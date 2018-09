Auch die "Schwäne"-Abwehr mit Fabian Hartwich (links) und Mirko Ahrens ist an diesem Sonnabend im Heimspiel in der Handball-Verbandsliga der Männer gegen den Tabellenzweiten ATSV Habenhausen II gefordert. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede. Die Situation ist für die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen völlig neu: „Wir sind jetzt die Gejagten, nicht die Jäger“, erklärt ihr Mannschaftsführer Mirko Ahrens, weshalb der Saisonstart nach dem Abstieg aus der Oberliga etwas holprig verlief.

Das bekamen die „Schwäne“ schon bei ihrem Auswärtsaufgalopp in Haren zu spüren, der mit 23:24 höchst ärgerlich daneben gegangen war. Immerhin waren sie am vergangenen Sonntag in Wilhelmshaven noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, als sie einen Acht-Tore-Rückstand in einen 30:26-Erfolg umbogen.

Deshalb befindet sich der Auftakt der Niedersachsen mit 6:2 Punkten im Rahmen, aber eben nicht im Optimum. Doch genau das müssen sie anstreben, da für die vier Oberliga-Absteiger aus Elsfleth, Habenhausen II (beide 8:0 Zähler), Neerstedt und Schwanewede/Neuenkirchen (beide 6:2 Punkte) nur zwei Rückkehr-Tickets in die vierte Liga bereitstehen.

Da kann sich jeder noch so kleine Ausrutscher am Ende fatal auswirken. „Verlieren verboten“ muss daher die Devise im heutigen Spitzenspiel um 18 Uhr in der Heideschule gegen den ATSV Habenhausen II lauten. Zum Glück ist es für die HSG ein Heimspiel, die bisher in eigener Halle ganz anders aufgetreten ist und dort zweimal klar gewonnen hat.

Paltinat: Kein Selbstläufer

„Die Niederlage in Haren hat uns die Augen geöffnet. Die Verbandsliga ist für uns kein Selbstläufer“, sagt der Linkshänder Tim Paltinat. „Spätestens nach der ersten Halbzeit in Wilhelmshaven muss jedem bewusst sein, dass die halbe Kraft in keinem Spiel ausreichen wird“, stimmt ihm sein Mannschaftskamerad Niklas Mechau zu. Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass die HSG Schwanewede/Neuenkirchen den wackelnden Saisonstart zumindest zum Teil ihrer personellen Schwächung verdankt.

Die größte ist zweifelsohne der erneute Ausfall ihres Abwehrchefs und Spielmachers Mirko Ahrens, der nach seinem Fingerbruch – genauso wie der Teamkollege Thorin Helfers – noch einige Wochen zuschauen muss. Ausgerechnet jetzt, wo er mit dem Neuzugang Fabian Hartwich zum starken Innenblock zusammen gefunden hat.

„Nach meiner ersten schweren Verletzung habe ich gelernt, damit anders umzugehen“, kann „Batman“ Ahrens seinen Ausfall verkraften. „Auch wenn es kein schönes Gefühl ist, dem Team auf dem Feld nicht weiterhelfen zu können.“ Ahrens Rolle füllte im Deckungszentrum zuletzt Niels Huckschlag gut aus, der sich über die Beförderung in den Innenblock freut. „Dort bin ich mehr ins Spiel involviert als auf Außen, außerdem macht mir das Abwehrspielen genauso viel Spaß wie vorne das Spiel zu leiten“, sagt er.

Glück im Unglück

Sein Trainer Andreas Szwalkiewicz ist dennoch nicht zu beneiden, da in seinem Team auch Torben Pilger, Fabian Hartwich, Karlo Oroz, Rene Steffens und Marc Blum entweder mit verschiedenen Blessuren spielten oder zwischendurch gar ganz aussetzen mussten. „Dadurch bin ich gezwungen, ständig andere Formationen zu finden und auszuprobieren. Vor allem in der Deckung“, betont „Andi“ Szwalkiewicz. Möglicherweise ist es für die „Schwäne“ jetzt wenigstens das Glück im Unglück, dass sie gegen die ausgezeichnet gestarteten Habenhauser Heimrecht genießen. „Der Zeitpunkt ist bei unseren vielen Ausfällen unglücklich“, meint Tim Paltinat. „Wir können aber alles kompensieren, wenn wir als Mannschaft zusammen stehen.“ „In diesem Fall schlagen wir jedes Team. Egal, wer von uns auf dem Feld steht“, zeigt sich Mirko Ahrens ebenfalls optimistisch.

Niels Huckschlag erwartet ein enges, umkämpftes Match und setzt in diesem Fall auf die stimmgewaltige Unterstützung der eigenen Kulisse. Wie sein Trainer, der auf die Lautstärke der Marke „Heidehölle“ setzt: „Wir hoffen, dass wir dabei die 300er-Zuschauermarke knacken ...“