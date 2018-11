Die LTV-Herren um Patrick Bartelt (rechts) konnten zweimal jubeln. (Olaf Schnell)

Lemwerder. Der Anfang ist gemacht. Allerdings machte sich der Gastgeber das Leben selbst etwas schwer. So bezwangen die LTV-Mannen um Trainer Uwe Kienast im ersten Spiel den Mitaufsteiger TSV Burgdorf, nach einer 2:0-Satzführung, knapp mit 3:2 Sätzen. Besser klappte es in der dritten Begegnung des Tages. Hier siegte das Kienast-Team im Schnelldurchgang gegen TuS Bothfeld 04 mit 3:0. Zu Beginn behielten die Bothfelder gegen Burgdorf mit 3:1 die Oberhand (8:11, 12:10, 11:7, 11:5).

TSV Burgdorf – Lemwerder TV 2:3 (3:11, 5:11, 12:10, 11:9, 9:11): „Anscheinend waren die ersten beiden Sätze zu leicht für uns. Hiernach leisteten wir uns dann zu viele Eigenfehler“, äußerte sich der LTV-Schlagmann Patrick Bartelt. Die Hausherren führten aber auch im dritten Durchgang wieder (6:4), übten dann im Bereich Angabe und Angriff zu wenig Druck aus – und versuchten es auch zu viel mit der Brechstange. Die Quittung folgte prompt. Mit 12:10 konnte der Gast aus Burgdorf auf 1:2 verkürzen und hatte Blut geleckt – vor allem der TSV-Schlagmann Yannick Volkmann drehte im folgenden vierten Satz mächtig auf. Volkmann war richtig heiß gelaufen und bezwang die Lemwerderaner fast im Alleingang (11:9). So musste der fünfte Durchgang die Entscheidung über Sieg oder Niederlage bringen. Die LTVer Matti Kienast (vorne links), Patrick Bartelt (vorne rechts), Daniel Bartelt (Mitte), Julian Aust (hinten links) und Patrick Suhren (hinten rechts) konnten das Blatt aber wenden. Vor allem sorgte Matti Kienast im Angriff für Akzente und für gleich vier Matchbälle.

Doch die vor der Saison, laut Volkmann, bunt zusammengewürfelte junge Mannschaft gab sich noch nicht geschlagen und konnte auf 9:10 verkürzen. Letztlich war es Patrick Bartelt, der mit einer klugen Angabe für die Entscheidung sorgte (11:9). Wichtig aus Sicht des LTV-Teams war in dieser Phase, dass man die richtige Aufstellung gefunden hatte. „Burgdorf haben wir aber unnötig aufgebaut. Entscheidend war, dass wir personell noch umgestellt haben“, meinte der LTV-Coach Uwe Kienast.

TuS Bothfeld 04 – Lemwerder TV 0:3 (10:12, 3:11, 6:11): Keinen dicken Hals, wie nach dem ersten Spiel, hatte die LTV-Offensivkraft Daniel Bartelt. „Wir haben als Team gegen Bothfeld gut funktioniert. Wir haben in deren ersten Partie gegen Burgdorf sie genau beobachtet, die kurzen Bälle geholt und weniger Eigenfehler gemacht.“ Die kurzen Bälle schnappte sich vor allem der Kapitän Julian Aust, und im Angriff war immer wieder Daniel Bartelt erfolgreich. Zwar konnte sich auch der Gäste-Schlagmann Mirco Dierking vor allem im ersten sehr umkämpften Satz in Szene setzen, doch in dieser Begegnung hatte man bis auf Satz eins aus Sicht der Hausherren nicht das Gefühl, dass das Team noch Probleme bekommen würde. Die LTV-Abwehr mit Patrick Suhren und Matti Kienast brachte die Bälle sicher nach vorne. Von Julian Aust wurden sie gut an die Leine gestellt, und erneut war es Patrick Bartelt, der mit einer tollen Angabe den Deckel draufmachte (11:6).

Lemwerder TV: Daniel Bartelt, Patrick Bartelt, Aust, Martin, Drees, Suhren, Matti Kienast, Lasse Kienast.