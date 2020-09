Vegesacks Marcel Burkevics (grünes Trikot), erzielte das goldene Tor. (Kosak)

Björn Krämer klatschte einmal in die Hände und rief ein langgezogenen „Ja“ aus. Der Coach der SG Aumund-Vegesack war nach dem knappen 1:0-Sieg beim SV Werder Bremen III in der Fußball-Bremen-Liga einfach nur froh über den ersten Dreier in dieser Serie. „Man hat meinem Team angemerkt, dass die Anspannung da war. Aber heute zählen nur die drei Punkte“, sagte Krämer nach dem Schlusspfiff.

Es war kein berauschendes Spiel der beiden bis dato noch sieglosen Teams. Für mehr Spektakel sorgte da schon Werders Ex-Profi Ailton, der nebenan mit Werders Senioren trainierte und dabei fast aus dem Stand ein Tor nach dem anderen markierte. „Bewegung, Bewegung“, forderte hingegen Björn Krämer immer wieder von seinen Mannen. Einziger Höhepunkt der ersten Halbzeit in der Bremen-Liga war das Tor von Marcel Burkevics nach 13 Minuten. Weil ein Werderaner den Diagonalball von Abduallah Basdas unterlief, kam der Rechtsaußen an den Ball, machte noch zwei, drei Schritte und schloss im Strafraum erfolgreich zum Siegtor ab. „Das Tor war aber auch mehr ein Zufallsprodukt“, urteilte Werders Trainer Andreas Ernst.

Mit mehr als fünfminütiger Verspätung kam der Gast aus der Kabine zurück. Die Nordbremer schienen sich aber etwas vorgenommen zu haben. Abdullah Basdas zog einen Freistoß aus spitzem Winkel mal frech direkt aufs kurze Eck. Doch dort stand Werders Kebba Sillah goldrichtig (48.). Kurz darauf zirkelte Basdas das Spielgerät per Freistoß auf den Kopf von Alexander Schlobohm, der den Ball um Haaresbreite rechts vorbeiköpfte. Bis zum ersten gefährlichen Schuss der Hausherren dauerte es eine Stunde. Der agile SV-Spielgestalter Oriyama Nao prüfte nach einem Solo SAV-Torwart Jan Niklas Dähne. In dieser Phase hätte die Partie auch kippen können. „Kommt wieder in die Zweikämpfe“, munterte Björn Krämer seine Akteure an der Seitenlinie auf.

In der 72. Minute hatte „Xandi“ Schlobohm nach einem Steilpass von „Abdu“ Basdas freie Bahn. Der Mittelstürmer umkurvte auch Werders Keeper Gianluca Ferrulli. Doch dann traf er das Leder nicht richtig, sodass dieses leicht von SVW-Abwehrchef Sergen Simsek noch vor der Linie zu klären war. Simsek sah ein paar Minuten später im Anschluss an ein Foulspiel gegen Alexander Schlobohm zu Recht die Ampelkarte. In Überzahl wäre den Gästen beinahe die Vorentscheidung geglückt.

Doch fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zielte der eingewechselte Giancarlo Cristestcu nach einem Querpass von Schlobohm unbedrängt mit links um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. „Ich habe da draußen einen Herz-Klabaster bekommen“, räumte Björn Krämer ein. Er habe ständig mit seinem Co-Trainer Issam El-Madhoun überlegt, die Taktik zu ändern. Letztlich sei seine Elf auch deshalb erfolgreich gewesen, weil diese sich im zweiten Abschnitt etwas tiefer gestellt hätte.

Mit den vielen Diagonalbällen der Platzherren von rechts hinten nach links vorne taten sich die Vegesacker aber extrem schwer. Der finale Pass oder der Abschluss stimmten aber einfach nicht beim Heimteam. „Aus meiner Sicht war die SAV in der ersten Halbzeit besser in den Zweikämpfen. Dafür waren wir im zweiten Durchgang aggressiver“, bilanzierte Andreas Ernst, der ein Unentschieden als gerechtfertigt angesehen hätte. Aufgrund des Chancenplus der Gastformation ging der SAV-Erfolg aber auf jeden Fall in Ordnung. „Vielleicht haben wir auch davon profitiert, dass keine Zuschauer da waren, weil wir schon einen unheimlichen Druck hatten“, sagte Björn Krämer.

Nun in Geestemünde zu Gast

Am Sonntag gastiert die SG Aumund-Vegesack bereits um 11 Uhr beim ESC Geestemünde. Die Gastgeber werden nach ihrer zumindest in der Höhe völlig überraschenden 1:6-Klatsche beim Blumenthaler SV auf Wiedergutmachung aus sein. „Die Spiele gegen Geestemünde waren bis auf eine Ausnahme in der vergangenen Saison immer völlig offen“, sagt Björn Krämer. Die Bremerhavener hätten sich in den vergangenen Jahren immer besser entwickelt.

„Deshalb glaube ich auch, dass der ESC am Ende der Saison mit oben in der Tabelle zu finden sein wird“, so Krämer. Dieser muss weiterhin auf Marvin Syla, Lennart Kettner und Bashkim Toski verzichten. Dafür dürfte Mehmet Polat wieder in den Kader zurückkehren. Die Geestemünder haben in der Offensive einiges zu bieten. Dabei erzielten Luca Mittelstädt und Philip Schönewolf 15 der 17 Saisontreffer. „In der Vergangenheit haben wir und der ESC immer versucht, vernünftig Fußball zu spielen. Dabei sind dann auch viele Tore gefallen“, deutet Björn Krämer an, dass es ein erneutes Torfestival geben könnte.