Schwanewede. Der Aufwind der vergangenen Wochen hält an. Nach dem TSV Bremervörde hat die HSG Schwanewede/Neuenkirchen auch den SV Beckdorf in der Tabelle überflügelt und ist auf Rang elf der Handball-Oberliga Nordsee geklettert. Die Beckdorfer erwiesen sich in der Heidehalle zwar als willensstarker Kontrahent, der in der Schlussphase die Nerven der Gastgeber noch einmal flattern ließ, musste sich aber letztlich mit 25:27 geschlagen geben und die HSG in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

„Der Heimsieg geht in Ordnung, weil wir Beckdorf die meiste Zeit unter Kontrolle hatten und die Partie über weite Strecken deutlich dominiert haben“, bilanzierte HSG-­Coach Andreas Szwalkiewicz nach unterhaltsamen 60 Minuten. Dennoch mussten die Schwaneweder Fans in der Schluss­phase noch einmal gehörig um den verdienten Heimerfolg bangen. Als es Schwanewedes mit acht Treffern erfolgreichster ­Torschütze, Lukas Feller, in der 55. Minute vom Siebenmeterpunkt aus verpasste, den Vorsprung auf 27:22 auszubauen, warfen die Gäste noch einmal alles in die Waagschale. Mit zwei Toren in Folge verkürze der reaktivierte Drittliga-Akteur Vito Clemens den Rückstand auf 24:26. Anschließend traf sein Mannschaftskollege Finn Nowacki per Strafwurf zum 25. Beckdorfer Tor (59.). Andreas Szwalkiewicz beantragte eine Auszeit, ­legte die Taktik für die letzte Spielminute fest und Marc Blum sicherte mit seinem Treffer zum 27:25-Endstand Sieg und zwei Punkte.

„Vor Weihnachten hätten wir eine solche Drangperiode des Gegners wohl nicht überstanden“, blickte Szwalkiewicz zurück. Damit wollte der HSG-Trainer deutlich machen, dass sein Team nicht nur zu größerer mannschaftlicher Geschlossenheit und Spielstärke gefunden, sondern auch ihr Nervenkostüm gefestigt hat.

Am Sonnabend bestimmten die „­Schwäne“ das Geschehen in der mit rund 300 Besuchern besetzten Heidehalle von Beginn an. Nach nur 36 Sekunden brachte Mohammed Nedal Alibrahim sie mit 1:0 in Führung, die bis zur Halbzeit auf 16:12 kontinuierlich ausgebaut werden konnte, obwohl die Gäste aus dem Süden des Landkreises Stade angereist waren, um ihren Negativtrend in Schwanewede zu stoppen. Das gelang nicht, weil die Mannschaft des Trainerduos ­Andreas Swalkiewicz/Dennis Graeve konstant auf hohem Niveau agierte und den Vorsprung auch im zweiten Durchgang höchstens auf eine Differenz von drei Toren schmelzen ließ. „Abgesehen von der Schlussphase hatte ich nie das Gefühl, dass ­Beckdorf die Partie noch einmal drehen könnte“, resümierte Szwalkiewicz. Dass die „­Schwäne“ nach kurzem Trudeln auch die Zitterphase überstanden, verdanken sie nicht zuletzt ihrem Keeper Rene Steffens, der am Sonnabend abermals etliche Glanzparaden ­zeigte und Beckdorfs Werfer ein ums andere Mal verzweifeln ließ. Sein Trainer: „Er ist eine wichtige Stütze in einer Mannschaft, die auf gutem Wege ist, die Klasse zu erhalten.“ Und dazu tragen auch Akteure bei, die sich eigentlich schonen könnten.

Niels Huckschlag zum Beispiel half trotz Schulterverletzung sechs Minuten lang aus, um zusätzliche Stabilität ins Spiel zu bringen. Auch Jorrit Latacz und Kai Rudolph erwiesen sich als starke Stützen in der Defensive, während sich mit Marc Blum, Mirko Ahrens, Mohammed Nedal Alibrahim, Tim Paltinat, Fabian Rojahn, Torben Pilger und Lukas Feller gleich sieben HSG-Spieler in die Torschützenliste eintrugen.

Freut sich ihr Trainer: „Weil wir so viele gute Werfer im Team haben, ist es für den Gegner schwer, unser Offensivspiel auszurechnen.“ Die „Schwäne“ wollen ihren Höhenflug am nächsten Sonntag in Elsfleth fortsetzen und dann mit einem Sieg den heimischen Turnerbund überholen.