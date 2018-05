Steven Hinrichs (am Ball) war in Torlaune. Gegen Horneburg erzielte er 15 Treffer für den SVGO. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Es war nicht die Landesliga-Uhr des SV Grambke-Oslebshausen, die bei der 37:42 (19:21)-Heimniederlage gegen den VfL Horneburg auf Null gestellt wurde. Es war nur die elektronische Zeitnahme in der Sperberstraße, die fünf Minuten vor Schluss aufgrund von Wackelkontakten irrsinnige Spielzeiten anzeigte und abgestellt wurde.

Allerdings bleibt der SVGO im Kampf um den Klassenerhalt ein Wackelkandidat. Er sicherte sich zwar am Abschlussspieltag den drittletzten Rang mit einem Punkt Vorsprung auf den TV Sottrum, trotzdem hängt sein Ligaverbleib am Tropf des VfL Horneburg. Da aus der Handball-Verbandsliga mit der HSG Bützfleth/Drochtersen und dem TuS Sulingen zwei Teams in die Landesliga absteigen, können die Gelb-Blauen ihren Kopf aufgrund der „gleitenden Skala“ nur dann aus der Schlinge ziehen, wenn sich der VfL Horneburg in seinen beiden Aufstiegsspielen gegen den TV Dinklage durchsetzt. Die Entscheidung fällt am 26. Mai.

„Meine Jungs haben ihren Job erfüllt, sie haben gezeigt, dass sie eigentlich in diese Klasse gehören“, meinte SVGO-Spielertrainer Holger Langer. Den Beweis lieferte das letzte Spiel, in dem die Hausherren gegen den Tabellendritten noch einmal alles in die Waagschale warfen. Jedenfalls hinterließen sie im Gegensatz zur 30:50-Rekord-Hinspielpleite einen deutlich besseren Eindruck. „Wir haben einen starken Schritt nach vorn gemacht, haben im Angriff spielerisch zugelegt und agieren hinten mittlerweile als Team“, lobte Abwehr-Trainer Jochen Feldermann.

Dass der Gastgeber nach dem 9:11 von Nino Feldermann mit 10:18 abgehängt wurde, lag daran, dass die Vorgezogenen in den Zweikämpfen den körperlich kräftigen VfL-Rückraumschützen klar unterlegen waren. Erst als der SVGO eine Auszeit nahm und Björn Bischof an die Abwehrspitze schickte, ging es wieder bergauf. Bischof bremste die Horneburger Angreifer mit hohem Körpereinsatz aus, während im Angriff insbesondere der 15-fache Torschütze Steven Hinrichs im linken Rückraum kaum unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Beim 18:20 von Nino Feldermann hatten die Gelb-Blauen die Tuchfühlung wiederhergestellt, zwischen dem 20:21 und 28:29 verpassten sie es, ihren Kontrahenten mit dem Ausgleich mehr unter Druck zu setzen. Nichtsdestotrotz gefiel Philip Schmidt in der Abwehr mit engagiertem Zupacken und vorne mit beherzten Würfen. Am Kreis setzte sich Dennis Behrmann gut in Szene, gegen Ende des Spiels hatte er bei seinen Abschlüssen aber vermehrt Pech. Horneburg nutzte die Gesamtheit der SVGO-Fehler, um sich über 38:35 abzusetzen.

Weitere Informationen

SV Grambke-Oslebshausen –

VfL Horneburg 43:37 (16:16)

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; Feldermann (3), Fuchs (4/1), P. Hinrichs (2), Behrmann (3), Rüttjerott, Langer, S. Hinrichs (15/3), Hägermann, Hergert (1), Bischof (3), Schmidt (5), Rosemeier (1)

Schiedsrichter: Schöttker/Lichtenberg (HC Bremen)

Zuschauer: 75

Siebenmeter: 5/4 – 5/4

Zeitstrafen: 4 – 4 ELO