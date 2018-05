Enes Kök (Mitte) steht DJK Blumenthal im Kellerduell gegen OT Bremen an diesem Sonnabend wieder zur Verfügung. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Fünf Spieltage vor dem Saisonende geht es in der Fußball-Landesliga vor allem noch um die Abstiegsfrage, in die gleich vier der fünf Mannschaften aus dem Fußballkreis Bremen-Nord verwickelt sind. Einzig der SV Lemwerder ist in höheren Tabellengefilden zu finden, kann aber in einem Ortsderby Einfluss auf das Geschehen im Tabellenkeller nehmen.

TSV Lesum-Burgdamm – SV Lemwerder: Unverändert angespannt ist die Personallage bei den Heidbergern. Dennoch ist TSV-Trainer Gino Shabani davon überzeugt, den Klassenerhalt zu schaffen. Hierfür benötigt er nach eigener Aussage noch mindestens einen dreifachen Punktgewinn, und den könnte der TSV Lesum-Burgdamm wohl am einfachsten am Wochenende nach Pfingsten holen, wenn man beim Tabellenletzten TSV Farge-Rekum zu Gast ist. Somit gerät das nun anstehende Ortsderby zwar nicht in den Hintergrund, dennoch wollen die Gastgeber zunächst einmal einen ordentlichen Auftritt hinlegen und wären mit einem Unentschieden sicher zufrieden.

Das gilt ganz sicher nicht für den SV Lemwerder, der eine Serie zu verteidigen hat. „Wir wollen in unserem letzten Derby der Saison sicher keine Punkte lassen, denn wir haben bisher alle gewonnen“, ruft SVL-Trainer Norman Stamer seinen Spielern die Statistik in Erinnerung. In Lesum sollte das aus Stamers Sicht auch über die Dauer des Spiels möglich sein, wenn dem Gastgeber mangels Alternativen von der Bank die Kräfte schwinden. So geschehen zum Beispiel zuletzt gegen den TuS Komet Arsten, wo es für Lesum nach einer 2:1-Führung noch eine hohe 2:8-Heimniederlage gab. „Dafür müssen wir natürlich auch zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, mit Bereitschaft und Kampf“, so der Lemwerderaner Übungsleiter. Das sei gegen Tura (0:3) nicht der Fall gewesen. Des Weiteren gäbe es noch ein statistisches Saisonziel für den SV Lemwerder, führt Norman Stamer auf: Sich gegenüber der vergangenen Saison noch einmal zu verbessern. Dafür müsse man schon die 50-Punkte-Marke knacken, was einen Dreier in Lesum bedinge. Personell gibt es beim SV Lemwerder lediglich drei Ausfälle zu vermelden. Elvir Jasarevic hat Urlaub, Tobias Lange muss arbeiten, und Mirko Ohlzen ist langzeitverletzt.⇒

Sonnabend, 14 Uhr, Heidberg

DJK Germania Blumenthal – OT Bremen: Drei Punkte sind eigentlich ein Muss für die Nordbremer, die in der Tabelle mittlerweile fünf Zähler hinter OT zurückgefallen sind. „Wir wollen und müssen gewinnen“, sagt DJK-Coach Abdelfattah Rhazani, der seine Mannschaft trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse gar nicht so schlecht gesehen hat. „Wir haben sowohl gegen Farge als auch in Borgfeld recht gut gespielt, nur haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Uns fehlt vorne ein Knipser“, so Rhazani. Und es fehlt die Konstanz in der Aufstellung. Nachdem mit Mathis Elias in Borgfeld (1:4) ein nomineller Torwart im Sturm eingesetzt wurde und auch der Trainer selbst wieder auf dem Feld stand, sind auch gegen die Ostbremer Experimente in Sachen Aufstellung nicht auszuschließen.

Gegen die offensivstarken Gäste werden der DJK wohl höchstens 13 Spieler zur Verfügung stehen. Mit Enes Kök und René Olszak stehen zwei Spieler auf der Rückkehrerliste, allerdings fallen mit Abdou Khadim Dieng, Hamid Cherief und Al Hassan Al Sadeq Hamdan auch drei Akteure definitiv aus. „Es ist jede Woche ein Zufall, wer am Spieltag tatsächlich einsatzbereit ist“, beklagt Abdelfattah Rhazani einmal mehr die miserable Personalsituation.⇒

Sonnabend, 15 Uhr, Burgwall-Stadion

SV Grohn – SC Borgfeld: Welch ein krasser Wechsel bei den Gegnern des SV Grohn. Am vergangenen Wochenende spielten die „Husaren“ beim Tabellenschlusslicht TSV Farge-Rekum (4:1), nun empfangen sie den Tabellenersten und Aufsteiger in die Bremen-Liga, den SC Borgfeld. Die Gäste haben eine beeindruckende Statistik mit 22 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage vorzuweisen, insofern sind die Erfolgsaussichten der Nordbremer auf den ersten Blick eher gering. Das Hinspiel gewannen die Borgfelder mit 4:2, damals zog sich der SV Grohn recht achtbar aus der Affäre. „Das wollen wir auch diesmal schaffen“, sagt Grohns Trainer Torben Reiß, zumal sich sein Team inzwischen relativ gefestigt habe. Er ist natürlich darauf bedacht, den Abstand zu den Abstiegsrängen nicht wieder kleiner werden zu lassen, deshalb schaut man in Grohn auch mit einem Auge auf die Ergebnisse der Konkurrenz. „Aber wir müssen auch auf uns gucken“, sagt der SVG-Übungsleiter, der Zardasht Abdulrahman in der Abwehr und Tengisbold Riemeyer ersetzen muss. Beide Grohner Spieler sind privat verhindert.⇒

Sonntag, 15 Uhr, Oeversberg

TSV Farge-Rekum – Tura Bremen: „Eigentlich können wir jetzt befreit aufspielen“, meint Farges Trainer Björn Reschke, nachdem sein Team die wohl letzte Möglichkeit zum Klassenerhalt mit der 1:4-Heimniederlage gegen den SV Grohn verspielt hat. Rechnerisch ist zwar noch etwas möglich, dennoch stellen sich die Farger schon mal mental auf einen entspannten Saisonausklang ein. „Vielleicht ist jetzt einigen auch die Last von den Schultern gefallen, und wir können die Punkte endlich einmal in Farge behalten“, zeichnet Björn Reschke ein positives Szenario. Er hat für die Auseinandersetzung mit dem zuletzt in Lemwerder siegreichen Gast alle Mann an Bord, einzig hinter dem Mitwirken von Dennis Zäbe steht noch ein kleines Fragezeichen. Tura gewann das Hinspiel der beiden Aufsteiger deutlich mit 7:2.⇒

Sonntag, 15 Uhr, Rekumer Straße