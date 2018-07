So bejubelte Damir Begic in der ersten Hälfte der Saison 2017/18 Treffer für die SG Aumund-Vege­sack. Jetzt spielt der Stürmer für den Blumenthaler SV und trifft gleich am ersten Spieltag auf die SAV. Zuletzt hatte Damir Begic ein halbes Jahr pausieren müssen, weil ihm die SAV die Freigabe verweigert hatte und der Bremer SV die geforderte Ablöse nicht zahlen wollte. (Kosak)

Blumenthal. Damir Begic, die neue Stürmer-Hoffnung des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV, hat schon einiges erlebt in seiner Karriere. Er schnupperte in Bosnien-Herzegowina in den Profi-Fußball hinein, wechselte oft in kurzen Abständen die Vereine und war zuletzt wegen einer von der SG Aumund-Vegesack geforderten und vom Bremer SV nicht gezahlten Ablösesumme eine Halbserie fußballerisch zum Zuschauen verdammt. Und hatte entsprechend Zeit, sich mit seiner Zukunft zu beschäftigen.

Doch viel Zeit benötigte er schließlich gar nicht, um sich zu entscheiden. „Wir haben uns einmal getroffen und waren uns direkt einig“, blickt Damir Begic auf das Gespräch mit Teammanager Peter Moussalli zurück. Das Gespräch zurrte die Zusammenarbeit zwischen dem 27-jährigen Stürmer und dem Blumenthaler SV fest. Begic wollte weiter in der Bremen-Liga spielen, Blumenthal wollte sich seine Dienste sichern.

„Ich habe gar nicht gefragt, wie das Team aussehen wird“, erinnert sich Begic. Dass die Nordbremer später eine Handvoll Leistungsträger verloren, riss ihn natürlich nicht gerade zu Jubelstürmen hin. Aber er versucht, die positiven Dinge herauszuarbeiten. „Die Mannschaft hat zwar viele junge Spieler, aber es ist Qualität dabei. Ich glaube an die Truppe. Aber wir müssen realistisch bleiben und erst einmal kleinere Brötchen backen“, erklärt Begic. Eine Teilnahme am Amateurhallenturnier ist das, was Begic als realistisches Ziel betrachtet. Und dafür müsste der BSV mindestens Achter werden.

Die jüngste Vergangenheit war für den abgebrühten Angreifer ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Saisonhälfte spielte er sich bei der SG Aumund-Vegesack mit zehn Treffern derart in den Fokus, dass sich der in der Winterpause wegen der Trennung von Trainer Pinter und dem Abgang der halben Mannschaft in Personalnot geratenen Bremer SV Damir Begic unbedingt wollte. Nach einer sportlich sehr erfolgreichen Zeit bei der SAV begann die Geduldsprobe am Panzenberg. Da der Bremer SV die geforderte Ablöse für Begic nicht zahlen wollte und Begic diese auch nicht aus eigener Tasche aufbringen wollte, trennten sich die Wege. Fortan unterstützte der 27-Jährige, der ganz in der Nähe des Panzenbergs wohnt und in einer Spedition tätig ist, seinen Ex-Verein 1. FC RW Achim, mit dem er den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte und bei er sich fit hielt.

Fit für die neue Herausforderung, die jetzt Blumenthaler SV heißt. An neuen Herausforde­rungen hat es ihm nie gemangelt, seit 2011 war Damir Begic auch noch beim TSV Uesen, TB Uphusen, Celik Zenica, 1. FC RW Achim, TuS Schwachhausen und KSV Vatan Spor aktiv. „Es sind da einige Faktoren zusammengekommen. Es lief nicht alles optimal. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft“, sagt Begic über die zahlreichen Wechsel ganz pauschal, ist aber keinesfalls ein Gegner von längeren Engagements: „Ich möchte gerne einen Verein haben, bei dem ich länger bleiben kann und mit der Mannschaft zusammen etwas aufbauen kann.“ Etwas Neues mit aufbauen kann er beim Blumenthaler SV jetzt ganz gewiss, und eine wichtige Rolle dürfte ihm als einem der Ältesten im Team dabei auch zukommen. Er sehe sich auf jeden Fall bereit dazu, eine Führungsrolle zu übernehmen: „Und das mache ich auch gern.“

Am meisten geprägt hat ihn in seiner Fußball-Laufbahn übrigens die Station NK Celik Zenica. „Da habe ich in den Profibereich reingeschnuppert“, sagt er mit Blick auf die Zeit beim Erstligisten in Bosnien-Herzegowina. Eine Zeit, die nach drei Monaten endete und ihn zurück zum TB Uphusen führte. „Zenica wollte mich damals weiter verkaufen. Aber es war nicht einfach, weit weg aus der Heimat Deutschland zu sein“, erinnert er sich an das erste Quartal 2013. Es sei zwar eine super Erfahrung gewesen und er habe tolle Menschen kennengelernt, „aber ich habe auch gesehen, dass andere Sachen wichtig sind.“ Zum Beispiel eine Berufsausbildung.

Während Damir Begic also auf dem Feld einen Teil der Verantwortung tragen könnte, kommt dies Neu-Trainer Denis Spitzer am Spielfeldrand in der Gesamtheit zu. Und der Trainer ist froh, einen wie Damir Begic in seinem Team zu haben. Und der Spieler ist froh, Denis Spitzer als Trainer zu haben. „Er kann eine gute Rolle spielen. Dass er einen Torriecher hat, das hat er ja schon beweisen“, meint Spitzer. Begic wiederum hat in den ersten Trainingseinheiten bei seinem neuen Club festgestellt, „dass der Trainer großes Fußball-Verständnis hat. Und er hat einen Plan, den er durchziehen will.“

Gespannt darf man jedenfalls nicht nur darauf sein, wie Damir Begic an seiner neuen Wirkungsstätte ganz allgemein einschlägt. Gespannt darf man nämlich auch darauf sein, wie es für ihn am ersten Spieltag läuft. Da trifft er mit dem Blumenthaler SV am Freitag, 3. August, im Saisoneröffnungsspiel auf die SG Aumund-Vegesack, die er im Winter 2017 gegen den Willen der Verantwortlichen verlassen hatte. Und die mit der von Damir Begic als „hoch“ bezeichneten und vom Bremer SV nicht gezahlten Ablöse für Unverständnis beim Spieler gesorgt hatte.