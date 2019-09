Routinier Yasin Caliskan (links) erlebt mit dem 1. FC Burg einen Höhenflug. Gegen den SC Weyhe wurde die Siegesserie ausgebaut. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der 1. FC Burg hat den nächsten Teil seiner Erfolgsgeschichte in der Fußball-Bezirksliga geschrieben. Der Aufsteiger landete im siebten Spiel mit dem 1:0 gegen den SC Weyhe den siebten Sieg. Weniger erfolgreich verlief der Auftritt des TSV Lesum-Burgdamm gegen SC Lehe-Spaden beim 2:5. Die SG Aumund-Vegesack II feierte gegen FC Roland Bremen einen 3:0-Erfolg. Das Derby zwischen der TSV Farge-Rekum und dem Blumenthaler SV II fiel buchstäblich ins Wasser – wegen anhaltender Regenfälle wurde die Partie abgesagt.

1. FC Burg – SC Weyhe 1:0 (0:0): Mit ihrem nunmehr siebten Saisonsieg haben die Mannen des Burger Trainers Sascha Steinbusch, immerhin gerade erst aus der Kreisliga A zurückgekehrt, die Tabellenführung gefestigt. Sascha Steinbusch lobte sein Team für „eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben nie aufgehört, zu kämpfen und den Sieg zu wollen. Wenn du da oben stehst, kannst du das auch mal erzwingen.“

Erst in der 80. Minute fiel das Tor des Tages. Der eingewechselte Kevin Stepput drückte den Ball nach einer Ecke am zweiten Pfosten über die Linie. Zuvor hatten beide Teams gute Chancen liegen gelassen. Auf Burger Seite vergab Torjäger Julian Kubicek freistehend, weil ein Weyher Abwehrspieler auf der Linie klärte – und dann schoss Manfred Klein aus fünf Metern übers Tor. Bei den Gäste fehlte Goalgetter Dennis Rohmeyer zweimal das Quäntchen Glück im Abschluss. „Übers Spiel gesehen verdient, wenn auch hart umkämpft“, kommentierte Sascha Steinbusch den Heimdreier.

TSV Lesum-Burgdamm – SC Lehe-Spaden 2:5 (1:3): Und täglich grüßt das Murmeltier – wie Bill Murray in der US-Komödie jeden Tag aufs Neue erlebt, bekommen die Fans der „Heidberger“ derzeit immer wieder eine Kopie der Vorwoche zu sehen. „Es ist zum Wahnsinnigwerden mit unserer Chancenverwertung. Ich wünsche mir schon fast, dass wir mal spielerisch unterlegen waren. Aber wir hätten nach einer Viertelstunde schon 3:0 führen müssen“, sagte der Lesumer Trainer Erkan Köseler kopfschüttelnd.

Nach neun Minuten verwandelte jedoch Dennis Zager für die Gäste einen Foulelfmeter zum 1:0. Eine Viertelstunde später erhöhte Justin Schade auf 2:0. Die Lesumer Emir Orhan und Alex Patehe scheiterten je zweimal alleine vorm Torwart. Orhan schaffte zwar für die Nordbremer den 1:2-Anschluss nach einer halben Stunde (32.), doch noch vor der Pause konnte sich Lehe-Spaden mit dem 3:1 durch Pascal Kreie absetzen (43.).

Die auf Konter lauernden Seestädter schafften in der Folge noch zwei weitere Tore durch Sören Brandt (4:1/52.) und Kevin Buchholz (5:1/67.), sodass der Treffer von Tarik Stiefs zum 2:5-Endstand (75.) für Lesum nichts mehr ändern konnte. „Unsere Gegentore entstehen fast immer durch individuelle Fehler von Spielern, die eigentlich eine gute Partie machen. Ich hoffe, wir belohnen uns endlich einmal, denn wenn wir das Tor treffen, ist das Spiel für jeden Gegner vorbei“, sagte Erkan Köseler.

SG Aumund-Vegesack II – FC Roland Bremen 3:0 (1:0): Den 3:0-Sieg fasste SAV-Trainer Dave Kankam so zusammen: „Die Jungs haben Lust auf Fußball. Innerhalb der Mannschaft stimmt es und so spielen wir auch.“ Im verregneten Vegesacker Stadion leitete SAV-Torjäger Ebrima Bojang mit seinem Treffer zum 1:0 den Erfolgstag ein, als sich im Strafraum zwei Roland-Akteure gegenseitig behinderten, Bojang daraufhin den Ball vor die Füße bekam und kurzen Prozess machte (32.). Bis in die Schlussphase blieb es beim Stand von 1:0 für die Platzherren, weil Roland umstellte und druckvoll agierte. „Dann haben wir auch ein bisschen die Konzentration verloren“, berichtete Dave Kankam. Doch als Nils Dettmering direkt nach seiner Einwechslung das 2:0 erzielte, war die Partie so gut wie gelaufen (79.). In der Nachspielzeit umspielte Hillel Tladi noch den Roland-Keeper und netzte zum 3:0-Endstand ein (90.+1).