Trainer Ronny Arnoldt (Mitte) will den Oberligisten Lesum/Vegesack wieder zu einem Nordbremer Aushängeschild machen. (Marc Gogol)

Bremen-Nord. Bei der Nordbremer Spielgemeinschaft Basketball Lesum/Vegesack (TSV Lesum-Burgdamm/Vegesacker TV) haben im Sommer zwei neue, junge Trainer die Herrenteams übernommen. Ronny Arnoldt (32) ist Headcoach der ersten Mannschaft, Felix Krahe (27) ist für die Zweite verantwortlich. Beide ziehen nach einem halben Jahr eine positive Zwischenbilanz ihrer bisherigen Arbeit – doch nicht nur das eint sie.

Rückblende: Nach dem Ende der Saison 2017/2018 war die erste Mannschaft sportlich aus der Oberliga abgestiegen. Mit diesem Abstieg hätte auch die zweite Herrenmannschaft aus der darunter liegenden Bezirksoberliga in die Bezirksliga runter müssen. Doch dann gab es zu wenige Aufstiegsinteressenten in die Oberliga, und die Nordbremer durften drin bleiben. Damit hatte sich auch der Zwangsabstieg der Zweiten erledigt.

Also weiter wie gehabt? Nein, sagte man im Vorstand. Der Vorsitzende Christian Quast erklärte seinen Rücktritt, drei andere Vorstandsmitglieder wollten kürzertreten, und auch Herren-Coach Stefan Leuchtmann wollte seine Belastung reduzieren. Also rückte Ronny Arnoldt, bis dato Trainer der Zweiten, hoch, und für die Bezirksoberliga-Mannschaft wurde Felix Krahe verpflichtet.

Gesucht und gefunden könnte man meinen. Denn beide haben eine längere Lesumer Vergangenheit als Spieler und Trainer. Bis beide nach Nordrhein-Westfalen gingen, dort ihre Lehramtsstudien und die Referendariate absolvierten und jetzt wieder in die Heimat zurückgekehrt sind. Ronny Arnoldt arbeitet hauptberuflich mittlerweile als Gymnasial-Lehrer für Deutsch und Sport an der Waldschule Schwanewede und legt ebenso eine große Verbundenheit mit dem Basketball in Bremen-Nord an den Tag wie Felix Krahe. Krahe ist Gymnasial-Lehrer für Deutsch und Geografie an der Oberschule Lerchenstraße. Sportlich kreuzten sich die Wege der beiden übrigens schon früh. „Als Ronny noch Jugendtrainer in Lesum war, habe ich noch unter ihm gespielt“, erinnert sich Felix Krahe.

Ansonsten halten Ronny Arnoldt und Felix Krahe aber nicht viel von Erinnerungen an glorreiche, bessere Zeiten im Nordbremer Basketball. Sie blicken lieber auf ihre momentanen Aufgaben und nach vorne. „Der Basketball in Bremen-Nord hat sicher über die letzten Jahre an Qualität verloren“, sagt Ronny Arnoldt. „Wir wollen wieder eine oberligataugliche Mannschaft installieren. Wir müssen attraktiven und Spaß machenden Basketball spielen, mit Emotionen und Kampfgeist. Und die Spieler müssen auf dem Feld brennen. Dann wird auch die Halle voll sein, und wir können ein Aushängeschild für Bremen-Nord sein.“

Das ist dem neuen Headcoach mit vier Siegen aus zehn Spielen zur Winterpause bisher ganz gut gelungen. Dazu beigetragen haben einige Rückkehrer und qualitativ hochwertige Neuzugänge. Natürlich hat Ronny Arnoldt in dem einen oder anderen Fall auch seine vorhandenen Kontakte zu Ex-Lesumern genutzt. „Unsere Verteidigung spielt inzwischen deutlich variabler. Noch fehlt jedoch das Tempo in unserem Spiel. Einige Automatismen klappen noch nicht“, erläutert der am Spielfeldrand stets engagiert auftretende Oberliga-Trainer.

Eine Spielklasse weiter unten angesiedelt, befindet sich Felix Krahe in einer komfortablen Situation. Aufgrund des Rückzugs vom TuS Ebstorf II zu Saisonbeginn, der somit als Absteiger feststeht, können die Nordbremer nicht mehr absteigen und deshalb einiges ausprobieren. „Ich möchte junge Spieler entwickeln, die U-18er an den Herrenbereich heranführen“, gibt Felix Krahe die Marschrichtung vor. „Zwei oder drei von ihnen können in den nächsten Jahren fester Bestandteil der ersten Herren sein. Sie müssen nur noch die Erfahrung sammeln“, so Krahe weiter. Und die bekommen sie in der Bezirksoberliga zuhauf, denn einige Gegenspieler sind bereits seit 20 oder 25 Jahren aktiv. So haben sich die BLV-Youngster (trotz ihrer bisher sieben sieglosen Spiele) laut Krahe schon in einigen Bereichen verbessert – doch nicht in allen. „Insbesondere im Angriffsspiel, im taktischen Bereich, ist noch Geduld gefragt. Sie sollen das Spiel lesen und auch ihr Maß an erlaubtem Einsatz abschätzen lernen“, nennt Felix Krahe die für die zweite Saisonhälfte anstehenden Ziele.

Gelingen den beiden Coaches ihre Vorhaben zu einem beträchtlichen Teil, könnte der BLV-Spielgemeinschaft insgesamt eine gute Zukunft bevorstehen. „Wir haben zwei ambitionierte Herrenteams, die auch den Austausch untereinander pflegen“, betont Ronny Arnoldt. „Die jungen Spieler bei Felix haben noch zwei oder drei Jahre bis zum Abitur, sodass sie mittelfristig in Bremen-Nord bleiben werden. Und auch die Verzahnung zu den Jugend-Teams ist momentan gut.“

Sowohl für Ronny Arnoldt als auch für Felix Krahe ist das Projekt ohnehin längerfristig angelegt. „Wir wollen das Zusammenwachsen, die Identität mit der Spielgemeinschaft Basketball Lesum/Vegesack, noch weiter vorantreiben. Dafür suchen wir Konstanz auf den Trainerpositionen und im Vorstand“, betont Felix Krahe.

Der Vorstand soll übrigens im Februar nach der Mitgliederversammlung mit vier Personen wieder komplett bestückt sein. Dann kann man sich bei den Nordbremer Korbjägern im jeweiligen Endspurt wieder ausschließlich aufs Sportliche konzentrieren.