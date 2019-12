Der Blumenthaler SV baut beim Hallenspektakel in der ÖVB-Arena wie der Nachbar SG Aumund-Vegesack wieder auf seine lautstarken Fans. (Günter Buck)

Bremen-Nord. Vor einem Jahr haben sie die Vorrunde nicht überstanden. An diesem Sonnabend aber wollen die beiden nordbremischen Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV und SG Aumund-Vegesack ein gewichtiges Wort beim Lotto-Masters um den Sparkasse Bremen-Cup mitreden. Das Turnier in der ÖVB-Arena auf der Bürgerweide beginnt um 13 Uhr mit der Partie zwischen dem Brinkumer SV und dem FC Oberneuland.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf im Oberhaus des Bremer Amateur-Fußballs können die beiden Nord-Vertreter zwar nicht zufrieden sein, hatten sie sich doch zur Winterpause mehr als den sechsten (Blumenthal) und neunten Tabellenrang (SAV) erhofft. Dennoch gehen beide Teams nach den Worten ihrer Trainer mit großen Ambitionen und Hoffnungen in das Hallenspektakel.

Können sie auch, denn das Spiel in der Halle ist nicht mit dem auf dem Rasen oder Kunstrasen unter freiem Himmel zu vergleichen. Weder die aktuellen Formkurven der acht Turnier-Teilnehmer noch die Tabellenstände lassen seriöse Voraussagen darüber zu, wer die Gruppenphase übersteht. Das gelingt nur, wenn man die ersten beiden Plätze in den Gruppen A und B belegt. „Um sie zu erreichen, müssen wir mindestens zwei der drei Begegnungen in der Vorrunde gewinnen“, kalkuliert der Blumenthaler Coach Denis Spitzer. Verständlich, denn die Burgwall-Elf muss sich in der Hammergruppe A behaupten. Gegner sind der FC Oberneuland, der SFL Bremerhaven und der Brinkumer SV.

Das Auftaktspiel bestreiten die Nordbremer um 13.15 Uhr gegen SFL Bremerhaven. „Jeder kann jeden schlagen, und das hat für Zuschauer und Spieler gleichermaßen einen besonderen Reiz“, freut sich Denis Spitzer auf das Hallen-Spektakel, an dem Blumenthal bislang 15 Mal teilgenommen hat und zwei Mal als Sieger gekürt wurde.

Der BSV-Coach stuft seine Mannschaft im Vergleich zum Turnier 2018 als konkurrenzfähiger ein und will unbedingt die Gruppenphase überstehen. Zum zwölfköpfigen Kader der Burgwall-Truppe gehören die beiden Torhüter Thomas Büttelmann und Daniel Dähn aus der U19, der inzwischen zum Stamm der ersten Herrenmannschaft zählt. Für ein ansehnliches Spiel und die notwendigen Tore sollen Moritz Hannemann, Sebastian Kurkiewicz, Jonathan Bondombe-Simba, Jan-Luca Warm, Patrick Chwiendacz, Vinzenz van Koll, Mario Vukoja, Daniel Younis, Mola Lamine Khan und Mahdi Matar sorgen. Und natürlich hoffen die Blumenthaler Akteure einmal mehr auf die lautstarke Mithilfe ihrer sehr großen Anhängerschaft. Denis Spitzer ist sich sicher: „Die Unterstützung unserer Fans wird wieder hervorragend sein.“

Davon geht auch SAV-Trainer Björn Krämer aus. Überhaupt stellten die beiden nordbremischen Fan-Gruppen in den vergangenen Jahren das Hauptkontingent der Zuschauer in der Halle. Mit anderen Worten: Würden der Blumenthaler SV und die SG Aumund-Vegesack nicht am Turnier teilnehmen, wäre es um die Stimmung in der Halle schlechter bestellt. Bei Krämer ist die Vorfreude auch groß. Er hat als Aktiver im Trikot der Vegesacker schon etliche Male den fußballerischen Jahres-Ausklang in der ÖVB-Arena miterlebt und bewertet ihn als gelungene Alternative zum Liga-Alltag. Die Grün-Weißen aus Vegesack haben sich bislang 13 Mal am Budenzauber beteiligt und sind drei Mal Zweiter geworden. In der Gruppe B haben sie es mit Cup-Verteidiger TuS Schwachhausen, dem Bremer SV und dem ESC Geestemünde zu tun.

Eine fast schon entscheidende Weichenstellung für den weiteren Turnierverlauf misst Björn Krämer dem ersten Spiel bei. Das beginnt für sein Team um 13.30 Uhr gegen den Eisenbahn-Sport-Club aus Bremerhaven. Im SAV-Kader stehen die beiden Torhüter Stephan Wiese und Markus Böttcher, auf dem Feld erfolgreich agieren sollen Alexander Ifebuzor, Shaban Shabanaj, Christian Böhmer, Clifford Stecher, Abdullah Basdas, Alexander Schlobohm, Marvin Syla, Bashkim Toski, Lennart Kettner und Ibrahim Fidan. Zu einer Formation gehören vier Feldspieler und ein Torwart, gewechselt werden kann während der Spielzeit von 14 Minuten ständig. Krämer: „Wir wollen zwar das Beste herausholen, spüren aber keinen Druck und werden locker aufspielen.“

Eine besondere Spannung aber könnte sich bei den Vegesackern dennoch einstellen. Dann nämlich, wenn nach den Halbfinals gegen 17.20 Uhr der Bremer Amateur-Fußballer des Jahres vorgestellt werden soll. Zu den aussichtsreichen Kandidaten zählt auch SAV-Mannschaftskapitän Christian Böhmer. Auch die 31-jährige BSV-Torjägerin Melanie Rethmeyer hofft auf eine Auszeichnung zur Amateur-Fußballerin des Jahres 2019.

Weitere Informationen

Gruppe A: Brinkumer SV – FC Oberneuland, Sbd., 13 Uhr, SFL Bremerhaven – Blumenthaler SV, Sbd., 13.15 Uhr, Brinkumer SV – SFL Bremerhaven, Sbd., 14 Uhr, FC Oberneuland – Blumenthaler SV, Sbd., 14.15 Uhr, FC Oberneuland – SFL Bremerhaven, Sbd., 15.20 Uhr, Blumenthaler SV – Brinkumer SV, Sbd., 15.35 Uhr

Gruppe B: ESC Geestemünde – SG Aumund-Vegesack, Sbd., 13.30 Uhr, Bremer SV – TuS Schwachhausen, Sbd., 13.45 Uhr, ESC Geestemünde – Bremer SV, Sbd., 14.50 Uhr, SG Aumund-Vegesack – TuS Schwachhausen, Sbd., 15.05 Uhr, SG Aumund-Vegesack – Bremer SV, Sbd., 15.50 Uhr, TuS Schwachhausen – ESC Geestemünde, Sbd., 16.05 Uhr

K.o.-Runde Halbfinale: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B, Sbd., 16.45 Uhr, Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A, Sbd., 17 Uhr

Entscheidungsschießen um Platz drei: Verlierer Erster Gruppe A/Zweiter Gruppe B – Verlierer Erster Gruppe B/Zweiter Gruppe A, Sbd., 17.30 Uhr

Endspiel: Sieger Erster Gruppe A/Zweiter Gruppe B – Sieger Erster Gruppe B/Zweiter Gruppe A, Sbd., 17.45 Uhr OSH