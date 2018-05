Mittwoch, 9. Mai: Wie jeden Morgen klingelt mein Wecker um 6.45 Uhr. Nach einem gemeinsamen Frühstück mit meinem Mann Frank und unserem Sohn Felix bringe ich Felix in den Kindergarten. Wir hatten großes Glück, da er in Vegesack in die „Jaburg“ geht. Danach fahre ich weiter zur Fähre nach Lemwerder. Seit 15 Jahren betreue ich das Marketing der Werft Abeking & Rasmussen. Messeorganisation und Pressearbeit machen einen Großteil meiner Arbeit aus. Im Augenblick sind viele Presseanfragen bezüglich der neuen Yacht „Elandess“, die seit Kurzem an der Pier liegt, zu beantworten. Um 14 Uhr hole ich Felix wieder vom Kindergarten ab. Nach dem Mittagessen dürfen die Kinder im großen Garten spielen. Fußball steht dabei ganz hoch im Kurs.



Donnerstag, 10. Mai: Frank hat sich mit seiner Mannschaft (Herren 40) zum Trainieren verabredet. Felix und ich spielen eine ganze Weile Uno und machen uns dann auch auf den Weg zum Tennis. Erst schauen wir ein bisschen zu, wie der Papa Doppel spielt. Dann greifen wir selbst zum Schläger. Da ich mich um 13 Uhr mit Julia Thamm verabre­det habe, schaffen wir es nicht ganz, den Satz zu Ende zu spielen. Bei 4:4 müssen wir aufhören. Julia und ich trainieren für die kommenden Punktspiele. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit den jungen Damen zu spielen. Wir haben viele spannende Ballwechsel und toben uns ordentlich aus. Nachmittags essen wir Waffeln und schauen ein bisschen Tennis vom Masters-Turnier in Madrid.



Freitag, 11. Mai: Sowohl der Kindergarten als auch die Werft machen heute einen ­Brückentag. Glücklicherweise hat Frank den Vormittag ebenfalls frei. So können wir die gemeinsame Zeit nutzen, um für Felix einen Schulranzen zu kaufen. In Vegesack bei ­Michaelis werden wir schnell fündig. Felix entscheidet sich für einen grünen mit ­Dinosauriern drauf. Sehr stolz behält er ihn gleich auf und spaziert glücklich aus dem Geschäft. Nachmittags passen meine Eltern wieder auf Felix auf, während ich mit meiner Mannschaftskameradin Megan Bruns den Tennisschläger schwinge. Wir spielen uns konzentriert ein und danach einen Satz aus. Frank hat in seiner letzten Stunde die erste Herren im Training. Es wird etwas ­später, da der finale Spieltag der Fußball-Bundesliga noch genau durchgesprochen wird. Auch zu Hause ist dieser noch ein Thema.



Sonnabend, 12. Mai: Frank hat um 13 Uhr ein Punktspiel in Ritterhude. Leider hat Felix keine Lust, mit mir zum Zugucken zu fahren. Wir spielen ein bisschen Kaufmannsladen. Dann backe ich noch schnell ein paar Muffins, da wir Opa Jens zum Fußballgucken eingeladen haben. Wir schalten zwischen dem Werder-Spiel und der Bundesliga-Konferenz hin und her. Leider schaffen wir es nicht rechtzeitig, die unschönen Szenen aus Hamburg auszuschalten. Felix findet die ganze Situation sehr verstörend. Es ist beschämend, dass eine kleine Gruppe „Fans“ ein ganzes Spiel zum Erliegen bringen kann. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass es in der kommenden Saison kein Nordderby geben wird. Ein kleines bisschen Schadenfreude ist aber auch ­dabei.



