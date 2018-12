Arne Kollath (am Ball) gelang in der vorletzten Minute ein Dreier, der Basketball Lesum/Vegesack auf die Siegerstraße führte. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Da hatten sich die Oberliga-Herren von Basketball Lesum/Vegesack (BLV) nicht zu viel vorgenommen. Den ersten Oberliga-Auswärtssieg seit dem Wiederaufstieg 2016/17 wollten sie bei der BSG Bremerhaven II einfahren, und dieses Vorhaben wurde mit dem 71:67 (31:32) auch in die Tat umgesetzt. Ausschlaggebend war eine konzentrierte und gute Verteidigungsleistung, während die Offensive der Nordbremer noch einigen Schwankungen unterworfen war.

Dennoch sprach BLV-Trainer Ronny Arnoldt hinterher von einer guten Mannschaftsleistung, die natürlich auch viel Selbstvertrauen verleiht. Damit könnten die Nordbremer nun schon zum Abschluss der Hinrunde am kommenden Sonnabend (18.30 Uhr, Heisterbusch) gegen den SV Ofenerdiek, ihren Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, einen Riesenschritt in Richtung ihres Saisonziels machen. Die BSG Bremerhaven jedenfalls haben die Arnoldt-Schützlinge in der Tabelle mit dem dritten Saisonsieg schon mal eingeholt.

Zwei Gottwich-Dreier in einer Minute

In der Seestadt kamen die Gäste ganz schlecht ins Spiel, hatten eine schlechte Wurfquote und gerieten folgerichtig gleich mit 0:9 ins Hintertreffen. Das erste Viertel ging noch mit 10:13 verloren, dann allerdings drehten die BLVer auf. Hermann Gottwich und Thorben Rybarczik mit seinem bereits zweiten erfolgreichen Dreier in Minute 13 pinnten einen 9:0-Lauf für ihre Farben auf die Anzeigetafel. Bremerhaven kam jedoch bis zur Pause wieder heran, und bis weit in die zweite Halbzeit hinein ging es dann hin und her, wobei die Nordbremer eben aufgrund ihrer nicht immer top aufgelegten Offensive auch mal wieder deutlicher in Rückstand gerieten.

Einen imposanten Lauf schafften die Gastgeber ab dem 43:50 mit 13:0, wobei Mannschaftskapitän Dennis Dastan alleine acht Punkte und somit die Hälfte seiner Gesamtpunktzahl beisteuerte. „Da haben wir es leider nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, bedauerte Ronny Arnoldt, denn die Bremerhavener Zonenverteidigung behagte den Gästen ab Mitte des vierten Viertels gar nicht. „Aber“, fügte Ronny Arnoldt an, „und das ist das Positive, die Abgezocktheit und die Cleverness, die uns dann in den letzten knappen Spielen bisher gefehlt hatte, haben wir dieses Mal aufs Parkett gebracht.

Entscheidend war der Dreier von Arne Kollath zum 68:65 in der vorletzten Minute, diesen Vorsprung verteidigten die Nordbremer über die restliche Spielzeit. Philip Moritz Wollschläger und BLV-Topscorer Hermann Gottwich erzielten noch drei Punkte, die Gastgeber hatten lediglich noch einen normalen Korberfolg zu verzeichnen. „Wir haben die Partie letztlich mit unserer Defensive gewonnen“, bilanzierte ein zufriedener Ronny Arnoldt. „Sie hat auch dafür gesorgt, dass Bremerhaven zu Beginn nicht gleich uneinholbar davongezogen ist.“

Basketball Lesum/Vegesack: Bruns, Dierks (6), Gottwich (24), Grafunder (13), Ilinseer, Kollath (5/1 Dreier), Kück (2), Melching (1), Rybarczik (10/2), Wollschläger (10).