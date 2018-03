Nick Enghardt (links) glänzte zuletzt als Torschütze für die SAV. (Christian Kosak)

Vegesack. Mit der SG Aumund-Vegesack muss wieder gerechnet werden. Das gilt für die Fußball-Bremen-Liga, in der die Nordbremer seit sieben Partien ungeschlagen sind, dabei 15 Punkte gesammelt, sich auf Rang sieben vorgearbeitet und viel Selbstbewusstsein getankt haben. Dass mit der SAV gerechnet werden muss, soll aber natürlich auch für den Lotto-Pokal-Wettbewerb gelten, in dem die SAV am morgigen Karfreitag um 14 Uhr den Klassengefährten Habenhauser FV erwartet und den Sprung ins Halbfinale anstrebt.

Diese gute Basis für das Pokalspiel hat sich das Team laut Trainer Björn Krämer erarbeitet: "Die Mannschaft ist enger und gezielter im Training. Alle geben Vollgas." Das erfolgreiche Miteinander hat auch schon positive Auswirkungen für die Zukunft gebracht. "Von den ersten zwölf, mit denen wir gesprochen haben, haben wir eine Zusage für die nächste Saison bekommen", erklärt Björn Krämer, dass der eingeschlagene Weg mit Kontinuität fortgesetzt werden wird.

Auf dem derzeitigen Erfolgsweg soll im Pokal-Wettbewerb kein Stopp eingelegt werden. Und doch ist die Situation eine andere. Es ist kein Punkt-, sondern ein Pokalspiel. Ein K.-o-Spiel. Das eine oder andere Experiment, das der Ligabetrieb gestattet, ist im Pokal-Wettbewerb eher als waghalsig einzuordnen. "Wir müssen schnell erkennen, was uns hilft, dieses Spiel zu gewinnen", sieht Björn Krämer sich und das Team ganz anderes gefordert: "In der Liga kann man sich Fehler erlauben und es beim nächsten Mal besser machen – hier nicht."

Natürlich lassen sich die jüngsten Erfolge der SAV nicht an einer Person ausmachen, aber in letzter Instanz war es zuletzt häufig Nick Enghardt, der der SAV geholfen hat. Mittlerweile von der Sechs auf die Zehn oder sogar noch weiter nach vorne gerückt, erzielt er beständig Tore. Fünf in den vergangenen sieben Spielen. Dass Enghardt jetzt in der Offensive Freiheiten genießt, liegt aber auch daran, dass sich Elias Steege als Sechser neben Andreas Radke etabliert hat und auch Ferdi Uslu für diese Position zur Verfügung steht. Ein Zeichen dafür, dass alle Zahnräder besser ineinandergreifen und das Gefüge bei der SAV immer geschlossener wird.

Auf dem Papier beginnt die SAV das Spiel gegen den Tabellenzwölften, der ungefähr halb so viele Punkte (19) aufweist, also als Favorit. Mehr aber auch nicht. Und Krämer zeigt sich erfreut darüber, dass "mein Team ganz genau weiß, dass es den Gegner nicht unterschätzen darf". Die beiden Liga-Ergebnisse belegen das. Auch wenn der Habenhausen FV zuletzt nur einen Punkt aus vier Spielen holte, gegen die SAV erreichte er ein 3:1 in Vegesack und ein 2:2 daheim. Zweifacher Torschütze in Habenhausen: Nick Enghardt.

Die Spieler des Habenhausen FV begleitet also womöglich ein gutes Gefühl beim Spiel in Vegesack. Damit es dabei nicht lange bleibt, wollen die Vegesacker, denen Marco Prigge und Christian Böhmer nicht zur Verfügung stehen, Björn Krämers bereits erwähnten Leitsatz für dieses K.-o.-Spiel auf den Platz bringen: "Wir müssen schnell erkennen, was uns hilft, dieses Spiel zu gewinnen."