernach entwickelte sich ein ausgeglichener Durchgang, den Beverstedt nach 26 Minuten erneut mit 25:20 für sich entscheiden konnte. Im Tiebreak gab letztlich die Aufschlagstärke des Meyenburger Teams den Ausschlag. Christina Brozinski eröffnete den Satz mit zwei Assen und ­sorgte auch in der Schlussphase für die drei entscheidenden Aufschlagpunkte.

VG Meyenburg/Schwanewede – Geestemünder TV II 3:0 (25:11, 25:20, 25:15): Mit großem Respekt packten die Meyenburgerinnen um Zuspielerin Luisa Sperling und Topscorerin Laura Hornickel die zweite ­Herausforderung an – hatte man in Bremerhaven doch glatt mit 0:3 Sätzen verloren. Doch in diesem Spiel konnten die Gäste durch die schlechte Annahme für keine ­große Gefahr sorgen. „Durch den aggressiven Umgang des Geestemünder Trainergespanns wurden die Spielerinnen schnell verunsichert“ (Kraus). Auch die Ausschöpfung sämtlicher Wechseloptionen konnte letztlich den klaren 3:0-Erfolg der VG Meyenburg/Schwanewede nicht verhindern, und somit glückte aus Sicht des Gastgebers die Revanche für die Hinspielschlappe.

Hoch motiviert fährt die VG Meyenburg/Schwanewede nun zu den letzten Auswärtsspielen gegen den Sechsten TSV Neuenwalde (24. Februar) und Vorletzten SG Karlshöfen/Gnarrenburg II (17. März).

VG Meyenburg/Schwanewede: Sperling, Jäger, Roselius, Brozinski, Hornickel, Lentz, Schwandt, Brosig, Hennemann, Kosak, Schwalbe, Wachtendorf.

Auch die zweite VG-Mannschaft (Rang fünf) konnte in der Bezirksklasse I die beiden Heimbegegnungen gewinnen. Die Schützlinge von Jens Niebank siegten mit 3:1 Sätzen gegen SFL Bremerhaven (25:20, 25:11, 22:25, 25:22) und ließen anschließend auch beim glatten 3:0-Erfolg gegen TuS Wremen 09 II nichts anbrennen (25:18, 25:15, 25:19). Zwei Spieltage vor Saisonende steht zudem die weibliche Jugend U20 der VG Meyenburg/Schwanewede mit 22:2 ­Punkten als Jugendmeister bereits fest.