Für die ausrichtende LG Bremen-Nord erwies sich der Zehn-Kilometer-Lauf als krönender Abschluss. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der in der Nacht zuvor einsetzende Nieselregen hatte einige Passagen der Strecke schmierig werden lassen. Bis auf einige Ausrutscher auf der mit blanken Baumwurzeln versehenen Strecke ins Burgwall-Stadion hinein, ging für die Teilnehmer jedoch alles gut. Sämtliche sechs Rennen fanden somit auch ihre sportlich verdienten Siegerinnen und Sieger.

Einen sehr starken Eindruck in Blumenthal hinterließen die Gäste aus Verden. Über die Mittelstrecke (vier Kilometern) waren die vorderen Plätze fest in den Händen der Läufer der LG Kreis Verden. Simon Ernst und Bettina Biendara von der LG Bremen-Nord erkämpften sich dafür die Siege im Hauptlauf über die zehn Kilometer.

Der Verdener Abiel Hailu ging über die mittlere Distanz vom Start weg gleich in Führung und gab diese bis ins Ziel nach 14:57 Minuten Laufzeit nicht mehr ab. Spannender ging es dahinter um Platz zwei zu. Nach einer schnellen zweiten Runde lag der zweite Verdener, Fisha Werede (15:29), bis zum Stadion vorn, doch Andreas Gier (15:27) vom ATS Buntentor sicherte sich im Endspurt Rang zwei. Insgesamt war die LG Kreis Verden, mit gleich sieben Läufern unter den Top 10 vertreten. In diese Phalanx drang als einziger Lokalmatador Eddie Pundt ein. Mit seiner Laufzeit von 16:01 Minuten für die zwei Runden holte er sich Platz fünf.

Den starken Auftritt der Gäste von der Aller komplettierten die Läuferinnen Sophie-Marie Kohlhase (17:57) und Nele Prüser (18:26) mit einem Frauen-Doppelsieg im selben 4000-Meter-Lauf. Ein komplettes Verdener Siegerpodest verhinderte hier die Nordbremerin Klara Zidlicky in guten 18:43 Minuten. Zeitgleich hinter der viertplatzierten Verdenerin Stella Kuhr wurde die LG Nord-Läuferin Martina Pundt in 19:26 Minuten auf Gesamtrang fünf notiert.

Eine halbe Stunde nach ihrem Zieleinlauf über die Mitteldistanz traten die beiden schnellsten Verdener erneut an die Startlinie. Simon Ernst, der derzeit beste Nordbremer Läufer, wurde seiner Favoritenrolle allerdings gerecht. Mit seinem locker aussehenden Laufstil bestimmte er über die vollen fünf Runden hinweg das Tempo an der Spitze. Der Verdener Abiel Hailu hatte nach seinem Erfolg zuvor keine Kraft mehr, als Simon Ernst einen Kilometer vor dem Ziel mit einer Tempoverschärfung schließlich ernst machte. „Auf den Ebenen war ich immer schon fünf, sechs Meter weggezogen. Mir war klar, dass ich in der letzten Runde was zulegen kann. Ich wollte es vor dem rutschigen Einlauf entscheiden“, schilderte ein selbstbewusster Ernst im Ziel.

Welch großen Leistungssprung der Nordbremer gemacht hat, verdeutlicht allein ein Blick auf seine Zeiten. Im vergangenen Jahr benötigte er als Zweiter noch 39:17 Minuten für die zehn Kilometer. Diesmal stoppte die Zeitnahme ihn bei 35:45 Minuten. Hinter den Verdenern Abiel Hailu (35:57) und Fisha Werede (40:52) gingen die Plätze vier und fünf wiederum an zwei Nordbremer. Der jugendliche Paul Pundt bewältigte die für ihn ungewohnte lange Distanz in guten 41:13 Minuten gefolgt vom schnellsten Altersklassen-Läufer Torsten Naue mit einem Abstand von 15 Sekunden.

