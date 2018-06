Obwohl in ungewohnter Aufstellung angetreten spielte der Lemwerder TV, hier mit Daniel Bartelt (am Ball) und Patrick Suhren, am letzten Spieltag wie aus einem Guss. (Christian Kosak)

Lemwerder. Dem Lemwerder TV winkt der direkte Aufstieg in die Faustball-Regionalliga der Männer. Am fünften und letzten Spieltag blieb die Mannschaft von Trainer Uwe Kienast ungeschlagen und stockte ihr Konto auf 24:4 Punkte auf. Damit beendete der LTV die Feldsaison als Zweiter und befindet sich auf dem Relegationsplatz. Da Meister SV Moslesfehn III aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aufsteigen darf, weil Moslesfehns Zweite den Regionalliga-Klassenerhalt schafft, scheint der Weg zum Direktaufstieg für Lemwerder frei.

Das Szenario, dass Moslesfehn II als Regionalliga-Fünfter absteigen muss, wird von Staffelleiter Oliver Betker als „graue Theorie“ eingestuft. Der Aufstiegssekt darf also kalt gestellt werden. Bereits in der Hallenrunde hatte der LTV als Aufsteiger den Durchmarsch geschafft und war über die Relegation in die Regionalliga aufgestiegen.

Der Abschluss-Spieltag beim TV Essel war für Trainer Uwe Kienast („nach der Analyse der Gegner und den entsprechenden Vorbesprechungen“) entspannt und wurde von ihm schließlich als „Selbstläufer“ bezeichnet. In einer Formation, die so noch nie auf dem Platz gestanden hatte, wollte sich das Team unbedingt beweisen und war laut Uwe Kienast heiß darauf, die Verbandsliga-Saison mit nur zwei Niederlagen zu beenden. Der LTV spielte mit Patrick Suhren (Angabe), Daniel Bartelt (Rückschlag), Florian Martin (Mitte) und Sebastian Drees sowie Julian Aust in der Abwehr.

Lemwerder TV – TV Brettorf V 2:0 (11:5, 11:0): Der LTV hatte nach dem knapp verlorenen Hinspiel noch eine Rechnung offen und beglich sie auf beeindruckte Art und Weise. Die Abwehr mit Sebastian Drees und Julian Aust erlief und erhechtete sich jeden Ball, und vorne wurde sicher abgeschlossen. Sollte mal ein Brettorfer Ball sein Ziel gefunden haben, reagierte Patrick Suhren mit einer gut geschlagenen Angabe. Da Lemwerder so gut wie kein Fehler unterlief, stieg die Selbstsicherheit stetig.

Der zweite Durchgang war eine Demonstration der Stärke, der LTV spielte sich geradezu in einen Rausch. Brettorf war beeindruckt und erlaubte sich drei Fehlangaben am Stück. „Chapeau vor dieser eindrucksvollen Vorstellung. Für uns war das erste Spiel das wichtigste“, erklärte Uwe Kienast.

Lemwerder TV – Ahlhorner SV III 2:0 (11:5, 11:4): Der Lemwerder TV lief mit breiter Brust auf und machte dort weiter, wo er gegen Brettorf aufgehört hatte. Die Absprache zwischen der Abwehr und Steller Florian Martin klappte laut Uwe Kienast immer besser, sodass die Räume läuferisch zugestellt wurden. Im Angriff agierte Daniel Bartelt cool und mit viel Übersicht. „Er sah die Lücken auf der gegnerischen Seite und punktete reihenweise mit druckvollen, hin und wieder auch mit sehr überlegt und gefühlvoll angeschnittenen Bälle“, berichtete der LTV-Trainer.

Im zweiten Satz erwies sich die Abwehr als Gummiwand, und nach dem 3:3 zog Lemwerder unaufhaltsam auf 9:3 davon. Mit der Selbstsicherheit war zudem die Risikobereitschaft bei der Vorlage wie auch beim Abschluss mit variablen Schlägen gestiegen. „Die Mannschaft hat die oberste Devise, Eigenfehler zu vermeiden und trotzdem druckvoll zu spielen, gekonnt umgesetzt“, stellte Uwe Kienast zufrieden fest.

Lemwerder TV – Ahlhorner SV IV 2:0 (11:9, 11:8): Eine kleine Serie von drei Fehlangaben ließ den ersten Satz nach einer 9:4-Führung spannend werden. Einen Verlauf, den Uwe Kienast mit auf seine auf seine Kappe nahm: „Ich hatte ein paar Vorgaben für bestimmte diagonale Angabenschläge gegeben.“ Doch der LTV war einfach stabil genug, um diese Krise zu meistern und mit seinem weiterhin funktionierenden Abwehrbollwerk, nahezu perfekten Vorlagen und optimal verwerteten Bälle den ersten Satzverlust an diesem Tag abzuwenden. Zu Beginn des zweiten Durchganges stellte Uwe Kienast einen kurzen Konzentrationsabfall fest, der zu einem 1:3-Rückstand führte.

Dann rückte die gemeinsame Abwehrarbeit wieder in den Fokus, der LTV nahm das Heft in die Hand und setzte sich Punkt um Punkt auf 9:3 ab. „Nahezu jeder von Florian Martin im direkten Luftspiel oder indirekt trumpfende vorgelegte Ball, egal ob lang, diagonal oder kurz geschlagen, fand ins Ziel“, schwärmte Uwe Kienast und sah wenig später den wohl letzten Punktgewinn der Feldsaison. Den verwandelte Patrick Suhren, der in der Schlussphase die Hauptangriffsposition eingenommen hatte, mit einem unerreichbaren Diagonalschlag. Zum vollkommenen Glück fehlt dem Trainer Uwe Kienast und den Spielern jetzt nur noch die verbindliche Nachricht vom Direktaufstieg in die Regionalliga.