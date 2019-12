Dennis Sirowi ist seit drei Jahren Basketball-Bundesliga-Schiedsrichter. (fr)

Mittwoch, 27. November: Ich muss früh im Büro sein. Doch vielmehr wird es ein langer Abend. Zum einen gehe ich laufen, zum anderen muss ich auch meine Bundesliga-Partie zwischen den s.oliver Baskets Würzburg und den MHP Riesen Ludwigsburg nachbereiten, die ich als einer von drei Schiedsrichtern geleitet habe. Ich spiele nicht nur selbst Basketball, sondern bin schließlich auch noch Schiedsrichter in der easyCredit-Basketball-Bundesliga (BBL). In der Analyse befasse ich mich mit jeder Entscheidung, aber auch mit meiner Außenwirkung und meiner Kommunikation mit den Spielbeteiligten. Diese Analyse bespreche ich dann mit meinem Personalbetreuer, den ich von der BBL zur Seite bekommen habe, um mich weiterzuentwickeln. Jeder Schiedsrichter in der Bundesliga hat einen solchen Personalbetreuer. Seit drei Jahren leite ich nun schon Spiele auf dem höchsten nationalen Niveau. Und nach jedem Spiel mache ich solch eine Analyse.



Donnerstag, 28. November: Endlich ist wieder Basketballtraining. Nachdem ich einige Wochen krank war, kann ich endlich wieder voll mitmachen. Leider ist die Trainingsbeteiligung nicht sehr hoch. Wir haben aktuell einige Ausfälle zu beklagen. Und wie es eben auch im Amateursport ist, haben viele auch berufliche oder familiäre Verpflichtungen. Obwohl wir heute nur sechs Leute im Training sind, ist die Intensität hoch. Am Wochenende steht für uns ein Auswärtsspiel in Merzen in der Nähe von Osnabrück an. Merzen ist ungeschlagener Tabellenführer. Wir glauben aber trotzdem an unsere Siegchance und benötigen dringend die Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle in der Oberliga nicht zu verlieren.



Freitag, 29. November: Eine lange Arbeitswoche mit jeder Menge Terminen geht vorbei. Nachher pfeife ich mein altes Team in Bremen-Walle mit einem Nachwuchsschiedsrichter. Gerne leite ich Spiele mit jungen, talentierten Schiedsrichtern, die Lust haben, diesen nicht immer einfachen Job zu machen und etwas lernen wollen. Wir haben, wie viele andere Sportarten auch, ein Nachwuchsproblem bei den Schiedsrichtern. Zu oft kommt es vor, dass Schiedsrichter schnell wieder aufhören mit dem Leiten von Spielen, da sie keine Lust haben, sich für 15 Euro anpöbeln zu lassen. Wir haben zwar nicht die Probleme, die es beim Fußball gibt und Basketball ist grundsätzlich eine sehr respektvolle Sportart. Doch als 14-Jähriger ein Jugendspiel zu pfeifen, wo es nicht nur den Trainer gibt, sondern die Eltern Trainer und Schiedsrichtertrainer zu gleichen Teilen sind, ist auch nicht immer einfach. Daher ist eine aktive Begleitung dieser Schiedsrichter immer gut.



Sonnabend, 30. November: Ich bin zunächst als Schiedsrichtercoach in Vechta in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft von RASTA Vechta gegen die Lions aus Langenhagen im Einsatz. Ich schaue mir das Spiel an und führe hinterher ein Coaching-Gespräch mit den Schiedsrichtern. Im Vordergrund steht, dass die Schiedsrichter das Spiel selbst analysieren. Am Ende eines solchen Gespräches erhalten die Schiedsrichter noch eine Einschätzung ihrer Leistung von mir. Während in der Bundesliga jedes Spiel gecoacht wird, werden die Schiedsrichter in der Regionalliga nur unregelmäßig angeschaut. Direkt nach dem Spiel geht es für mich weiter nach Merzen. Dort treffe ich auf den Rest des Teams. Unser Kontrahent hat vor der Saison den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben und unter anderem einen amerikanischen und einen deutschen Profi verpflichtet. Auch die Halle ist mit knapp 300 Zuschauern gut besucht. Unterstützt wird das Ganze von einem DJ und Trommeln. Auch eine Spielervorstellung gibt es dort, was in der Oberliga sehr selten ist. Für uns läuft das Spiel super. Wir halten klasse mit und überraschen unseren Gegner mit einer neu einstudierten Verteidigung. Merzen findet nur wenig Mittel dagegen. So gehen wir sogar mit einer Führung in die Pause. Die Stimmung in der Kabine ist hoch fokussiert. Wir merken alle, dass hier etwas geht und wir für eine große Überraschung sorgen können. Für mich persönlich läuft das Match in der Offense leider nicht so. Alle meine Würfe gehen daneben. In der Defense hingegen arbeite ich hart. Auch das dritte Viertel gestalten wir eng. Die Führung wechselt hin und her. Erst vier Minuten vor Schluss sorgen die beiden Profis durch zwei wilde Drei-Punkte-Würfe für die Entscheidung. Wir verlieren mit nur sieben Punkten. Enttäuscht ist bei uns aber niemand. Wir haben unser bestes Saisonspiel abgeliefert und freuen uns auf die beiden kommenden Spiele zum Jahresende.



