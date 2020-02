Der Schwaneweder Thulasi Tharumalingam in Siegerpose. (fr)

Mittwoch, 12. Februar: Ich habe bisher alle meine sieben Profi-Boxkämpfe gewonnen. Bei den Amateuren bestritt ich fast 150 Kämpfe, von denen ich 115 für mich entschieden habe. Weil sich mein duales Studium dem Ende zuneigt, liegt der Fokus an sich nicht mehr so sehr auf dem Boxsport. Wir befinden uns aber schließlich in einem Olympia-Jahr. Eigentlich sollte ich jetzt im chinesischen Wuhan sein, wo die Olympia-Qualifikation fürs Boxen stattfinden sollte. Aufgrund des Coronavirus vor Ort musste die Veranstaltung aber kurzfristig abgesagt beziehungsweise verschoben werden, worüber ich sehr froh bin. Nach langen Unklarheiten darüber, wo und wann die Quali nun stattfindet, steht jetzt seit kurzer Zeit fest, dass diese Anfang März in Jordanien ausgetragen wird. Dementsprechend muss in der Vorbereitung vieles neu geplant werden. Ich selber freue mich allerdings, dass ich mehr Zeit zur Vorbereitung habe. Auf dem Plan stehen sechs Tage Training die Woche, teilweise zweimal am Tag. Wie fast jeden Tag in der Vorbereitung geht es nach dem Frühstück an die frische Luft zum Laufen. Anschließend verbringe ich den Nachmittag mit meiner Mutter Nalinie, meinem Vater Annalingam, meiner Schwester Bhavi und meiner Nichte Iniyaa. Da ich selten daheim in Schwanewede bin, versuche ich, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. Abends bekomme ich noch Besuch von Patrick Chwiendacz, einem langjährigen guten Freund, der Fußball beim Blumenthaler SV in der Bremen-Liga spielt. Wir bestellen uns etwas zu essen aus der Pizzeria meiner Eltern „YAL“ und machen es uns auf der Couch bequem. Nebenbei läuft auf RTL der Bachelor.

Donnerstag, 13. Februar: Am Vormittag begebe ich mich zum Sport-Orthopäden. Seit dem letzten Trainingslager in Armenien habe ich Schmerzen in meinem linken Mittelfinger. Zum Glück bekomme ich kurzfristig einen Termin bei Dr. Milde, wo ich immer herzlich willkommen bin. Anschließend besuche ich die ULC-Sportwelt in Woltmershausen. Dabei handelt es sich nicht nur um meine duale Arbeitsstelle, sondern auch um ein zweites Zuhause für mich. Denn hier trainiere ich fast täglich, wenn ich in Bremen bin. Das Unternehmen unterstützt mich stark im Hinblick auf meine Wettkämpfe und Vorbereitungen. Mein Freund und Arbeitskollege Erik Hoffmann darf mich beim Functional-Training, einem Kraftausdauer-Kurs, den ich selbst häufig geleitet habe, quälen.

Freitag, 14. Februar: Am Sonntag fliege ich zur Vorbereitung nach Asien. Doch bevor das Wochenende losgehen kann, muss ich erst noch trainieren. Nach einem kleinen Warm-up geht es an die Kraftgeräte. Jede Muskelgruppe wird mit ein bis zwei Übungen trainiert. Es ist mir aber auch sehr wichtig, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Da ich in den nächsten Wochen weg bin, haben wir geplant, abends etwas zu unternehmen. Gemeinsam mit meinen Freunden Raji Sabaratnam, Patrick Chwiendacz, Kathi Jonker und Kareem Elwalani besuche ich eine Faschingsparty in Ganderkesee. Alle sind verkleidet. Wir haben einen schönen letzten Abend zusammen.

Sonnabend, 15. Februar: Heute ist Packen angesagt. Da ich insgesamt vier Wochen unterwegs bin, muss einiges mit. Nach dem Packen steht ein Familientag auf dem Programm. Wir essen zusammen zu Mittag, bevor es für meine Eltern ins Restaurant zur Arbeit geht. Auch meine Schwester hilft heute im Laden aus. So kann ich noch etwas Zeit mit meiner vierjährigen Nichte verbringen. Wir spielen, bis ihre Mama Bhavi wieder von der Arbeit kommt. Iniyaa liegt mir besonders am Herzen. Da die meisten meiner Freunde Fußballer sind, verfolge ich auch das Geschehen von Werder Bremen. Zum letzten Mal war ich im Weserstadion, als einer meiner besten Freunde, Lucas Höler, mit seinen Freiburgern bei Werder gespielt hat. Ich bin natürlich immer für meine Stadt und freue mich, wenn diese gewinnt. Deshalb bedauere ich Werders 0:3-Niederlage in Leipzig. Aber ein wirklicher Fan bin ich eher von Lucas Höler.

