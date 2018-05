Freuen sich über den Titel: (oben, jeweils von links), Trainer Hendrik Nielsen, Beren Karakaya, Zeynep Karakaya, Alicia-Sonique Lange, Jette Birnstengel, Leni Hamann, Emilie Hamann, Trainerin Sabrina Grieme, (unten): Layna Matschos, Paula Bärje, Ceyda Keskin und Paula Wulfken. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Vize-Meister steht auf ihren Trikots, doch das ist eine glatte Untertreibung. Meister ist die weibliche D-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen in der Handball-Stadtliga geworden, mit 22:2 Punkten. Punktgleich mit dem TuS Komet Arsten II, der jedoch den direkten Vergleich gegen die Gelb-Blauen verlor.

„Als wir die Trikots herstellen ließen, wussten wir noch nicht, ob wir Erster oder Zweiter werden. Umso schöner, dass es so ausgegangen ist“, schmunzelte die SVGO-Trainerin Sabrina Grieme, die das Team zusammen mit Hendrik Nielsen coacht. Also war beim SV Grambke-Oslebshausen Pragmatismus angesagt, der bei der Trikotübergabe unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel kurzerhand das Vize durchkreuzte und sich umso mehr über den Titel freute. Vom Handball Vorstand gab’s noch ein Duschgel mit dem aufgedruckten Mannschaftsfoto auf der Packung obendrauf.

Der Ligaprimus hatte es bis zum Schluss äußerst spannend gemacht. Nachdem der SVGO und die Arster Reserve bis zum letzten Spieltag die Tabelle souverän anführten, kam es zum echten Meisterschaftsendkampf in der TuS-Komet-Halle. Dort musste sich das Grieme-Team zwar den Gastgeberinnen hauchdünn mit 17:18 geschlagen geben, da es aber das Hinspiel mit 17:15 gewonnen hatte, ließ der direkte Vergleich das Pendel hauchdünn zugunsten der Nordbremerinnen ausschlagen. Daher war bei ihnen die Freude nach dem Schlusspfiff riesengroß.

Zur Belohnung gab es einen Grillabend mit den Eltern und einen Ausflug ins Jump House nach Hamburg, wo sich die Spielerinnen auf großen Trampolinen noch einmal so richtig austoben konnten. „Die Mannschaft hatte ohnehin sehr viel Spaß untereinander und hat einen klasse Zusammenhalt“, meint die SVGO-Trainerin.

Ihr Team kam zwar in der Saison zunächst etwas schwerer in Fahrt, da es nur aus neun Spielerinnen bestand, und fuhr daher zunächst den ein oder anderen knappen Sieg ein. Im Laufe der Spielzeit gab es jedoch immer mehr Unterstützung aus der E-Jugend, „sodass meine Mannschaft zeigen konnte, was in ihr steckt“, lobte Sabrina Grieme. Zusammen mit Hendrik Nielsen wird sie in der kommenden Saison die C- und D-Jugend des SVGO trainieren, bei der insbesondere neue Spielerinnen der Jahrgänge 2006 und 2007 gesucht werden. Hierbei sind auch Neueinsteiger höchst willkommen. Beide Mannschaften üben mit dem Ball dienstags von 17.15 bis 18.30 Uhr und donnerstags von 18.15 bis19.30 Uhr in der Sperberstraße in Oslebshausen.