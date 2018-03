Bremen-Nord/Schwanewede. Georg Veltl und Theo Schmöle vom Vegesacker SV haben sich bei den Luftpistolen-Bezirksmeisterschaften des Bezirksschützenverbandes Osterholz ein Kopf-an-Kopf-Duell um die Goldmedaille bei den Herren IV geliefert. Schmöle markierte dabei in der Abschlussserie 88 Ringe und holte damit mit insgesamt 347 Ringen eben jene zwei Ringe Vorsprung heraus, die ihn am Ende von seinem Vereinskollegen trennten. Schmöle wartete gleich mit drei 88er-Serien auf der Anlage des SV Heidberg-Falkenberg auf.

Im Klassement der Damen III setzte sich Sigrid Heininger vom Vegesacker SV mit 318 Ringen die Krone auf. Nur mit ihren 77 Ringen in der ersten und 73 Ringen in der letzten Serie war Heininger nicht zufrieden. Bei den Herren III machten Volker Frank und Hans-Jürgen Schoo vom Blumenthaler SV die Goldmedaille unter sich aus.

Beide begannen mit 91 beziehungsweise 92 Ringen bärenstark. Doch weil Schoo daran in der Folge nicht mehr ganz anzuknüpfen vermochte, ergatterte Frank den Titel mit 354 Ringen mit einem Vorsprung von sechs Ringen auf seinen Teamkollegen. An der Seite von Michael Nonnewitz behauptete sich das Duo auch in der Mannschaftswertung. Nonnewitz verpasste im Einzel als Vierter mit 327 Ringen nur knapp den Sprung auf das Podest.

Wingert erfüllt Favoritenrolle

Bei den Damen II trug Schwanewedes Beate Denke mit 326 Ringen den Titel davon. Im Feld der Damen I wurde Schwanewedes Marina Wingert mit 334 Ringen ihrer Favoritenrolle gerecht. Die 77 und 78 Ringe in der Mitte brachten Wingert um ein besseres Ergebnis. Ihre Tochter Jessica Wingert triumphierte mit 292 Ringen in der weiblichen Jugend. Gerne hätte auch ihr Vater Alexander Wulf den Titel bei den Herren I eingefahren, er musste sich jedoch Benno Böhm (SV Buschhausen) um drei Ringe geschlagen geben. Alexander Wulf befand sich lange Zeit auf Goldkurs, gab den ersten Platz aber mit mäßigen 87 Ringen zum Abschluss noch aus den Händen.

Rene Deichmann vom Meyenburger SV deutete mit 312 Ringen als Gewinner der männlichen Jugend sein Talent an. Walter Jones (Blumenthaler SV) freute sich mit 332 Ringen über die Bronzemedaille bei den Herren II. Hier setzte sich der ansonsten auch für den SV Schwanewede startende Hüttenbuscher Cliff Wedemeyer souverän durch.

Im Luftpistolen-Auflage-Wettbewerb sammelte Brigitte Pointinger vom SV Schwanewede mit 297,2 Ringen vor Meyenburgs Dagmar Meyer (252,2) die Goldmedaille bei den Seniorinnen III ein. Ihr Mann Albert ­Pointinger wurde mit 291,1 Ringen Dritter bei den Senioren I. Ebenso erging es Andreas Schwermer (Vegesacker SV) mit 0,3 Ringen mehr bei den Senioren III.