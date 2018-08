Wolfgang Stedtnitz (DJK)

Blumenthal. Die Blumenthaler sind am vergangenen Wochenende nicht gegen den OSC Bremerhaven angetreten und werden dies auch nicht an diesem Sonnabend gegen Tuspo Surheide tun. Im Anschluss wird das Team dann automatisch aus der Liga gestrichen.

Ausschlaggebend war letztlich die 0:48-Klatsche zum Saisonauftakt gegen den JFV Weyhe-­Stuhr. „Wir hatten zwar mit einer Niederlage gerechnet, aber nicht in dieser Höhe“, erklärt DJK-Coach Thomas Freese. Nach einem Gespräch mit dem Vorstand sei dann die Entscheidung gefallen, sich aus der Verbandsliga zurückzuziehen.

„Dafür wird natürlich eine Strafe auf uns zukommen“, erklärte Freese. Es sei ihm nicht gelungen, die älteren Spieler aus dem Geburtsjahrgang 2004 zu halten. Während viele der C-Jugend entwachsene Akteure ihrem Trainer Enis Baki zum Blumenthaler SV folgten, so kehrten auch insgesamt sieben aktuelle C-Junioren dem Verein den Rücken. Drei verließen den Klub, drei weitere meldeten sich ab. „Der siebte Spieler hat keine Lust mehr, zum Training zu kommen“, ließ Thomas Freese wissen. Somit standen die „Germanen“ vor einem Scherbenhaufen. „Wir hätten deshalb gerne unseren Platz in der Verbandsliga mit dem Blumenthaler SV getauscht. Doch das ging nicht“, sagte Freese.

Freese wollte mit den Spielern aus der aktuellen zweiten D-Jugend-Mannschaft retten, was noch zu retten ist. Doch die fast ausschließlich aus Syrern bestehende Formation war auch altersbedingt total überfordert. DJK unterlag in der ersten Runde um den Bremer Landespokal dem vier Klassen tiefer eingestuften BSC Hastedt mit 1:14. „Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, jetzt in der Verbandsliga weiterzuspielen“, erläutert der Coach. Der im Frühjahr als DJK-Jugendleiter zurückgetretene Freese zeigte sich frustriert über die Entwicklung im Nachwuchsbereich: „Es wird immer schwieriger im Mannschaftssport. Die Einstellung der Jugendlichen ist nicht mehr die von früher.“ Häufig würden die Eltern ihre Kinder sehr kurzfristig vor den Spielen entschuldigen. „Das scheint ein generelles Problem zu sein. Der Jugendleiter des JFV Bremen, Andreas Petersen, musste schließlich auch seine zweite C-Jugend zurückziehen“, so Freese.

Der Coach hat auch keine große Lust, bei einem Neuaufbau der C-Junioren mitzuhelfen, die nach der Winterpause ganz unten in den Stadtliga wieder neu anfangen müssenund dort mit sechs Minuspunkten starten werden. Freese will sich in der Winterrunde um das zweite C-Jugend-Team in der 2. Bezirksklasse kümmern. Dort darf diese aber in der kommenden Sommerrunde wegen der Rückstufung der Ersten nicht mehr weitermachen. Die Motivation von Thomas Freese für ein weiteres Engagement im Nachwuchsbereich halte sich sehr in Grenzen. Seine C-Junioren hätten den Rückzug aus der Verbandsliga gut aufgenommen: „Sie sind nicht traurig darüber.“ Im Hinblick auf die aufrückenden Spieler hatte Freese sich aber auch über mangelnden Ehrgeiz beklagt. „Wenn man den Sport leistungsbezogen betreiben möchte, müssen die Spieler auch bereit sein, etwas zu tun“, sagte der Trainer. Ursprünglich hatte Thomas Freese auch nur den früheren DJK-C-Junioren-Coach Ali Atris unterstützen sollen. Doch dann zog sich Atris aus beruflichen Gründen plötzlich zurück.

Der DJK-Vorsitzende Wolfgang Stedtnitz hätte es lieber gesehen, wenn die C-Jugend gar nicht erst in der Verbandsliga angetreten wäre: „Wir wollten das Team von vornherein zurückziehen.“ Doch Thomas Freese habe es versuchen wollen. „Im Mai hatten wir noch eine verbandsligataugliche Mannschaft, im Juni dann schon nicht mehr“, informierte Stedtnitz, der auch kommissarischer Jugendleiter ist. Im Juni habe der Bremer Verband den Blumenthalern dann ein Antreten in einer tieferen Klasse verwehrt.

„Die Meldefrist ist zu früh. Am Ende kommt dann so etwas dabei heraus“, urteilte Wolfgang Stedtnitz, der G- und zweite E-Junioren trainiert. Es sei aber ohnehin eine Ausnahme gewesen, dass der „kleine Verein“ mal die Chance gehabt habe, in der Verbandsliga zu spielen.