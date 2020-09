Vegesacks Patrick Jahic musste im zweiten Spiel in Fredenbeck in der Endphase passen. (Christian Kosak)

Pflichtaufgabe erfüllt und ersatzgeschwächt für keine Überraschung gesorgt. So erreichte die SG Aumund-Vegesack in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West bei den ersten beiden Auftritten in der neuen Saison 2:2 Punkte.

Im Heimspiel gegen den Aufsteiger SG Holßel/Midlum konnten die Nordbremer in Bestbesetzung einen 10:2-Sieg feiern. Zwei Tage später musste das Team um den Mannschaftsführer Marcus Kunte, ohne das obere Paarkreuz, gegen den Gastgeber VfL Fredenbeck eine 0:12-Niederlage hinnehmen. „Wir hatten vor diesem Doppelspieltag den Wunsch gehabt, mit 2:2 Zählern rauszukommen – und das hat geklappt“, berichtete Kunte.

SG Aumund-Vegesack – SG Holßel/Midlum 10:2: Nach dem oberen Paarkreuz führten die Hausherren mit 2:0. Jakob Guzmann siegte mit 3:0, und auch der Rückkehrer Thorsten Kleinert setzte sich in seinem Einzel mit 3:1 durch. „Thorsten hat hier ein gelungenes Comeback gefeiert. Er ist auf jeden Fall besser im Saft, als vor drei Jahren“, so Kunte. Hiernach ließen Tobias Burkhardt (3:0) und Marcus Kunte (3:1) ebenfalls nicht viel anbrennen.

Im unteren Paarkreuz waren die Gäste, die ohne die Nummer eins Ulrich tom Wörden und Ralf Redelfs (5.) spielten, dann an der Reihe und verkürzten auf 2:4. Die Vegesacker Patrick Jahic (2:3) und Christopher Uhlig (1:3) mussten sich jeweils beugen. Aber die Nordbremer konnten sich auf ihre Spitzenkraft Jakob Guzmann verlassen, der im Spitzeneinzel recht glatt mit 3:0 die Oberhand behielt.

Da auch Thorsten Kleinert erneut jubeln konnte (3:1), führte das Kunte-Team vorentscheidend mit 6:2. Den Sieg brachte letztlich Tobias Burkhardt mit seinem 3:1-Erfolg im neunten Spiel unter Dach und Fach. Des Weiteren waren für die Hausherren Marcus Kunte (3:0), Patrick Jahic (3:1) und Christopher Uhlig (3:2) erfolgreich.

VfL Fredenbeck – SG Aumund-Vegesack 12:0: „Es war im Vorfeld doch klar, dass wir nach Fredenbeck mit Ersatz hinmüssen. Das war alles okay. Es hätte zwar hier und da vielleicht mal ein Punkt fallen können, aber es sollte eben nicht sein“, meinte Kunte.

Aufgrund von Verletzungsproblemen gab Patrick Jahic (Tennisarm) sein zweites Einzel kampflos ab. „Das ging bei ihm irgendwann nicht mehr“, so Kunte. Beim 0:8-Rückstand war es sicherlich auch eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Da im oberen Paarkreuz Jakob Guzmann und Thorsten Kleinert nicht zur Verfügung standen, rückten Marcus Kunte und Patrick Burkhardt hoch, und hatten zu Beginn in den beiden Einzeln jeweils mit 1:3 das Nachsehen. Federn ließen anschließend in der Mitte auch noch die Teamkollegen Patrick Jahic (1:3) und Christopher Uhlig, der aber dicht vor dem Ehrenzähler stand (2:3).

Im unteren Paarkreuz konnten dann auch die Zweit-Herrenspieler Christian Wantoch (3:0) und Arno Seichter (3:1) nicht so viel ausrichten. So führten die Fredenbecker, die in Bestbesetzung agierten, bereits mit 6:0 – eine Partie fehlte noch zum Happy End. Dieses machte der VfL-Akteur Maik Reusner gegen Patrick Burkhardt perfekt (3:0). Zudem ließen noch Marcus Kunte (1:3), Christopher Uhlig (1:3) und Christian Wantoch Federn (0:3). Vegesacks Arno Seichter stand dann ebenfalls vor dem Ehrentreffer, wurde aber kurz vor der Ziellinie noch abgefangen (2:3).

„Wenn wir in Bestbesetzung spielen, können wir in der Liga bestimmt für die eine oder andere Überraschung sorgen. Das hat man gegen Fredenbeck ja gesehen. Auch wäre ein 3:9 in dieser Besetzung durchaus möglich gewesen. Christopher Uhlig war in beiden Spielen gut im Rennen. Da hat bei ihm aber das Quäntchen Glück zum Ehrenpunkt gefehlt. Wenn wir in der Ersten Ersatz brauchen, bekommen wir Spieler von der Zweiten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das hat gegen VfL Fredenbeck bereits gut geklappt“, ergänzte Marcus Kunte.

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack - SG Holßel/Midlum 10:2: Guzmann - Hahn 3:0 (11:3, 11:6, 11:6), Kleinert - Groß 3:1 (11:7, 15:17, 12:10, 11:9), Burkhardt - Fricke 3:0 (11:8, 11:4, 12:10), Kunte - Langhof 3:1 (10:12, 11:3, 11:8, 11:7), Jahic - Icken 2:3 (9:11, 11:6, 10:12, 11:3, 8:11), Uhlig - Scheper 1:3 (10:12, 8:11, 11:6, 11:13), Guzmann - Groß 3:0 (11:5, 11:7, 11:6), Kleinert - Hahn 3:1 (11:2, 8:11, 11:4, 11:7), Burkhardt - Langhof 3:1 (11:4, 7:11, 11:9, 11:9), Kunte - Fricke 3:0 (11:5, 11:6, 11:4), Jahic - Scheper 3:1 (10:12, 11:3, 11:8, 11:2), Uhlig - Icken 3:2 (7:11, 11:4, 7:11, 11:8, 11:5)

VfL Fredenbeck - SG Aumund-Vegesack 12:0: Reusner - Kunte 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:3), Springmann - Burkhardt 3:1 (11:8, 8:11, 11:8, 11:7), Kück - Uhlig 3:2 (11:9, 9:11, 11:3, 11:13, 11:8), Heß - Jahic 3:1 (11:4, 9:11, 11:3, 11:6), Wölpern - Wantoch 3:0 (11:8, 11:9, 12:10), Schlösser - Seichter 3:1 (6:11, 11:9, 11:5, 11:6), Reusner - Burkhardt 3:0 (11:7, 12:10, 11:3), Springmann - Kunte 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:5), Kück - Jahic 3:0 (11:0, 11:0, 11:0), Heß - Uhlig 3:1 (11:8, 11:5, 9:11, 11:9), Wölpern - Seichter 3:2 (11:7, 11:5, 8:11, 9:11, 11:9), Schlösser - Wantoch 3:0 (14:12, 12:10, 11:9) OSH