Marcus Helmke sorgte auch mit seinem für Torhüter ungewöhnlichen Outfit für Gesprächsstoff. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die Tattoos auf der Haut bekommt Marcus Helmke von den Oberliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gratis. „Wenn mich im Training Spieler wie Marc Blum, Niels Huckschlag oder Niklas Mechau mit ihren Würfen richtig treffen, dann kann man danach die Ballmarke auf meiner Haut ablesen“, schmunzelt er. Es ist ein selbst gemachtes Leiden, denn Marcus Helmke ist einer von drei Torleuten der sogenannten Sahneschnitten. Bei denen ist es sein Job, Gegentore zu verhindern – und das kann eben auch einmal wehtun oder zumindest sichtbare Eindrücke hinterlassen.

Wenigstens sind es bei ihm nicht „Tausend Tattoos“ auf der Haut, die der Deutsch-Rapper Sido in seinem Hit besingt. „Meine sind spätestens nach einem Tag wieder weg“, sagt Marcus Helmke. Und das ist auch gut so, denn das gibt Platz für neue Muster.

Umso mehr überrascht es, dass der Mann mit den schütteren Haaren in seinem Kasten nicht wie die anderen Keeper im Jogginganzug steht. Er kommt in kurzer Hose und einem normalen Spielertrikot daher. „Ich habe doch keine Lust, mir ständig an den Hosenbeinen und den Ärmeln zu zupfen, wie es andere Torhüter an ihrer Kleidung oft machen“, schüttelt der Mann mit der Sportbrille den Kopf. Auch der Marotte vieler seiner Leidensgenossen, die bei der Einwechslung erst einmal mit den Händen die beiden Pfosten und die Latte im sechs Quadratmeter großen Arbeitsbereich abklatschen, kann Marcus Helmke nichts abgewinnen. „Ich will nichts anderes als den Ball berühren. Denn wenn ich das geschafft habe, weiß ich auch, dass ich gehalten habe“, plaudert er weiter. Damit ist jetzt für den 46-Jährigen und aktuell wohl ältesten Torwart der Oberliga Nordsee Schluss. Er rückt hinter Jan Tholen und Neuzugang Theo Krüger endgültig in die zweite Reihe und möchte dem Team nur noch im Notfall zur Verfügung stehen.

Dass die aktuelle Saison für ihn aufgrund der Corona-Krise abrupt endet, ohne sich richtig vom eigenen Publikum verabschieden zu können, findet er nicht tragisch. „Ich hatte seit Oktober 2018 gefühlt bei jeder meiner Partien ein Abschiedsspiel“, winkt Marcus Helmke ab. Denn die „Schwäne“ suchten in der Meistersaison einen Ersatz für ihren Keeper Fynn Köster, den es während der Spielzeit zum Work and Travel nach Australien gezogen hatte. Aus einem Flachs mit den damaligen HSG-Trainern Andreas Szwalkiewicz und Dennis Graeve wurde schnell ernst; schon stand der Routinier wieder in seinem Revier und genoss jeden Auftritt. „Ich hatte jeden Moment damit gerechnet, dass sie noch einen weiteren Schlussmann verpflichten“, blickt Marcus Helmke zurück. Von wegen! Der spätere Verbandsliga-Meister und Oberliga-Aufsteiger rüstete nicht nach, dafür trieb der frühere Regionalligaspieler der SG Oslebshausen einige Gegner mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Allerdings war sein Comeback durchaus schmerzhaft, denn schon beim ersten Warmwerfen wurde er vom Rechtsaußen Torben Pilger „voll auf die Maske getroffen“, wie er es formuliert. Also mitten im Gesicht.

In der jetzt durch die Corona-Krise zwangsweise beendeten Serie bildete er zusammen mit Niklas Planck und Jan Tholen die Torverhinderungsabteilung der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Schon in diesem Triumvirat war er absprachegemäß „Backup“, mit wenigen Einsätzen. In Zukunft hält er sich einmal die Woche mit dem Team fit, mehr lässt die Zeit des hauptberuflichen Betriebselektrikers bei Mercedes – der ausschließlich in der Nachtschicht tätig ist – nicht zu.

Er räumt mit dem Vorurteil auf, dass Torhüter meist die laufschwächsten des Teams seien. „Bei der Saisonvorbereitung fragt kein Trainer danach, auf welcher Position du spielst. Da machst du das komplette Pensum wie jeder andere mit“, unterstreicht Marcus Helmke. Seiner Auffassung nach muss ein Torwart ein bisschen verrückt sein, über eine gute Schnellkraft verfügen sowie eine gesunde Mischung aus Körperlänge und Proportion haben. „Bei mir ist mittlerweile zu viel Masse auf die Körperlänge gekommen“, scherzt der 1,85-Meter-Mann. „Für mein Gewicht bin ich 40 Zentimeter zu klein.“ Das wirkt sich im modernen Handball aus, wenn bei einer Unterzahl mittlerweile der Torwart im Angriff gegen einen zusätzlichen Angreifer ausgewechselt wird. „Da wird es für mich schon mal mit der Geschwindigkeit kritisch“, lacht er. Vielleicht hat das mit dem fehlenden Abschiedsspiel ja auch seine gute Seite: Denn als Marcus Helmke am 14. April 2013 beim SV Grambke-Oslebshausen IV zum letzten Einsatz auflaufen wollte, riss er sich in Hemelingen die linke Achillessehne. „So wollte ich mich dann doch nicht verabschieden“, entschied sich der Mann mit der Rückennummer 16. Es folgten über die Jahre wenige unterklassige Kurzeinsätze beim SVGO, ehe Marcus Helmke aus der Laune heraus bei den „Schwänen“ anheuerte; und prompt mit dem dritten Verein nach der SG Oslebshausen und der SG Bremen-Ost in die Oberliga einzog.

Längst ist einer seiner Zwillingssöhne (Lukas) in seine Fußstapfen getreten und steht bei der C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen zwischen den Pfosten. Bei der erblichen Vorbelastung kein Wunder, denn auch Marcus Helmkes Frau Claudia hatte früher höherklassig bei der SG Oslebshausen und dem TV Grambke bis hinauf in die Regionalliga beim TS Woltmershausen die Gegentore verhindert.