Der Linkshänder Tim Paltinat (links) war der erste, der die Zusage-Lawine beim Handball-Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen für die Serie 2021/22 lostrat. (OLAF KOWALZIK)

Das ist rekordverdächtig. „Es war schon eine merkwürdige Situation", beschreibt der Trainer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen seine Gefühlslage.

Der Coronavirus und der Lockdown zwingen den Sport eben auch auf dieser Planungsebene zu veränderten Wegen. Und da der Spielbetrieb bereits nach dem zweiten Spieltag ohnehin ruhte, machte Henning Schomann eben frühzeitiger als gewohnt Nägel mit Köpfen.

Zwölf Zusagen liegen dem HSG-Coach mittlerweile vor, ein Spieler überlegt noch. Bei fünf Akteuren stehen die Zeichen mehr oder weniger auf Abschied, zumindest aber auf eine Pause. „Mit dem neuen Kader sind wir gut aufgestellt“, ist Schomann überzeugt.

Tim Paltinat war der erste, der die Zusage-Lawine lostrat. Der Linkshänder signalisierte schon Mitte November sein okay. Für seine Entscheidung waren das gebliebene Trainerteam und die Mannschaft selbst die maßgeblichen Faktoren.

„Wenn wir zusammenbleiben, dann kann sich etwas sehr Gutes entwickeln„, ist er überzeugt. Das hatten die „Schwäne“ trotz der verhältnismäßig wenigen Trainingseinheiten in der Halle auch schon mit den beiden Saison-Auftaktsiegen gegen die Hunte-Aue Löwen und Achim-Baden gezeigt. „Ansonsten ist das Umfeld in Schwanewede super und passt derzeit mit dem Studium perfekt zu mir“, erzählt Paltinat.

Die Ja-Worte von den „Schwänen“ Karlo Oroz, Rune Becker (beide Linksaußen), Niklas Mechau, Torben Pilger, Torben Lemke, Cedric Scharnke, Marco Wilhelms (Rückraum), Jorrit Latacz (Kreis) sowie Jannis Nowitzki, Jan Tholen und Theo Krüger (Tor) ließen nicht lange auf sich warten.

„Ich wurde bei den Gesprächen nicht einmal gefragt, wie der neue Kader aussieht“, freut sich Henning Schomann über die vielen positiven Rückmeldungen in der noch frühen Zeit. Jannis Nowitzki, der erst Ende September von der SG Börde Handball (bei Hildesheim) in den Landkreis Osterholz gewechselt war, bestätigt den Eindruck.

"Für mich war sofort klar, dass ich weiter dabei bleiben will", betont er. Er sei sofort gut aufgenommen worden, das Team habe dem in Bremerhaven Wohnenden schnell ein Gefühl von Heimat gegeben. „Außerdem ist das Niveau der Mannschaft hoch", findet der Torwart. Die Zukunft des halblinken Angreifers Marc Blum ist hingegen noch offen. „Ich bin auch noch mit anderen Klubs im Gespräch, entschieden ist noch nichts“, verrät der Schwarzschopf.

Bei Vibulan Sivanathan und Julius Timm sind die Würfel gefallen: Sie verabschieden sich von den „Schwänen“. Die Rückkehr von „Vibu" Sivanathan Anfang Januar an seinen Studienort Köln war vorher propagiert worden und daher keine Überraschung. Julius Timm, zum Saisonbeginn vom HC Bremen gekommener Schlussmann, will die Handballschuhe laut eigener Aussage sogar endgültig ausziehen. „Mein Dienstplan ist leider nicht so kompatibel mit dem Trainings- und Spielplan, wie ich es mir vorgestellt habe“, erklärt der Polizei-Student.

„Ich habe in meiner gesamten Zeit als Torhüter schöne Jahre gehabt, daran denke ich gern zurück", schließt er seine Ausführungen ab. Den Kreisläufer Dustin Pelzl zieht es im Sommer ins niederländische Groningen. Vorausgesetzt, die Pandemie beziehungsweise die Impfsituation lassen das zu.

„Zurzeit gehe ich davon aus, dass es im September auf dem Groninger Campus weitergeht. Wenn das so sein sollte, werde ich wieder in den Niederlanden sein", gibt der Psychologie-Student zu Protokoll. Dann bliebe keine Zeit mehr für das Spielen bei den „Sahneschnitten“. Bitte warten heißt es zu guter Letzt bei Nils Husen und Malte Hamsch – aus verschiedenen Gründen. Der Rechtsaußen Nils Husen tritt „aufgrund von bevorstehenden privaten und beruflichen Veränderungen“ zunächst kürzer.

„Ich werde die Zeit vermutlich brauchen, in der mich der Handball vereinnahmt“, gibt er zu verstehen. Da die nähere Zukunft aber gerade in diesen Zeiten ganz schwer zu überblicken und vor allem schnelllebig ist, schließt der Linkshänder auch ein Weiterspielen nicht aus.

Der Linksaußen Malte Hamsch geht es nach seinem dritten Kreuzbandriss ruhig und gelassen an. Er war vor kurzem das erste Mal wieder joggen, vom Handball-Training sei er aber noch meilenweit entfernt, gibt er zu verstehen. „Ich habe mich mit Henning Schomann darauf geeinigt, dass ich gucke, wie ich wieder auf die Beine komme. Erst dann entscheide ich, ob und wie es mit dem Handball weitergeht„, sagt er. Sein Coach möchte Hamsch allein schon wegen dessen Persönlichkeit, dessen positive Art, irgendwie dabei behalten. „Wenn Malte will, dann finden wir etwas für ihn“, lässt Henning Schomann jedenfalls durchblicken.

In punkto Neuzugänge ist Trainer der „Schwäne„ ebenfalls aktiv, etwas Spruchreifes vermelden kann er aber noch nicht. „Das Ansprechen und ein erstes Kennenlernen per Telefon funktioniert“, verrät er. Mehr geht jedoch mangels Trainingschancen aber auch schon nicht.

Ein weiteres Problem der „Schwäne“ ist, dass sie gleichklassige Spieler kaum holen können. Zumindest dann nicht, wenn diese finanzielle Forderungen stellen. Das ist beim aktuellen Oberliga-Spitzenreiter nicht drin. Und um unterklassige Spieler mit Oberliga-Potenzial beobachten zu können, „müsste erst einmal wieder gespielt werden“, schildert er die gleich die nächste Problematik.

„Wir haben aber ja auch noch einige Wochen bis Monate Zeit", schiebt er mit Blick auf die wohl frühestens im September beginnende neue Saison hinterher. Da liegt sprichwörtlich in der Ruhe die Kraft. Henning Schomanns größtes Augenmerk gilt zurzeit der Kreisposition, auf der mit Jorrit Latacz lediglich ein etatmäßiger Nahwurfzonen-Spezialist bereit steht. „Für die befinde ich mich gerade in einem guten Gespräch“, lässt der Trainer der „Sahneschnitten“ durchblicken.

Als Plan B gebe es außerdem Niklas Mechau, der sowohl im Rückraum als auch am Kreis spielen kann. Aber Niklas Mechau soll sich möglichst auf eine Position konzentrieren. Mittelfristig wäre auch der A-Jugendliche Lars Winkel eine Option, der behutsam an das Oberliga-Niveau herangeführt werden soll. Das gilt generell für Spieler aus der zweiten HSG-Mannschaft und der A-Jugend mit dem entsprechenden Potenzial. „Ich möchte jede Position perspektivisch gerne dreifach absichern“, lautet Henning Schomanns Ziel.