Sonntag, 1. Dezember: Der erste Advent startet für mich ganz entspannt mit einem gesunden Frühstück mit meinem besten Freund. Danach geht für mich die offizielle Vorbereitung auf den Ironman in Hamburg am 21. Juni 2020 los. Seit knapp sieben Jahren mache ich neben dem Basketball auch Triathlon. Nachdem ich die ersten Jahre auf der Olympischen Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen gestartet war, bin ich seit zwei Jahren auch auf der Mitteldistanz unterwegs. Die Mitteldistanz ist die halbe Ironman-Distanz. Nach 1,9 Kilometer Schwimmen und 90 Kilometer Radfahren wird am Ende noch ein Halbmarathon gelaufen. Für den Ironman habe ich sogar einen Trainer. Golo Röhrken von Rocket Racing stellt mir meine Trainingspläne für die nächsten sieben Monate bis zum Hamburg-Start zusammen. Er selbst ist auch schon beim legendären Ironman auf Hawaii gestartet. Die erste Einheit auf dem Rennrad ist noch relativ human. In den nächsten Wochen wird das Training jedoch sowohl vom Umfang als auch von der Intensität deutlich ansteigen. Ich empfinde Triathlon als einen unglaublich tollen Sport. Es sind nicht nur die körperliche Anstrengung und das Staunen darüber, was der Körper alles zu leisten vermag, sondern es ist auch die mentale Komponente. Denn seien wir mal ehrlich: Wer hat schon große Lust, sich elf Stunden am Stück zu quälen und diese Schmerzen auszuhalten? Ich bewundere die Profis wie meinen Lieblings-Triathleten Jan Frodeno, der einen Ironman in unter acht Stunden beendet.



Montag, 2. Dezember: Für mich stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Plan, erst eine Lauf- und dann eine Krafttrainingseinheit. Im Büro höre ich das erste Mal von den Fußball-Ergebnissen des Wochenendes. Hier sind eigentlich alle Fans von Werder Bremen. Natürlich wird auch über den 3:2-Sieg der Bremer in Wolfsburg und vom Ende der Negativserie gesprochen. Ich persönlich bin aber kein großer Fußballfan. Als ehemaliger Schwimmer schaue ich gerne Schwimmwettkämpfe. Und auch Basketballspiele gehören für mich zum regelmäßigen TV-Programm. Wenn ich einer Mannschaft nahestehe im Fußball, dann ist es der Verein aus meiner Heimat: Hannover 96. Aber leider sieht man da ja aktuell nicht den besten Fußball und wird mit dem Aufstieg zurück in die erste Liga nichts zu tun haben.



Dienstag, 3. Dezember: Beim Basketballtraining am Abend bereiten wir uns auf unser Auswärtsspiel in Löningen vor. Zudem stelle ich mich auf meinen Bundesligaeinsatz als Schiedsrichter am Wochenende ein. Wo ich pfeife, darf ich leider nicht verraten, denn alle Schiedsrichtereinsätze sind im Vorfeld eines Spiels geheim. Nur die Schiedsrichter wissen, wo und mit wem sie pfeifen.



Jasmin Kuls, die Handballerin des Bremenligisten HSG Vegesack-Hammersbeck, wird als Nächste über ihre Woche berichten.

Zur Person

Dennis Sirowi (32)

spielt in der Oberliga für Basketball Lesum/Vegesack und ist Bundesliga-Schiedsrichter. Sirowi ist seit Kurzem verheiratet und arbeitet bei der HKK in Bremen in der Abteilung Krankengeld. Der gelernte Sozialversicherungsfachangestellte hat Politik- und Sportwissenschaft an der Uni Bremen studiert.