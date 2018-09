Denis Chinaka (am Ball) beschäftige die Abwehr des JFV Weyhe-Stuhr ordentlich. Er landet mit dem BSV einen 2:0-Heimsieg. (Jens Pillnick)

Bremen-Nord. Nach dem aberkannten 3:1-Erfolg beim SV Werder Bremen II (wie berichtet) haben die A-Junioren des Blumenthaler SV nun auch ihren ersten Dreier in der Fußball-Verbandsliga gelandet, der bestehen bleibt. Die Blau-Roten bezwangen den Zweiten JFV Weyhe-Stuhr mit 2:0. Der JFV Bremen zog hingegen beim favorisierten Spitzenreiter FC Union 60 Bremen mit 0:4 den Kürzeren.

Blumenthaler SV – JFV Weyhe-Stuhr 2:0 (1:0): „Mir hat besonders gut gefallen, dass wir in den gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Chance für den Gast zugelassen haben“, zog Blumenthals Coach Tarek El-Achmar eine positive Bilanz. Daran hatte auch der bärenstarke Innenverteidiger Tom Albrecht seinen Anteil. „Nach der Leistung würde ich ihn sofort eine Liga höher schicken“, betonte El-Achmar. Albrecht stammt noch aus dem alten Regionalliga-Kader des Vereins, hatte seinerzeit in der Vorbereitung aber mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Jetzt ist er jedoch wieder richtig fit und ließ in der Abwehrzentrale an der Seite von Ben Starke nichts anbrennen.

Vorne erarbeiteten sich die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten. „Wir hätten auch vier Tore mehr erzielen können. An der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten“, erläuterte Tarek El-Achmar. So dauerte es bis zur 41. Minute, ehe die Hausherren den Abwehrriegel der tief stehenden Gäste endlich das erste Mal knackten. Lafleur Akouma tankte sich schön auf der linken Seite durch und legte den Ball im Anschluss auf den Torschützen Avni-Serdar Güngör zurück.

Die Nordbremer blieben auch nach dem Seitentausch das dominante Team, mussten aber dennoch einmal höllisch aufpassen, nicht den Ausgleich zu kassieren. Tom Albrecht verhinderte im letzten Moment, dass ein Weyher Stürmer alleine auf den BSV-Kasten zulaufen konnte. 16 Minuten vor dem Ende machte der eingewechselte Hakan Yavuz den Blumenthaler Erfolg mit dem 2:0 perfekt. Er stieg bei einer Hereingabe von der rechten Seite am höchsten und beförderte die Kugel mit dem Kopf ins Eck. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung unserer Elf. Sie hat den Gegner bei dessen Ballbesitz gut zugestellt“, resümierte Tarek El-Achmar.

FC Union 60 Bremen – JFV Bremen 4:0 (1:0): „Der Sieg für Union 60 war zwar verdient, ist aber aus meiner Sicht ein wenig zu hoch ausgefallen“, bilanzierte JFV-Trainer Luis Serrano Leonor. Seine Mannschaft habe schließlich auch ein paar gute Gelegenheiten ausgelassen. Im Anschluss an das 1:0 für die Gastgeber von Pa Morrow Jallo vergab der gerade erst eingewechselte Ahmed Atris zum Beispiel eine Riesenchance zum Ausgleich. Atris tauchte alleine vor Unions Schlussmann Ole Bahr auf, scheiterte jedoch an diesem. So sorgte Pa Morrow Jallo nach 50 Minuten für die Vorentscheidung zum 2:0. Die Hausherren beherrschten auch in der Folgezeit das Spiel und bekamen nach 55 Minuten einen fragwürdigen Strafstoß zugesprochen. Ali Abed Alhady soll seinen Gegenspieler regelwidrig zu Fall gebracht haben. „Das war aber kein Elfmeter“, ärgerte sich Serrano Leonor. Niklas Hagens ließ sich die Gelegenheit aber nicht entgehen und erhöhte auf 3:0 (55.).

Die Gäste verpassten es bei ihren Entlastungsangriffen immer wieder, Ergebniskosmetik zu betreiben. So brachte Nick Kuzmin das Kunststück fertig, die Kugel nach einer Hereingabe von Jonathan Schäfer aus einem Meter zwei Meter über die Querlatte zu jagen. Ole Bahr wehrte zudem einem Kopfball von Jonathan Schäfer bravourös ab. „Wir hätten auch zwei oder drei Tore schießen können“, versicherte Luis Serrano Leonor. Auf der anderen Seite zeigte aber auch Gäste-Keeper Joshua Watson ein paar gute Paraden. „Wir haben uns insgesamt gut gegen eine sehr starke Mannschaft verkauft. Schade ist, dass wir uns nicht mit einem Tor belohnt haben“, erklärte Luis Serrano Leonor.

Weitere Informationen