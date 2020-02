Vegesack. So hatten sich Spieler und Verantwortliche des Dart-Bundesligisten DC Vegesack die Premiere an ihrem neuen Heimspielort nicht vorgestellt. Die Nordbremer unterlagen in der Spiel- und Sportstätte Isem in der Mühlenstraße in Blumenthal den Wanderers mit 5:7 und verpassten den Sprung auf Rang zwei. Gegen Schlusslicht 1. DSC Bochum gelang mit dem 9:3 ein Pflichtsieg.

„Kurzfristig hatte sich das Fernsehen vom NDR angemeldet. Irgendwie sorgte das für eine Anspannung und damit Unsicherheit, die man so von uns nicht gewohnt ist. Es fehlten zwar einige der Stammkräfte, das darf aber keine Ausrede sein“, erklärte Vegesacks Teamchef Detlef Dolinski. Die Niederlage gegen die Wanderers aus Schleswig-Holstein ist zwar ein Rückschlag im Kampf um den Titelgewinn in der Bundesliga Nord, insgesamt aber kein Beinbruch. Die Platzierung unter den besten vier Mannschaften, die sich für die deutschen Meisterschaften qualifizieren, scheint schließlich nicht in Gefahr.

DC Vegesack – The Wanderers 5:7: Zur allgemeinen Nervosität vor laufender Kamera gesellte sich im Fall von Ralf Hoier noch eine spezielle. Denn der fünffache Ex-Nationalspieler feierte sein Comeback auf Leistungsebene und gestand ein, „ein bisschen aufgeregt“ zu sein. Und das schlug sich beim 51-Jährigen auch am Board nieder, er verlor sein Einzel und auch das Doppel an der Seite von Michael Klönhammer.

Hoier hatte laut Dolinski eigentlich erst im April zum Team stoßen sollen, stand wegen des akuten personellen Engpasses aber schon jetzt zur Verfügung. Insgesamt schwebt es Detlef Dolinski vor, den Kader zu verjüngen und zu erweitern, denn trotz eines üppigen Aufgebotes kam es zuletzt immer mal wieder zu Personalnot. Vor Hoiner waren in dieser Saison bereits Maikel Vendema, der bei den parallel stattfindenden Dutch Open die Runde der letzten 32 erreichte, und Christian Löffelmann zum DC Vegesack gestoßen.

Der Start des DC Vegesack gegen die Wanderers klappte, Alexander Patz und Christian Löffelmann legten eine 2:0-Führung vor. In den Einzeln drei bis sechs drehten die Schleswig-Holsteiner (Rolf Siemoneit: „Der Tabellenplatz täuscht. Wir wollen definitiv unter die ersten vier“) den Spieß in ein 4:2 um. Das Highfinish von Vegesacks Lars Erkelenz (110) ging in dieser Niederlagenreihe unter. „Das wird schon“, versprühte Detlef Dolinski zu diesem Zeitpunkt noch Optimismus. Und hatte – zumindest kurzfristig – Recht mit seiner Einschätzung. Allerdings hätte es auch noch schlimmer für die Gastgeber kommen können. Denn sowohl Michael „Mecki“ Klönhammer als auch René Berndt lagen in den abschließenden Einzeln jeweils mit 1:2 zurück. Doch beide drehten ihre Matches und sorgten für ein 4:4 vor den Doppeln.

Dort machte den Vegesackern die schlechte Quote im Spiel auf die Doppel einen Strich durch die Rechnung. „Patz/Erkelenz verloren so trotz überlegenem Spiel“, ärgerte sich Detlef Dolinski, der aber immerhin das 3:1 von Kanitz/Länder registrieren durfte – 5:5 also. Beim Gleichstand blieb es aber nicht. René Berndt und Christian Löffelmann knüpften nicht an ihre gute Leistung aus den Einzeln an (1:3), und auch Klönhammer/Hoier mussten die Segel streichen (2:3). Saisonniederlage Nummer drei war perfekt.

DC Vegesack – 1. DSC Bochum 9:3: Auch das Spiel gegen die ebenfalls stark ersatzgeschwächten Bochumer erwies sich nicht als Selbstläufer. Nach Siegen von Alexander Patz, Raoul Kanitz und Lars Erkelenz stand es nach der Hälfte der Einzel zwar 3:1 für Vegesack, doch bei diesem Vorsprung blieb es zunächst. Ralf Hoier, der seine Nervosität abgelegt hatte, und Gerd Patzel (110er Highfinish) punkteten, der gesundheitlich angeschlagene René Berndt und Michael Klönhammer verloren. Die beiden ersten Doppel verliefen spannend, sorgten aber für Klarheit. Patz/Kanitz und Hoier/Patzel gewann jeweils mit 3:2 und sammelten damit die Zähler sechs und sieben zum damit feststehenden Gesamtsieg für den DC Vegesack. Länder/Klönhammer und Erkelenz/Berndt erhöhten zum 9:3. Am Sonnabend, 29. Februar, wartete auf den DC Vegesack die Herausforderung gegen Tabellenführer BC Bulldogs Wolfenbüttel sowie den SC Diedersen.