Sonntag, 16. Februar: Um 11.45 Uhr geht mein Flieger aus Bremen nach Katar. Um 9.30 Uhr fährt mich deshalb meine Schwester Bhavi mit meiner Nichte Iniyaa zum Flughafen. Einmal muss ich in Istanbul umsteigen, bevor ich nachts um 2 Uhr endlich im Hotel in Doha ankomme. Die Reise bin ich jedoch gewohnt, denn seit 2015 boxe ich in der Nationalmannschaft von Katar. Damals bot dieses Land mir die Chance, an der Amateur-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Anschließend durfte ich zur Olympia-Qualifikation für den Verband. Nachdem ich die Quali geschafft hatte, bin ich bis heute ein fester Bestandteil des Teams. Dies soll für mich allerdings der letzte Olympia-Zyklus sein. Danach möchte ich mich auf die Profilaufbahn konzentrieren und meine Profibilanz von sieben Siegen aus sieben Kämpfen weiter ausbauen. Bei den Olympischen Spielen in Rio vor vier Jahren bin ich bereits in der Vorrunde nach Punkten gegen den Asienmeister ausgeschieden.

Montag, 17. Februar: Ausgeschlafen geht es für mich direkt mit der ersten Trainingseinheit los. Mit Katars Nationaltrainer Juan Carlos Gonzalez arbeitete ich mich langsam wieder ein. Noch vor zwei Wochen war ich zusammen mit ihm in Armenien im Trainingslager. Dementsprechend sind wir miteinander eingespielt. Mir ist es sehr wichtig, dass die Chemie mit dem Trainer stimmt. Nicht jeder Boxer passt zu jedem Trainer. Ohne meinen alten Trainer vom TV Schwanewede, Thomas Neumann, der damals sehr viel Zeit in uns investiert hat, wäre ich sicher nicht so weit gekommen. Wir waren fast jedes zweite Wochenende zusammen unterwegs und eine super Truppe. Wir hatten viel Spaß zusammen. Nur so kommt man voran. Ich hoffe, irgendwann nach meiner aktiven Karriere anderen Kindern damit weiterhelfen zu können. Zu Thomas habe ich noch Kontakt. Er gratuliert mir zu Siegen nach Kämpfen. Ich lade ihn auch zu meinen Kämpfen ein, wenn etwas in der Nähe ist.

Dienstag, 18. Februar: Ich reise weiter nach Jordanien. Hier finden vom 3. bis 11. März die Quali-Kämpfe für die Sommerspiele in Tokio statt. Bei den Asien-Ausscheidungen werden sich die fünf besten Boxer pro Gewichtsklasse direkt dafür qualifizieren. Bei mehr als 50 Teilnehmern pro Gewichtsklasse ist es ein gar nicht mal so einfaches Unterfangen. Auch das Losglück spielt hier eine große Rolle. Wenn ich direkt im ersten Kampf gegen einen Favoriten antreten muss, könnte der Traum schon sehr früh vorbei sein. Denn es geht nach dem K.-o.-System. Deshalb kommt nur der Gewinner eine Runde weiter. So sind wir schon zwei Wochen vorher angereist, um uns an die Bedingungen hier anzupassen und uns auf das Turnier vorzubereiten. Ich bin motiviert, habe ein Ziel vor Augen und werde alles geben, um ein zweites Mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Meine Gewichtsklasse ist das Weltergewicht bis 69 Kilogramm. Mein Motto für die anstehenden Kämpfe lautet: „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Die Leser dieser Zeitung dürfen gespannt sein und können meinen Weg nach Tokio natürlich gerne auf Facebook oder Instagram verfolgen.

Bastian Niesmann, der Kapitän der Tennis-Herren des Beckedorfer TC II, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Zur Person

Thulasi Tharumalingam (27)

ist seit drei Jahren Berufsboxer und Mitglied beim TV Schwanewede. Der duale Student der Fitnessökonomie hat bereits seine Bachelor- Arbeit abgegeben. Sein nächstes Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Tokio.