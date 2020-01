Die Aufgabe beim Landesliga-Schlusslicht SV Lemwerder ist für Neu-Trainer Fabian Wilshusen eine große Herausforderung. (Christian Kosak)

Lemwerder. Die zweite Saisonhälfte ist für Fabian Wilshusen, der seit Ende November als Trainer beim Fußball-Landesligisten SV Lemwerder in der Verantwortung steht, so etwas wie eine Grundsteinlegung. Gemeinsam mit Ex-Trainer Norman Stamer, der als Sportlicher Leiter zurückgekehrt ist, sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Den beiden schwebt es vor, mit A-Junioren aus dem eigenen Lager, mit Lemwerderanern die anderswo spielen und mit Spielern, die sich auch ohne räumliche Nähe mit dem SV Lemwerder identifizieren, ein solides Fundament zu schaffen.

„Es ist ja Mode geworden, so wie die Profis ständig den Verein zu wechseln“, beschreibt Wilshusen einen Großteil der heutigen Spielergeneration und möchte diesbezüglich – zumindest beim SVL – eine Trendwende erreichen. Er selbst ist das beste Beispiel dafür, dass eine langjährige Verbundenheit zu einem Verein möglich ist. Zehn Jahre lang spielte der 33-Jährige für den Bremen-Ligisten Habenhauser FV, baute dann in Lemwerder und schloss sich dem dortigen SV an. Nach der vergangenen Saison hatte er – wie ein Großteil der Mannschaft und ja auch Trainer Norman Stamer – die erste Herren verlassen. Ein Kreuzbandriss stoppte allerdings die Ambitionen beim VfL Stenum.

Doch was die jetzt wieder vereinten Fabian Wilshusen und Norman Stamer sich zum Ziel gesetzt haben, lässt sich nicht im Handumdrehen erreichen. Viel Arbeit im Detail und Durchhaltevermögen dürfte gefragt sein. Und erleichtert wird die Aufgabe durch die derzeitige sportliche Situation natürlich nicht. Der SV Lemwerder ist ohne Sieg mit nur zwei Punkten abgeschlagenes Landesliga-Schlusslicht, der Weg in die Bezirksliga programmiert. Ein sich abzeichnender Abstieg, den aber weder Wilshusen, noch Stamer als großes Dilemma betrachten, die Bezirksliga könnte schließlich die geeignete Bühne für die eigenen A-Junioren sein.

Ganz wichtig: spielfähig bleiben

Doch jetzt heißt es ohnehin erst einmal, die Rückrunde anständig zu Ende zu bringen. „Wir müssen spielfähig bleiben“, gibt Norman Stamer das vorrangige Ziel aus. Damit die sportlich so erfolglosen Kicker ihr Glück nicht anderswo suchen oder dem Training fernbleiben, will Wilshusen für Spaß bei den Trainingseinheiten sorgen und die Ballarbeit in den Vordergrund stellen. Allerdings kündigt er auch an, auf Pünktlichkeit, das Einhalten von Regeln („das war bisher schlecht“) und die taktische Schulung größten Wert zu legen. Einen wichtigen Schritt dahin, personell nicht allzu sehr auf dem Zahnfleisch zu gehen, hat der SVL mit der Kaderaufstockung gemacht. Christoph Gruska, Bastian Wendorff, Björn Swyter und Sascha Bauer sind neu beziehungsweise wieder dabei. Ob der SVL damit breiter aufgestellt ist, wird sich zeigen – Abgänge sind schließlich nicht auszuschließen.

So weit, so gut. Erschwert wird der Weg des SV Lemwerder zu seiner neuen Identität von einem beruflich bedingten Hindernis. Denn Fabian Wilshusen wird ab Sommer eine Weiterbildung zum Fahrlehrer für Straßenbahn und Bus machen. Da diese in Braunschweig stattfinden wird, wird er oft nur am Wochenende in Lemwerder weilen.

„Wenn es so gewollt ist und so angenommen wird, dann ist das für mich völlig in Ordnung“, erklärt Fabian Wilshusen zu seinem Teilzeit-Trainerjob. Das heißt: Am Wochenende wird er zwar am Spielfeldrand stehen, das Training unter der Woche muss aber jemand anders leiten. Jemand anders, der allerdings nicht Norman Stamer heißen wird. Der Sportliche Leiter befindet sich auf der Suche nach einem Co-Trainer für Fabian Wilshusen, der seinen Teil zur neuen Ausrichtung des SVL beitragen will. Doch die Verantwortung soll bei Fabian Wilshusen liegen und das drückt Norman Stamer bildlich so aus: „Er hat den Hut auf.“