Für eine positive Überraschung sorgte Bettina Biendara. Frank Themsen agierte über die gesamten fünf Runden als persönlicher Tempomacher und zog damit seine Vereinskollegin zum Sieg. „Es ist meine erste Crosslauf-Saison. Ich habe nicht so viel Erfahrung, alleine würde ich viel langsamer laufen. Eigentlich laufe ich ja nur zum Spaß“, freute sich eine erschöpfte Bettina Biendara im Ziel über ihren Erfolg. Mit ihrer Endzeit von 52:51 Minuten betrug der Vorsprung auf die vereinslose Clementine Rockstein komfortable zwei Minuten.

Beim Jugendlauf über eine große Runde trumpfte ein Zwölfjähriger vom TV Schwanewede groß auf. Über die zwei Kilometer lief Peter Rothaupt in 8:56 Minuten einen beachtlichen Vorsprung von 1:25 Minuten auf den Zweitplatzierten, seinen Vereinsfreund Jona Meyer, heraus. Platz drei ging an den Blumenthaler Finn Schilling (10:49) vor Noah Welker (10:50) von der LG Bremen-Nord.

Auch in den Rennen der jüngsten Crossläufer beeindruckte der Nachwuchs des TV Schwanewede. Bei den Schülerinnen unter zwölf Jahren lief die neunjährige Judith Müller (5:24) über die 1000 Meter auf Gesamtplatz drei. Bei den gleichaltrigen Jungen über dieselbe Runde zeigten die erst siebenjährigen Niklas Henkel (5:16) und Tom Sperling (5:26) als Neunter und Elfter ihr läuferisches Talent gegen die durchweg älteren Konkurrenten.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Kinderlauf U10/12 (1000 Meter): Einlauf Mädchen: 1. Luca Illmer (BLT-BTS Neustadt) 5:16 Minuten; 2. Elli Rohbeck (LG Kreis Verden) 5:23; 3. Judith Müller (TV Schwanewede) 5:24; Klassen-Siegerinnen: W 8: Luca Illmer (BLT-BTS Neustadt) 5:16; W 9: Judith Müller (TV Schwanewede) 5:24; W 10: Elli Rohbeck (LG Kreis Verden) 5:23; W 11: Milana Leiker (LG Bremen-Nord) 6:58; Einlauf Jungen: 1. Levin Eickhoff (TV Lilienthal) 4:22 Min.; 2. Torben Lindemann (TV Lilienthal) 4:36; 3. Henry Haag (Bremischer Schwimmverein) 4:45; Klassen-Sieger: M 9: Bo Henry (Bremischer Schwimmverein) 4:57; M 10: Ole Mertens (BLT-BTS Neustadt) 4:52; M 11: Levin Eickhoff (TV Lilienthal) 4:22.

Jugendlauf U14/U16 (2000 Meter): Einlauf Mädchen: 1. Skrolan Wilkens (LG Kreis Verden) 10:35 Minuten; 2. Angelina Stichweh (TuS Huchting) 11:19; 3. Emily Gabriel (TuS Huchting) 11:25; Klassen-Siegerinnen: W 12: Skrolan Wilkens (LG Kreis Verden) 10:35; W 14: Emily Gabriel (TuS Huchting) 11:25; W 15: Angelina Stichweh (TuS Huchting) 11:19; Einlauf Jungen: 1. Peter Rothaupt (TV Schwanewede) 8:56 Min.; 2. Jona Meyer (TV Schwanewede) 10:21; 3. Finn Schiling (Blumenthaler SV) 10:49; Klassen-Sieger: M 12: Peter Rothaupt (TV Schwanewede) 8:56; M13: Jona Meyer (TV Schwanewede) 10:21.

