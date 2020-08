Hatte gegen Spielende eine gute Chance: Denis Chinaka (BSV). (von Lachner)

Am Sonnabend hatte sich daheim der Fußball-Bremen-Ligist Blumenthaler SV im Rahmen eines kleinen Blitzturniers noch gegen den westfälischen Oberligisten FC Paderborn II mit 3:2 durchgesetzt. 23 Stunden später erfolgte dann für die Burgwall-Elf der Anpfiff beim niedersächsischen Oberligisten VfL Oldenburg. Dort mussten die Nordbremer eine 0:5 (0:2)-Testspielniederlage hinnehmen.

BSV-Neutrainer Steffen Dieckermann, der gegen Paderborn II aus privaten Gründen fehlte, erklärt die Niederlage in Oldenburg wie folgt: „Nach dem Einsatz innerhalb von zwei Tagen – wir haben dort auf einen Kunstrasenplatz gespielt – bin ich mit dem Spiel nicht unzufrieden. Wenn man sich aber über das Ergebnis nicht ärgert, macht man etwas falsch. Die Niederlage geht so völlig in Ordnung, weil der Gegner am Ende spritziger war. In der Summe haben wir einfach zu viele Fehler gemacht“, äußerte sich Dieckermann.

„Ordentliche Leistung“

Der Blumenthaler Trainer meinte besonders die fünf Minuten in der zweiten Halbzeit, in denen die Gäste aus Bremen-Nord die letzten drei Gegentore kassierten (57./61./62.). „Diese Phase war schrecklich. Das sind Dinge, die ärgern mich schon, dass man das so herschenkt. Aber trotzdem muss ich den Jungs auch ein Kompliment machen, weil einige die beiden Begegnungen fast durchgespielt haben. Insgesamt war das schon eine ordentliche Leistung. Zwar hat das Ergebnis gegen Oldenburg nicht gestimmt. Aber wichtiger ist, dass wir da viele Dinge mit rausnehmen“, sagte Dieckermann, der sich freut, dass die Blumenthaler als Mannschaft top arbeiten.

„Ich glaube, im Laufe der Saison wird bei uns die eine oder andere Überraschung dabei sein. Da bin ich mir ziemlich sicher“, so Dieckermann. Eine Führungsposition wird hier sicherlich Rückkehrer Kilian Lammers einnehmen, der gegen Paderborn II zweimal netzte und gegen die Oldenburger als Mannschaftsführer agierte. „Er ist einfach ein toller, offener Typ – mit viel Ehrgeiz. Er ist sich auch bewusst, dass er ein alter Blumenthaler ist, und nimmt das Ding bei uns schon an die Hand“, schwärmte Dieckermann.

In der Partie gegen Oldenburg sorgten die Blumenthaler im gegnerischen Strafraum aber nur selten für Torgefahr. In der ersten Halbzeit konnte VfL-Torwart Thilo Pöpken einen Freistoß von Maik Ahlers nicht festhalten, aber letztlich bereinigte der Gastgeber diese brenzlige Situation noch.

Nach dem Seitenwechsel hätte dann der BSV-Akteur Denis Chinaka kurz vor dem Abpfiff den Ehrentreffer erzielen können. Doch er bekam aus der Nahdistanz „nicht so den Druck hinter dem Ball“ (Dieckermann).

Der BSV-Kader: Hachem; Hesseling, Tietze, Meyer, Warm, Lammers, Yavuz, Porquet, Chinaka, Kelleci, Ahlers; eingewechselt: Lührssen, Thiele, Dähn, Brandhorst, Gogbe.