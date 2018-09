Raoul Kanitz ist neu beim Bundesligisten DC Vegesdack. (Tobias Dohr)

Vegesack. Wenn an diesem Wochenende die neue Spielzeit in der Dart-Bundesliga Nord beginnt, dann wird auch die Jagd auf den DC Vegesack eröffnet. Schließlich gehen die Nordbremer nicht nur als Titelverteidiger an den Start, sondern sind als mittlerweile siebenmaliger deutscher Mannschaftsmeister auch der alleinige Rekordhalter. Da die Vegesacker fast unverändert in die Saison 2018/19 gehen, darf und muss natürlich wieder mit ihnen gerechnet werden – denn der Erfolgshunger ist unvermindert groß.

„Wir sind natürlich einer der Favoriten auf den Titel“, erklärt Teammanager Detlef Dolinski, der personell erneut aus dem Vollen schöpfen kann. Denn das komplette Personal ist dem DC Vegesack erhalten geblieben, und mit Raoul Kanitz hat sich der Titelverteidiger sogar noch verstärkt. Der 27-Jährige wird derzeit als die Nummer elf im Deutschen Dart-Verband geführt.

Um bei der Endrunde der besten acht Teams aus den Bundesliga Nord und Süd nach dem achten Titel greifen zu können, müssen die Vegesacker aber erst einmal ihre Hausaufgaben in der Nordstaffel erledigen. Aufgaben, die Detlef Dolinski als „schwer einzuschätzen“ bezeichnet. Diedersen sieht er in einer Mitfavoritenrolle, von Berlin und Buxtehude erwartet er eine bessere Saison als zuletzt. Bochum und der Lokalrivale Die Ratten Bremen haben Dolinskis Einschätzung nach ein „gutes Team zusammen“, und auch Dortmund habe gezeigt, dass es ein Kandidat für die Endrunde sei.

Als für ihn gänzlich „unbeschriebene Blätter“ beschreibt der Vegesacker Teamkapitän die Aufsteiger Salzgitter und Nortorf. Mit den „Wanderers“ aus Nortorf, die dafür sorgen, dass Schleswig-Holstein erstmals in der Bundesliga vertreten ist, bekommt es der DC Vegesack gleich am ersten der acht Spieltage (Sonnabend, 14.30 Uhr) zu tun. Im Anschluss stehen die Nordbremer dem Gastgeber Buxtehude gegenüber.

Während Dolinski davor warnt, Neuling Nortorf zu unterschätzen, ist Buxtehude bekanntermaßen eine Größe in der Liga. Auch wenn Area of Darts Buxtehude in der Vorsaison den Abstieg gerade noch vermeiden konnte. Im Jahr davor gehörte Buxtehude noch zu den Endrundenteilnehmern und wird von Dolinski als „gewachsene Mannschaft“ bezeichnet, der jetzt wieder mehr zugetraut werden dürfe.

„Wir müssen an unsere Stärke glauben, dann werden wir auch dieses Spiel siegreich gestalten“, rechnet Detlef Dolinski mit einem erfolgreichen Saisonstart seiner Mannschaft. Ein Start, der den Grundstein für die Endrundenteilnahme und gerne für mehr bilden soll.