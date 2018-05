JFV-Spieler Linus Schäfer (rechts) erzielte gegen Sebaldsbrück drei Tore. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die DJK Germania Blumenthal lag bis zur 60. Minute mit 0:1 beim Vorletzten der Bremer Fußball-Verbandsliga der C-Junioren, TuS Schwachhausen, zurück. Dann brach der Unparteiische Thomas Schmidt die Partie ab. Da die Blumenthaler das Match am Grünen Tisch verloren, rutschten sie wieder tief in den Abstiegssumpf der Sommerrunde. Besser sieht es beim JFV Bremen aus, der dank eines 5:0-Erfolges beim ATSV Sebaldsbrück immer noch die Chance hat, Meister zu werden.

ATSV Sebaldsbrück – JFV Bremen 0:5 (0:2): Spieler des Tages war Linus Schäfer mit seinen drei Treffern. Noch liegt sein Teamkollege Granit Durmesi, der in Sebaldsbrück immerhin zweimal ins Schwarze traf, in der Torjägerliste mit insgesamt zwölf Toren auf Platz zwei – einen Treffer vor Schäfer. Nach einem Eckball von Hüzni Demirkale stand Linus Schäfer goldrichtig und nickte zum 1:0 für den Gast ein (13.). Neun Minuten später spielte sich Paul Knoch auf der linken Seite frei, nachdem er zunächst noch dem Ball hatte hinterherlaufen müssen. Von dort brachte er eine gute Flanke auf Granit Durmesi, dem die Vorentscheidung zum 2:0 gelang. Dann passierte erst einmal wenig in den Strafräumen.

Erst eine knappe Viertelstunde nach der Rückkehr aus den Kabinen passte Miguel-Fernando Schneekloth, der mal eine Bewährungschance von Beginn an erhielt, das Spielgerät zu Linus Schäfer. „Dieser zog aus der Distanz ab und traf den Ball dabei so gut, dass er genau zum 3:0 in den Winkel flog“, freute sich JFV-Trainer Yimin Ehlers. Nun war Linus Schäfer endgültig so richtig drin im Spiel. Nachdem Paul Knoch das Leder per Freistoß von rechts in den gegnerischen 16-Meter-Raum geflankt hatte, verwertete er die Hereingabe erneut mit dem Kopf zur Entscheidung. Damit war aber immer noch nicht Feierabend. Zehn Zeigerumdrehungen vor dem Schlusspfiff schaltete Dustin Beller schnell nach einem Ballgewinn um und nahm Granit Durmesi mit. „Dieser hatte aus kurzer Distanz leichtes Spiel bei seinem zweiten Treffer an diesem Tage“, ließ Yimin Ehlers wissen. Topfavorit auf den Titel bleibt allerdings der noch verlustpunktfreie SV Werder Bremen II.

TuS Schwachhausen – DJK Germania Blumenthal 1:0, Abbruch: „Das Spiel wurde abgebrochen, da der Schiedsrichter mich beim Stand von 0:1 aus unserer Sicht des Platzes verweisen wollte“, informierte JFV-Coach Ali Atris. Daraufhin habe er die Mannschaft mit vom Platz genommen, da er schließlich für die Aufsicht der Kinder verantwortlich sei. „Es war kein Spiel, das hätte abgebrochen werden müssen, da es fair zuging und ich mich nur in dieser Szene aufgeregt habe“, betonte Atris. Referee Thomas Schmidt machte keine Anstalten, die DJK-Spieler zurückzuholen, und brach die Partie stattdessen nach knapp einer Stunde vorzeitig ab. Die Schwachhauser bekamen die drei Punkte am grünen Tisch zugesprochen und schöpfen somit neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt.

Die „Germanen“ stecken so wieder mitten im Abstiegskampf und sind punktgleich mit Schwachhausen. Julius Daum markierte nach 22 Minuten das 1:0 für die Gastgeber in einem ausgeglichenen Match. Die Nordbremer nutzten in der Folgezeit nicht ihre Möglichkeiten zum Einstand. „Das Spiel ist jetzt zwar erst einmal gegen uns gewertet worden. Wir werden aber Einspruch dagegen einlegen“, kündigte Atris an.

Weitere Informationen

Verbandsliga Bremen

ATSV Sebaldsbrück – JFV Bremen 0:5 (0:2)

JFV Bremen: Celik; Schultz, Schneekloth, Kettler, Knoch, Demirkale, Xhavit, Beller, Durmesi, Schäfer, Luis-Paul Seidel (eingewechselt: Jankovic, Kromski, Altenburg)

Tore: 0:1 Linus Schäfer (13.), 0:2 Granit Durmesi (22.), 0:3 Linus Schäfer (49.), 0:4 Linus Schäfer (53.), 0:5 Granit Durmesi (60.)

TuS Schwachhausen – Germ. Blumenthal 1:0, Abbruch

DJK Germania Blumenthal: Schmolling; Bekjar, Bah, Gencer, Bertram, Malek, Mewassi, Tunc, Olszak, Corogli, Benzel (eingewechselt: Girit)

Tor: 1:0 Julius Daum (22.)

Besonderes Vorkommnis: Referee Thomas Schmidt bricht die Partie nach knapp einer Stunde ab, nachdem die DJK-Spieler mit ihrem Coach den Platz verlassen haben KH