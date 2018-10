Mittwoch, 3. Oktober: Zum Tag der Deutschen Einheit bin ich mit meiner Frau Brigitte zum Kurzurlaub nach Medemblik am Ijsselmeer in den Niederlanden unterwegs. Wir sind bereits seit 37 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder im Alter von 33 und 31 Jahren. Seit vier Monaten sind wir auch Großeltern. Ich wohne mit meiner Frau in Lesum. Wir haben uns beim Segeln kennengelernt und fahren beide das erste Mal gemeinsam nach Holland, nicht nur allein zum Segeln. Nach Bezug des Ferien-Bungalows schauen wir uns gemeinsam Amsterdam an. Dabei handelt es sich um eine sehr interessante und facettenreiche Stadt, die so gar nichts mit deutschen Großstädten gemeinsam hat. Wir bestaunen die vielen kleinen Gassen und die kleinen Geschäfte. Abends treffen wir uns in Medemblik mit Freunden der Monas-Klasse. In dieser Ein-Mann-Bootsklasse absolviere ich nunmehr meine zweite Saison. Die Monas ist ein offenes Kielboot, das vom deutschen Ingenieur Helmuth Stöberl konstruiert und 1975 erstmals vorgestellt wurde. Wir haben in den vergangenen sechs Jahren immer Himmelfahrt mit der Dehler 29 „Cala Ventinove“ am NRW-Cup in Lelystad teilgenommen und fünfmal in Folge gewonnen. Da haben wir stets zu sechst inklusive meiner Frau Brigitte gesegelt. Nun muss ich das Segeln alleine in den Griff bekommen.



Donnerstag, 4. Oktober: Nach einem ausgiebigen Frühstück mache ich das Boot segelfertig. Bevor Brigitte und ich nach Texel aufbrechen, werden noch einige Termine mit der Geschäftsstelle des Kreissportbundes (KSB) Bremen-Nord, also mit Nicole Koch und Peter Hanke, abgestimmt. Ohne die Hilfe meiner Vorstandskollegen und der Geschäftsstelle wäre dieser Job gar nicht machbar. Texel ist eine tolle Insel. Das Ticket inklusive Parken hatten wir vorher bereits im Internet gebucht. Mit dem Tagesticket kann man überall parken. Eine Kontrolle erfolgt nur über das Autokennzeichen. Das empfinde ich als sehr einfach und angenehm. Die Insel gefällt uns beiden wegen der langen Strände und der kleinen Orte sehr – so stellt man sich Holland vor.



Freitag, 5. Oktober: Nach dem Frühstück kümmere ich mich noch um zwei Kundentermine zur Ausarbeitung von Anlagenkonzepten. Um 13 Uhr geht es dann für mich zum Regatta-Segeln aufs Ijsselmeer. Zwei Wettfahrten sind geplant. Die erste Regatta bei mittlerer Windstärke gewinne ich deutlich. Zur zweiten Regatta wird der Wind weniger. Die Regatta wird daher verkürzt. Ich kann mich kurz vor dem Ziel noch auf den zweiten Platz vorarbeiten. Brigitte, die sonst eigentlich mit mir zusammen Regatten sehr erfolgreich segelt, erkundet währenddessen Medemblik. Sie hat keine Lust, einfach nur beim Segeln zuzuschauen. Abends laden wir die Monas-Freunde zum Grillen in den von uns angemieteten Bungalow ein. Wir sind insgesamt 14 Personen und unterhalten uns über das Segeln, Gott und die Welt und natürlich auch über Fußball. Über mein iPhone erfahre ich, dass Werder Bremen sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 gewonnen hat. Ich freue mich für Werder. Ich bin zwar Fußball-Fan, bin aber nicht mehr so häufig im Stadion anzutreffen. Früher war ich öfter im Bremer Weserstadion. So wie Werder derzeit spielt, kann man sich das auch wieder antun. Man darf aber nun nicht zu euphorisch werden. Es wird auch wieder eine Talsohle kommen. Deshalb wäre ich mit einem einstelligen Tabellenplatz auch schon zufrieden. Handball interessiert mich aber sogar noch mehr.



