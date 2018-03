Marßel. Das Ziel ist klar: An diesem Wochenende will die SG Marßel ihren zweiten Tabellenplatz in der Tischtennis-Regionalliga Nord der Damen verteidigen. Und wenn nichts Unvorhersehbares dazwischen kommt, kann Teamchef Thomas Bienert seine Mannschaft in Bestbesetzung antreten lassen. Gegner in der Landskronahalle sind an diesem Sonnabend ab 15 Uhr der TTC Finow-GEWO Eberswalde und am Sonntag der ESV Prenzlau (11 Uhr).

Bienert geht davon aus, dass seine beiden Spitzenspielerinnen Elina Vakhrusheva und Katarina Belopotocanova das erste und Jennifer Bienert zusammen mit Klara Bruns das zweite Doppel bilden werden. Möglicherweise könnte aber am Sonntag auch Jessica Boy im Doppel zum Einsatz kommen.

In den Hinspielen setzen sich die Nordbremerinnen im brandenburgischen Eberswalde mit 8:3 und beim momentanen Tabellendritten Prenzlau in der Uckermark sogar 8:2 durch. Dennoch warnt Bienert davor, die Kontrahenten zu unterschätzen. Vor allem das Spiel gegen den ESV Prenzlau werde kein Selbstläufer.

Die Uckermarker verfügen doch mit der norddeutschen Meisterin von 2017, Lydia Lautenschläger, und Ann-Marie Dahms über zwei starke Spielerinnen im oberen Paarkreuz. Die große Unbekannte im Team des ESV ist für die SG Marßel aber die Nummer drei, Mathilde Foix-Cable, die im Hinspiel nicht dabei war und mit bislang 14:3 Siegen im unteren Paarkreuz aufhorchen ließ. Bienert geht von einem 1:1 nach den Doppeln aus und ist zuversichtlich, dass Elina Vakh­rusheva und Katharina Belopotocanova fünf ihrer sechs Begegnungen gewinnen. Die erforderlichen Punkte für einen knappen 8:5- oder 8:6-Erfolg sollten dann im unteren Paarkreuz geholt werden. Davon sei er aufgrund der bisherigen Leistungen seiner Spielerinnen aber auch überzeugt, so Bienert.

Den Tabellensiebten stuft er nicht so stark ein. Gleichwohl, sagte der Marßeler Coach: „Wir dürfen Eberswalde nicht unterschätzen.“ Die Mannschaft aus Brandenburg sei wieder einmal umgestellt worden, denn die bisherige Nummer vier, Claudia Petereit spiele nun im oberen Paarkreuz. Bienert: „Das dürfte uns entgegenkommen.“ Der Marßeler Teamchef rechnet mit Sieg und Niederlage in den Doppelspielen sowie mit mindestens fünf Erfolgen seiner beiden besten Spielerinnen. „Doch auch unser unteres Paarkreuz sollte gegen Carolin Mews und Chiara Baltus Punkte holen“, blickt der SGM-Teamchef voraus und setzt darauf, dass an diesem Sonnabend und Sonntag mindestens drei Punkte in Marßel bleiben.

Der Doppelspieltag ist für längere Zeit die einzige Gelegenheit, die SGM an ihrer Heimspielstätte zu sehen. Zwischen dem 17. März und 14. April stehen dann nämlich fünf Auswärtsspiele auf dem Programm.