Mittelstrecke (4000 Meter): Einlauf Frauen: 1. Sophie-Marie Kohlhase (LG Kreis Verden) 17:57 Minuten; 2. Nele Prüser (LG Kreis Verden) 18:26; 3. Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 18:43; Klassen-Siegerinnen: Weibliche Jugend U 16: Cathleen Hütten (vereinslos) 29:09; Weibliche U 18: Nele Prüser (LG Kreis Verden) 18:26; Weibliche Jugend U 20: Paulina Kijewski (vereinslos) 23:44; Weibliche Hauptklasse: Sophie-Marie Kohlhase (LG Kreis Verden) 17:57; W 30: Carina Jahn (vereinslos) 29:11; W 35: Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 18:43; W 40: Bianca Biroth (TuS Huchting) 25:28; W 45: Sabrina Barein (LG Kreis Verden) 25:33; W 50: Martina Pundt (LG Bremen-Nord) 19:26; Einlauf Männer: 1. Abiel Hailu (LG Kreis Verden) 14:57; 2. Andreas Gier (ATS Buntentor) 15:27; 3. Fisha Werede (LG Kreis Verden) 15:29; Klassen-Sieger: Männliche Jugend U 16: Till Coldewey (BTS Neustadt) 28:10; Männliche Jugend U 18: Eddie Pundt (LG Bremen-Nord) 16:01; Männliche Jugend U 20: Nicolas Biroth (TuS Huchting) 26:07; Männliche Hauptklasse: Abiel Hailu (LG Kreis Verden) 14:57; M 30: Stephan Schorbahn (vereinslos) 24:46; M 35: Hauke Böttcher (Alexander von Humboldt Gymnasium) 23:49; M 40: Ingo Müller (ATS Buntentor) 15:36; M 45: Falko Toetzke (Team Erdinger) 19:19; M 50: Uwe Cordes (LG Kreis Verden) 17:34; M 55: Udo Müller (LG Kreis Verden) 20:48; M 60: Ingo Manz (OT Bremen) 20:58; M 65: Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) 28:08; M 70: Harald Dittberner (ATS Buntentor) 20:14; M 75: Adolf Weigelt (vereinslos) 30:12; M 80: Hans Presch (LG Bremen-Nord) 31:10.

Langstrecke (10 000 Meter): Einlauf Frauen: 1. Bettina Biendara (LG Bremen-Nord) 52:51 Minuten; 2. Clementine Rockstein (vereinslos) 54:48; 3. Stephanie Klein (RehaCentrum Alt-Osterholz) 55:28; Klassen-Siegerinnen: Weibliche Hauptklasse: Stephanie Klein (RehaCentrum Alt-Osterholz) 55:28; W 35: Nicole Kersting (vereinslos) 56:32; W 45: Bettina Biendara (LG Bremen-Nord) 52:51; W 50: Clementine Rockstein (vereinslos) 54:48; W65: Waltraud Bernau (Triathlon Club Bremen) 1:10:01 Std.; Einlauf Männer: 1. Simon Ernst (LG Bremen-Nord) 35:45 Minuten; 2. Abiel Hailu (LG Kreis Verden) 35:57; 3. Fisha Werede (LG Kreis Verden) 40:52; Klassen-Sieger: Männliche Jugend U 18: Samim Najafi (ASB Runningteam) 45:39; Männliche Jugend U 20: Paul Pundt (LG Bremen-Nord) 41:13; Männliche Hauptklasse: Abiel Hailu (LG Kreis Verden) 35:57; M 30: Simon Ernst (LG Bremen-Nord) 35:45; M 35: Dirk Bakenhus (Oldenburg) 51:33; M 40: Marcus Widlitzki-Eggers (ATS Buntentor) 41:41; M 45: Ralf Engel-Kreppein (Hanseatischer Hockey Club) 43:42; M 50: Torsten Naue 41:28; M 55: Hugo Wiggers (TEA Racebooker) 54:10; M 60: Hartmut Wille (Sportziel-Marathonteam) 53:13; M 65: Gerard Rünzi (StTV Berne) 53:53; M 70: Felix Richter-Hebel (LG Bremen-Nord) 1:01:12 Std. MDE