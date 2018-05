SAV-Schwimmer Jan Diercks schwamm als DJM-Teilnehmer im Finale über 50m Brust auf Rang zwei. (Martin Prigge)

Bremen-Nord. Im Bremerhavener Bad 3 fischten die Nordbremer 28 Goldmedaillen aus dem Becken. 15 Goldmedaillen gab es für den BTV und für die SAV 13 Erfolge. Auch etliche Finalteilnahmen zeigten das Potenzial, das der Schwimmsport im Stadtteil aufweist.

Mit vier Goldmedaillen avancierten Jennifer-Ruth Proske (Jahrgang 2005) und Daniel Klosa (1996) vom Blumenthaler TV zu den erfolgreichsten Medaillenjägern. Proske, die in der kommenden Woche bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin starten wird, holte Gold über 50 Meter (29,58 Sekunden), 100 Meter (1:04,58 Minuten) und 200 Meter Freistil (2:20,11) sowie über 200 Meter Lagen (2:43,33). „Jenny ist mit den Freistilstrecken auf Kurs“, freute sich BTV-Trainer Uwe Hilbrands.

Jennifer-Ruth Proske schwamm sich zudem in drei Endläufe über 50 Meter Brust, Schmetterling und Freistil. Ihr Vereinskollege Daniel Klosa siegte zunächst über 100 (59,86) und 200 Meter Schmetterling (2:20,37) sowie 100 Meter Brust (1:12,55) und 200 Meter Lagen (2:19,04), und er war in vier Finals über die vier 50-Meter-Strecken in Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil am Start.

Der zweite Blumenthaler DJM-Teilnehmer Jonathan Seele (2001) schmückte sich in der Seestadt mit einem Gold-Trio, das er mit neuen persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Schmetterling (28,03), 100 Meter Rücken (1:06,38) und 100 Meter Brust (1:11,94) erreichte. „Jonathan hat sich auf Nebenstrecken ausgetobt, auch hier ist alles grün“, so Uwe Hilbrands. Seeles Teamkollegin Sarah Ritzel (2001) feierte ebenfalls einen Dreifacherfolg. Sie sicherte sich die Siege über 50 Meter Schmetterling (33,94) sowie 100 Meter (1:24,93) und 200 Meter Brust (2:59,83).

Starke Vivien Henniges

Einen weiteren Tagessieg steuerte für den Blumenthaler TV Vivien Henniges (2000) mit Gold über 100 Meter Rücken (1:13,84) bei. Aufs Podest schwammen sich in den Finalläufen darüber hinaus die BTVer Lasse Dohrmann (1997) mit Bronze und Bestzeiten über 50 Meter Schmetterling (27,21) und 50 Meter Freistil (25,45), Monja Bakary (2004) mit Silber und Bestzeit über 50 Meter Brust (37,61) sowie Carolin Karré (1996), die über ihre Paradedisziplin 50 Meter Schmetterling in 29,74 Sekunden den dritten Rang erreichte.

Bei der SG Aumund-Vegesack geht Jan Diercks (2000), der aktuell als 14. für die DJM über 50 Meter Brust qualifiziert ist, mit der besten Nordbremer Platzierung für diese Titelkämpfe ins Rennen. Mit einer Zeit von 31,11 Sekunden schwamm Diercks in Bremerhaven im offenen Finale auf den zweiten Platz und blieb nur knapp über seiner Bestzeit. „Das lässt für nächste Woche hoffen“, zeigte sich SAV-Coach Harald Schützek zuversichtlich.

Sein Mannschaftskamerad Kei Hobbiebrunken (2000) holte neben einer Goldmedaille über 50 Meter Freistil (25,91) und der Finalteilnahme über diese Strecke noch Doppelsilber in den Finals über 50 Meter Rücken (28,97) und 50 Meter Schmetterling (27,14). Auch Joshua Kasper gewann im Finale über 50 Meter Freistil (25,02) Silber und holte im Vorlauf hier Gold (25,49), ebenso wie über die 100-Meter-Distanz (55,69).

Mit je drei Goldmedaillen waren zudem die Vegesacker Leon Nobel (2005) und Jonas Gambalat (2002) die erfolgreichsten Medaillensammler. Nobel siegte über 50 Meter Schmetterling (32,73), 100 Meter Freistil (1:04,89) und 200 Meter Brust (3:11,17), während Gambalat die Rennen über 100 Meter (58,17) und 200 Meter Freistil (2:09,02) sowie 200 Meter Schmetterling (2:36,95) gewann. SAV-Doppelgold gab es außerdem durch Sara Gäbler (1997) über 200 Meter Rücken (2:39,70) und 200 Meter Brust (2:59,47). Der Tagessieg von Luca Voß (2004) über 200 Meter Rücken (2:45,37) rundete den gelungenen SAV-Auftritt ab.