Mahdi Matar war als zweifacher Torschütze maßgeblich am 3:0-Sieg des Blumenthaler SV beim SC Victoria Hamburg beteiligt. (Christian Kosak)

Blumenthal. Gerrit Becker strahlte. "Ich bin froh, dass die Mannschaft den nächsten Schritt gemacht hat", erklärte der mit Carsten Herbst und Mike Schnäckel das Trainer-Trio bei den A-Junioren des Blumenthaler SV bildende Becker. Der nächste Schritt des Nordbremer Regionalligisten war zum einen der 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim SC Victoria Hamburg, der für etwas Entspannung im Kampf um den Klassenerhalt sorgt. Zum anderen, und das meinte Gerrit Becker in erster Linie, war es die genaue Umsetzung der Vorgaben: "Eine saubere Mannschaftsleistung auf hohem taktischen Niveau."

Die Blumenthaler Trainer hatten eine Taktik gewählt, mit der zunächst einmal die Angriffslust der Hamburger (41 Treffer in 15 Spielen) eingefroren werden sollte. Nach vorne hin sollte dann vornehmlich über außen gespielt werden, denn da hatten die BSV-Trainer die Schwachstellen beim Gegner ausgemacht. Beide Maßnahmen erwiesen sich als Volltreffer. Die Abwehr um den überragenden Fabian Herbst (Becker: "Der Turm in der Schlacht. Sein bestes Spiel seit ich ihn kenne.") erwies sich als nicht zu knackendes Bollwerk. Und vorne wurden zwei Treffer über Angriffe über die Flügel vorbereitet.

Die Hamburger übernahmen zwar anfangs das Kommando, doch nach einer halben Stunde hatte sich der BSV längst befreit und setzte zunehmend die geplanten Nadelstiche – den spielentscheidenden dann unmittelbar vor der Pause. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß wurde Cherno Baldeh auf dem linken Flügel bedient, seine Hereingabe nicht entscheidend geklärt und Madhi Matar erzielte den ersten seiner beiden Treffer zum 1:0. "Das Tor so kurz vor der Halbzeit hat Victoria das Genick gebrochen", stellte Gerrit Becker fest.

Zwar bauten die Platzherren nach dem Wechsel nochmals Druck auf, doch vor dem von Roy Schleinecke souverän gehüteten Tor fand Becker sie "nicht wirklich gefährlich und ideenlos" – wegen seines so prächtig funktionierenden Teams. BSV-Treffer Nummer zwei wurde wieder über den Flügel vorbereitet: diesmal über den rechten. Mahdi Matar bediente den eingewechselten Torjäger Serdar Güngör, der den Victoria-Keeper mit seinem Ball – halb Schuss, halb Flanke – vor Probleme stellte. So landete der Ball vor den Füßen von Jeremy Rostowski, der ihn annahm und überlegt ins lange Eck zirkelte.

Den Schlusspunkt zum 3:0 (73.), das nach Einschätzung von Gerrit Becker etwas zu hoch war, setzte Mahdi Matar. Nach einem erkämpften Ball von Jan-Luca Warm war er über die Stationen Alexander Koscheck und Serdar Güngör beim Torschützen gelandet. Für den eingewechselten Güngör, der im Hinspiel beim 2:1 beide Tore erzielt hatte und diesmal als Vorbereiter glänzte, war die Partie in der 84. Minute schon wieder beendet. Erste Vermutung: Rippenprellung. Damit erscheint sein Einsatz ausgerechnet im Derby am kommenden Wochenende gegen TuS Komet Arsten fraglich. Und gegen den Stadtrivalen wollen die Nordbremer dann nicht nur beweisen, dass sie ihre taktische Weiterentwicklung regelmäßig abrufen können, sondern haben laut Gerrit Becker auch noch etwas gutzumachen. Im Hinspiel hatten sie gegen den Tabellenvorletzten schließlich nur ein 3:3 – allerdings nach 0:3-Rückstand und in Unterzahl – erreicht.