Siegessicher: Ronny Arnoldt. (WK)

Bremen-Nord. Siegen oder fliegen. Diese Konstellation offenbart sich den Oberliga-Herren von Basketball Lesum/Vegesack (BLV) vor ihrem abschließenden Saisonspiel in der West-Staffel beim Tabellennachbarn SV Ofenerdiek (Sonntag, 16 Uhr). Denn wer gewinnt, schafft den sportlichen Klassenerhalt, der Verlierer muss den bitteren Gang in die Bezirksoberliga Lüneburg antreten.

Für die Nordbremer hätte der Abstieg eine weitere negative Komponente, denn dann müsste ihre zweite Herrenmannschaft aus der Bezirksoberliga zwangsweise den Weg runter in die Bezirksliga gehen. Nach der Saison entscheiden zwar noch die Meldungen aller Vereine über die Klasseneinteilung in der Spielzeit 2019/20, dennoch möchte BLV-Trainer Ronny Arnoldt am Sonntagnachmittag lieber den sportlichen Verbleib in der Oberliga feiern als auf eventuelle Startplatz-Verzichte anderer Mannschaften hoffen zu müssen.

Das Hinspiel verloren die BLVer daheim mit nur einem Punkt Unterschied nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Auch deshalb ist Revanche angesagt. „Die Rechnung aus dem Hinspiel, was ja sehr emotional war, wollen wir begleichen. Wir haben gut und intensiv trainiert und auch noch ein paar Extra-Einheiten eingeschoben. Somit gehen wir optimistisch und selbstbewusst in das große Saisonfinale, es ist ein Do-or-die-Spiel“, beschreibt Ronny Arnoldt die Situation im BLV-Lager vor dem Showdown. Der Kader der Nordbremer ist bis auf die Langzeitverletzten komplett, Arnoldt kann und wird aus dem Vollen schöpfen. Und ist sich sicher, mit dem sechsten Saisonsieg in allerletzter Sekunde den sportlichen Klassenverbleib einzufahren.