Sonnabend, 6. Oktober: Heute ist der Tag der Entscheidung. Der Wettfahrtleiter will vier Wettfahrten segeln lassen, da für Sonntag viel Wind angesagt ist – Brigitte fährt mit dem Fahrrad nach Enkhuizen. Ich kann mich auch bei leichtem Wind durchsetzen. Die ersten beiden Wettfahrten gewinne ich knapp. Danach frischt der Wind auf. Die dritte und vierte Wettfahrt entscheide ich deutlich zu meinen Gunsten. Damit habe ich den Genever-Cup nach 2017 bereits zum zweiten Mal gewonnen. Abends gibt es dann eine Abschlussfeier mit Preisverteilung. Ich nehme für meinen Triumph einen Glaspokal in Empfang. In der Jahresrangliste der Monas-Klasse werde ich hinter Gerhard Pegel vom Weser-Yacht-Club Zweiter. Erstmalig sind damit gleich zwei Bremer ganz vorne. Am Abend erhalte ich Kenntnis davon, dass Bayern München in der Fußball-Bundesliga auch gegen Borussia Mönchengladbach verloren hat. Die Krise der Bayern ist aber deren Problem.



Sonntag, 7. Oktober: Nach einer kurzen Nacht hole ich morgens Brötchen. Nach dem Frühstück mache ich das Boot reisefertig. Brigitte packt alle anderen Sachen ein. Im Anschluss geht es dann über den Abschlussdeich vom Ijsselmeer zurück nach Bremen. Wir sind in einem Opel Insignia mit Ein-Achs-Trailer unterwegs. Im Verlaufe der Rückfahrt warten wir zweimal an Brücken. In Holland haben halt die Autos nicht immer Vorfahrt. Es war ein schöner Kurzurlaub bei schönstem Oktober-Wetter. Es freut mich sehr, dass ich immer noch erfolgreich meinen Sport ausüben kann und nicht nur als Funktionär tätig bin. Eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, im April dieses Jahres der Nachfolger von Jürgen Linke als Vorsitzender des KSB Bremen-Nord zu werden. Ich wollte nur der Gegenkandidat zu Blumenthals Ortsamtsleiter Peter Nowack sein.



Montag, 8. Oktober: Jetzt hat mich der Alltag wieder. Ich bearbeite die Mails der vergangenen Woche und führe Telefonate. Mit der KSB-Geschäftsstelle stimme ich Termine ab. Das gleiche gilt für den Fachverband Segeln. Abends mache ich die Monas dann für Halleneinlagerung fertig. Das Boot wird in der Winterlagerhalle des Wassersportvereins Aumund in Grohn eingelagert. Ich segele bereits seit meinem 14. Lebensjahr und bin durch meine Eltern zu diesem Sport gekommen. Im Alter zwischen 14 und 40 Jahren habe ich auch Handball gespielt. Außerdem war ich 20 Jahre lang als Tischtennisspieler im Einsatz.



Dienstag, 9. Oktober: Es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Ich führe Teamgespräche, komplettiere Projekte und bereite Präsentationen vor. Am Abend treibe ich dann ehrenamtlich die Planung für die Sanierung des Sportzentrums Bockhorner Weg in Lüssum weiter voran. Das gesamte Gebäude muss mit einem Volumen von etwa 1,5 Millionen Euro saniert werden. Es ist nicht so einfach, das Geld zu bekommen. Wenn ich das Ausmaß der Sanierung vorher gekannt hätte, wäre ich wohl nicht KSB-Vorsitzender geworden. Aber jetzt handele ich nach dem Motto „Wer A sagt, muss auch B sagen“. Ich stelle auch die Meisterehrung der Bremer Segler für 2018 zusammen, damit alle Segler rechtzeitig eine Einladung bekommen. Ich führe zudem ein Telefonat mit dem Geschäftsführer der Travemünder Woche, Jens Kath, zum Ablauf dieser Woche im kommenden Jahr. Im Rahmen der Travemünder Woche wird schließlich die internationale deutsche Meisterschaft im See-Segeln durchgeführt, die ich als Wettfahrtleiter mit organisieren werde.



Keisuke Morikami, der ehemalige Fußballer des SV Grohn und jetzige Akteur des Oberligisten SV Atlas Delmenhorst, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Uwe Wenzel (61)

ist erster Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Bremen-Nord und Sportwart im Fachverband Segeln Bremen und dem Wassersportverein Aumund. Beruflich beschäftigt sich der Inhaber eines Ingenieur-Büros mit der Anlagen- und Produktionsplanung.