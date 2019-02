SAV-Akteur Klaus Malorny erfüllte seinen Part gegen Werder III. (Christian Kosak)

Vegesack. Nicht viel ließ die SG Aumund-Vegesack im Heimspiel gegen das Schlusslicht SV Werder Bremen III in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West anbrennen. So behaupteten sich die Mannen um Mannschaftsführer Gregor Grzesik am 15. Spieltag nach 140 Minuten gegen die Werderaner mit 9:1.

Die Vegesacker feierten somit vor heimischer Kulisse einen ganz wichtigen Sieg und können am Freitag beim Gastspiel gegen den Vorletzten TuSG Ritterhude III (Beginn 20 Uhr) mit einem weiteren Erfolgserlebnis den Abstand zum Relegationsplatz sieben (MTV Elm, 12:16 Punkte) vergrößern.

In der Begegnung gegen Werders Dritte sorgten die drei Vegesacker Doppel bereits für eine Vorentscheidung. Nach den Erfolgen von Guzmann/Burkhardt, Kunte/Malorny und Jahic/Grzesik führten die Gastgeber bereits mit 3:0. Anschließend hielt sich im oberen Paarkreuz der SAV-Spitzenakteur Jakob Guzmann gegen Julian Janke mit 3:1 (11:5, 11:7, 10:12, 13:11) und auch Vegesacks Nummer zwei, Marcus Kunte, gegen den Werderaner Jan-Hendrik Voigt mit 3:0 (11:7, 11:5, 12:10) schadlos. Im mittleren Paarkreuz mussten sich dann anschließend Tobias Burkhardt gegen Philip Milles mit 3:2 (13:11, 10:12, 9:11, 11:9, 11:8) und Patrick Jahic gegen Christoph Bauer mit 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:5) schon etwas mehr strecken.

Doch letztlich konnten die grün-weißen Gäste die klare 7:0-Führung des Tabellenfünften (17:13 Zähler) nicht verhindern. Und auch Klaus Malorny, der für den privat verhinderten Klaus-Peter Lenz einsprang, setzte hiernach die Vegesacker Siegesserie fort. Gegen den SVW-Spieler Leon Grieshop behauptete sich der Zweit-Herrenspieler Malorny im unteren Paarkreuz mit 3:0 (11:4, 12:10, 11:8).

Da sich aber aus Vegesacker Sicht Gregor Grzesik gegen den Stadtbremer Eugen Butsch mit der 1:3-Niederlage (12:10, 7:11, 7:11, 4:11) den einzigen Ausrutscher leistete, musste Jakob Guzmann gegen den SV Werder Bremen III ein weiteres Mal an die Platte. Im Spitzenduell siegte er gegen Jan-Hendrik Voigt mit 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) und tütete damit den klaren 9:1-Heimerfolg ein. „Wir haben hier eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und den Grundstein zu Beginn mit den drei erfolgreichen Doppeln gelegt. Auch hat Klaus Malorny seinen Part gut erfüllt“, freute sich Gregor Grzesik nach dem erfolgreichen Auftritt.

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack – SV Werder Bremen III 9:1: Guzmann/Burkhardt – Voigt/Bauer 3:0 (12:10, 11:4, 11:5), Kunte/Malorny – Janke/Grieshop 3:0 (11:4, 11:9, 11:4), Jahic/Grzesik – Milles/Butsch 3:1 (5:11, 11:7, 11:8, 11:7), Guzmann – Janke 3:1 (11:5, 11:7, 10:12, 13:11), Kunte – Voigt 3:0 (11:7, 11:5, 12:10), Burkhardt – Milles 3:2 (13:11, 10:12, 9:11, 11:9, 11:8), Jahic – Bauer 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:5), Grzesik – Butsch 1:3 (12:10, 7:11, 7:11, 4:11), Malorny – Grieshop 3:0 (11:4, 12:10, 11:8), Guzmann – Voigt 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) OSH