Sonntag, 13. Mai: Heute ist Muttertag. Felix hat auch noch ein tolles Bild für mich gemalt. Dann geht es zum Punktspiel nach Osterholz-Scharmbeck. Alle gewinnen ihre Einzel recht deutlich. Leider gelingt mir dies nicht. Ich führe bereits 6:1 und 3:0, ehe auf einmal nichts mehr klappt. Ich stehe total neben mir und verliere tatsächlich noch das Match. Ziemlich geknickt komme ich vom Platz. Neele Kalka, „Meggie“ Bruns und Leonie Hennemann nehmen mich mit aufmunternden Worten in Empfang. Dann geht es weiter mit den Doppeln. Mit Neele an meiner Seite läuft es wieder rund. Auch „Meggie“ und Leonie gewinnen souverän und somit wir auch das Punktspiel mit 5:1. Nach dem gemeinsamen Essen fahren wir nach Beckedorf. Dort spielt gerade unsere dritte „Damen“. Ein paar aus der zweiten „Damen“ und den Herrenmannschaften schauen zu. Wir gehen alle zusammen schnell zu Otto Bohne ein Eis essen, die „Werksverkauf“ machen. Frank und Felix erwarten mich schon zu Hause. Die Männer waren auf der Terrasse fleißig und freuen sich auf das Endspiel von Alexander Zverev gegen Dominik Thiem in Madrid. Zverev spielt hervorragend und gewinnt das Finale. Frank und ich überlegen noch, was in der kommenden Woche ansteht. Rund um das Tennis gibt es immer eine Menge zu organisieren. So kümmern wir uns nebenbei um Trainingsplanung, Integration von neuen Mitgliedern, Pressearbeit und seit einem halben Jahr auch um Teile des Einkaufs für unsere Vereinsgaststätte „De Beeke“. Diese wird neuerdings in Selbstbewirtschaftung von den Mitgliedern betrieben. In den Monaten Mai und Juni bleibt nicht viel Zeit neben dem Tennis, was uns aber auch sehr viel Freude macht.⇒

Montag, 14. Mai: Die Kindergarten-Gruppe von Felix fährt zum Reiten. Dies macht ihm sehr viel Spaß. Ich beschäftige mich mit weiteren Presseanfragen. Weiterhin werfen zahlreiche Messen im Herbst ihre Schatten voraus. Wir sind auf der ganzen Welt vertreten. Es gibt noch eine Menge zu organisieren. Um 14 Uhr hole ich Felix wieder aus dem Kindergarten ab. Er ist ziemlich verschwitzt und braucht erst mal eine kleine Abkühlung. Nachmittags hat Felix bei Neele zusammen mit drei anderen Jungen in seinem Alter Training. Zur gleichen Zeit spiele ich mit Jacqueline Trenkler Tennis. Ihr Sohn Ben ist auch in der Gruppe von Felix. Auf dem Rückweg holen wir Oma Heide in Vegesack ab. Sie bringt Felix montags immer ins Bett, da ich mich wieder auf den Weg nach Beckedorf mache. Die Damenmannschaft hat Training. Ich versuche, nicht mehr an die schlechte Leistung von gestern zu denken und nach vorne zu schauen.



Dienstag, 15. Mai: Ich habe alle Hände voll zu tun: Es müssen Anzeigen verschickt, Mails geschrieben und zahlreiche Telefonate geführt werden. Einige Schiffsmodelle sind von der letzten Messe in Fort Lauderdale wiedergekommen und sind leider während der Luftfracht stark beschädigt worden. Wir halten die Schäden für die Versicherung fest. Ich packe die Messekiste aus und kontrolliere, welche Prospekte und Werbemittel nachbestellt werden müssen. Nachmittags gehen Felix und ich zum Frisör. Es ist immer eine kleine Herausforderung, ­Felix während des Haareschneidens zu beschäftigen, da er sehr kitzelig ist. Danach fahren wir noch zu Wassenaar und kaufen eine Menge Blumen für unsere Terrasse.

Zur Person

Verena Henk

spielt Tennis für die Verbandsklasse-Damen des Beckedorfer TC. Die 43-Jährige ist verheiratet mit dem BTC-Trainer Frank Henk, mit dem sie einen Sohn, Felix (5), hat. Verena Henk betreut das Marketing bei der Werft Abeking & Rasmussen.

Weitere Informationen

