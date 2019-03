Jutta Selking vom Tischtennis-Bezirksoberligisten TV Grohn siegte beim verdienten 8:4-Heimerfolg gegen den Drittletzten TuS Huchting zweimal in der Einzel-Konkurrenz und einmal im Doppel. (Maximilian von Lachner)

Grohn. In der Bezirksoberliga West lief es für die Tischtennis-Spielerinnen des TV Grohn wie vorhergesehen: Bei den jüngsten beiden Liga-Duellen sprang gegen den souveränen Spitzenreiter SG Findorff eine 4:8-Niederlage und gegen den Tabellenachten TuS Huchting ein 8:4-Erfolg heraus. Damit halten die Nordbremerinnen als Tabellenvierter mit nunmehr 16:10 Zählern weiterhin Kontakt zum Relegationsrang zwei. Den Meistertitel hat sich die SG Findorff mit ihrer starken Nummer eins, Aishwarya Ramkrishna Bidri aus Indien, durch den Sieg gegen den TV Grohn endgültig gesichert.

SG Findorff – TV Grohn 8:4: Ohne Hoffnung auf einen Sieg waren die Tischtennis-Damen des TV Grohn beim Tabellenführer angetreten. „Wir waren die klaren Außenseiter“, gestand Grohns beste Spielerin Stefanie Greten. Für sie stand zum zweiten Mal in dieser Saison die Herausforderung, sich gegen die Spitzenspielerin der Staffel, Aishwarya Ramkrishna Bidri, zu beweisen, auf dem Programm. In der Hinserie unterlag die Inderin gegen die Grohnerin. „Das hat lange an ihr genagt,“ sagte Grohns Mannschaftsführer Karl-Heinz Brunßen.

Bis das Spitzenduell auf der Tagesordnung stand lagen die Nordbremerinnen bereits mit 2:4 zurück. Nach Niederlagen in beiden Doppeln punkteten nur Stefanie Greten gegen die an Position zwei eingesetzte Findorfferin Daniela Linden (3:0) und Martina Müller im unteren Paarkreuz nach einem Fünf-Satz-Spiel gegen Laura Ulrich.

Geglückte Revanche

Im Kräftemessen der beiden Topspielerinnen glückte Aishwarya Ramkrishna Bidri, die hochkonzentriert agierte, die Revanche für die Hinspielschlappe. „Sie wollte unbedingt gewinnen. Da hat jeder Ball gepasst“, erkannte Stefanie Greten nach ihrer 4:11-, 12:14-, 6:11-Niederlage neidlos an.

Später verbuchte die Grohnerin einen weiteren Sieg im Einzel gegen Michelle Butzke. Und die Grohner Ersatzfrau Elke Mosch eroberte einen Zähler durch ihren 3:1-Erfolg gegen Laura Ulrich.

TV Grohn – TuS Huchting 8:4: Kurzweilig war das Heimspiel des TV Grohn gegen Huchting. Besonders das Duell der Spitzenspielerinnen beider Teams. „Es ist immer sehr unterhaltsam, wenn wir beide gut drauf sind“, verriet die Huchtinger Elke Bielefeld nach ihrer 2:3-Niederlage gegen Stefanie Greten lachend. „Wenn Abwehr auf Angriff trifft, dann wird es spannend“, erklärte sie.

Und spannend war die Partie mit Überraschungsmomenten und schönen Ballwechseln allemal. Die Huchtingerin, die mit Noppe und viel Unterschnitt spielte, machte es der Grohnerin oft schwer. „Ich fange jeden Satz mit einem 0:2-Rückstand an“, beschwerte sich Stefanie Greten über sich selbst. Nachdem sie die ersten beiden Durchgänge gewonnen hatte, holte Anke Bielefeld auf und glich zum 2:2 aus. In Satz fünf ging Greten konzentriert ans Werk und gewann diesen dann deutlich mit 11:4. In Siegeslaune präsentierte sich auch Jutta Selking. Schon im Doppel mit Greten erfolgreich, setzte sie sich auch in zwei Einzeln durch. Gegen Christina Günther behielt sie in drei Sätzen souverän die Oberhand.

„Ich habe meine Gegnerin kurz gehalten und sie nicht ins Spiel kommen lassen. Meine Bälle waren gut gesetzt“, sagte die Grohnerin. Fünf Durchgänge waren nötig, bevor die defensive Hildegard Fuhrmann besiegt war (12:10/11:3/10:12/5:11/11:7). Auch Martina Müller verkaufte sich im unteren Paarkreuz clever. Mit genau der richtigen Taktik gewann sie gegen Hildegard Fuhrmann in drei Sätzen. „Gut gespielt!“ lobte die Huchtingerin ihrer Kontrahentin nach dem Duell. Packend war auch das zweite Einzel von Müller. Christina Günther kämpfte zwar verbissen, unterlag der Grohnerin dann aber im fünften Durchgang knapp. Nur die Grohner Nummer zwei, Nadine Haendel, blieb bei diesem Heimspiel ohne Erfolgserlebnis.

Weitere Informationen

SG Findorff – TV Grohn 8:4: Butzke/Ulrich – Müller/Mosch 3:0 (11:9, 11:4, 12:10), Ramkrishna Bidri/Linden – Greten/Selking 3:0 (11:7, 11:7, 11:9), Ramkrishna Bidri – Selking 3:0 (11:8, 11:5, 11:5), Linden – Greten 0:3 (9:11, 4:11, 10:12), Butzke – Mosch 3:0 (11:5, 11:3, 11:3), Ulrich – Müller 2:3 (6:11, 11:7, 11:5, 8:11, 5:11), Ramkrishna Bidri – Greten, Stefanie 0:3 (11:4, 14:12, 11:6), Linden – Selking 3:0 (11:5, 11:6, 11:4), Butzke – Müller 3:0 (11:6, 11:9, 11:4), Ulrich – Mosch 1:3 (4:11, 4:11, 11:5, 5:11), Butzke – Greten 0:3 (4:11, 6:11, 8:11), Ramkrishna Bidri – Müller 3:0 (11:7, 11:8, 11:7)

TV Grohn – TuS Huchting 8:4: Greten/Selking – Vollert/Günther 3:0 (11:9, 11:8, 11:7), Haendel/Müller – Bielefeld/Fuhrmann 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 9:11), Greten – Vollert 3:0 (11:2, 11:3, 11:5), Haendel – Bielefeld 0:3 (7:11, 2:11, 4:11), Selking – Günther 3:0 (11:8, 11:9, 11:8), Müller – Fuhrmann3:0 (11:5, 11:4, 11:7), Greten – Bielefeld 3:2 (11:8, 11:3, 7:11, 7:11, 11:4), Haendel – Vollert 0:3 (8:11, 10:12, 5:11), Selking – Fuhrmann 3:2 (12:10, 11:3, 10:12, 5:11, 11:7), Müller – Günther 3:2 (11:4, 5:11, 11:9, 7:11, 11:9), Selking – Bielefeld 1:3 (7:11, 11:7, 6:11, 5:11), Greten – Fuhrmann 3:0 (11:6, 11:8, 11:4)LAN