Jonas Paeslack (links) half bei den B-Junioren des Blumenthaler SV aus und erzielte beim 3:2 gegen Werder II drei Treffer. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der Blumenthaler SV hat einen enorm wichtigen 3:2-Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Bremen der B-Junioren über den SV Werder Bremen III gelandet. Damit setzten die Blau-Roten aber auch den JFV Bremen II unter Zugzwang. „Wir wussten um die Wichtigkeit des Heimspiels, da OT Bremen mit einer Niederlage den Weg in die Bezirksliga antreten muss“, erklärte JFV-II-Coach Thorsten Minke nach dem 3:1-Sieg seines Teams, das somit bereits vorzeitig gerettet ist.

Blumenthaler SV – SV Werder Bremen III 3:2 (2:2): Durch den Sieg des Tuspo Surheide über den BSC Hastedt hätten die Blumenthaler bereits im Falle eines Unentschiedens einen Abstiegsplatz eingenommen. Die Blau-Roten ließen es aber gar nicht erst so weit kommen und können den Klassenverbleib nun am letzten Spieltag mit einem Erfolg beim Schlusslicht OT Bremen am 1. Dezember eintüten.

Wegen der großen Bedeutung der Partie hatte Blumenthals Trainer Markus Wegner um Unterstützung von den Regionalliga-C-Junioren gebeten. „Weil wir selbst spielfrei waren, sind wir dem Wunsch gerne nachgekommen“, sagte C-Junioren-Übungsleiter Peter Moussalli. So halfen Jonas Paeslack im Sturm, Jasper Look als Linksverteidiger, Marsel Zrnic in der Innenverteidigung sowie Juan Villa Rudolph als Linksaußen aus. Dabei erwies sich vor allem Jonas Paeslack mit seinen drei Toren als echter Gewinn für die Mannschaft und erzielte drei Tore.

Paeslack glich auch nach 25 Minuten zum 1:1 aus. Die Grün-Weißen gingen aber in einer ausgeglichenen ersten Hälfte erneut in Führung. Doch nachdem der Angreifer selbst gefoult worden war, egalisierte Jonas Paeslack mit dem fälligen Strafstoß noch vor dem Pausentee zum 2:2. Im zweiten Abschnitt drängten die Nordbremer dann mit Macht auf den Siegtreffer. „Der hätte angesichts einiger Möglichkeiten auch schon früher fallen können“, so Moussalli. Der Vereinsvorsitzende bejubelte in der 66. Minute das erlösende 3:2 seines Schützlings Jonas Paeslack. „Es war am Ende ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft“, versicherte Peter Moussalli.

JFV Bremen II – OT Bremen 3:1 (2:0): „Wir hatten den Jungs einen offensiven Matchplan mit auf den Weg gegeben. Sie haben es auch hervorragend gemacht“, sagte Thorsten Minke. Von der ersten Minute an habe seine Formation den Gegner ständig beschäftigt. In der 21. Minute fing JFV-Keeper Alen Mustedanagic eine Flanke ab und schlug den Ball weit in die Hälfte der Gäste. Hier erlief Iwan Jundo sich die Kugel und vollstreckte eiskalt von der Strafraumgrenze per Heber zum 1:0. Ein paar Minuten später leitete Iwan Jundo einen Diagonalpass von Elias Schmitz aus dem zentralen Mittelfeld auf den linken Flügel direkt in die Mitte weiter, wo Dustin Lübber per Flachschuss das umjubelte 2:0 besorgte. „Es war ein Traumspielzug wie aus dem Lehrbuch“, schwärmte Minke. Mit dem Pausenpfiff scheiterte Rezan Celik mit einem Freistoß an der OT-Querlatte. Die JFV-Spieler Elias Schmitz (Nasenbeinbruch) und Iwan Jundo (Knieverletzung) mussten den Platz verlassen.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel offener. Zum richtigen Zeitpunkt stellte Alan Abdo nach einem langen Ball von Tolga Isik aber die Entscheidung zum 3:0 her. Alan Abdo, Miran Abdi und Moritz Mitschka verpassten bei Konterchancen ein weiteres Tor. „Am Ende war es ein verdienter Sieg. Wir sind mächtig stolz auf die Truppe, insbesondere weil alle unsere Kicker zum jüngeren Jahrgang gehören und sich in der Hinrunde klasse in der Verbandsliga etabliert haben“, resümierte Thorsten Minke. In der abschließenden Partie gegen den Tabellenzweiten TuS Komet Arsten will Minke die Spieler einsetzen, die zuletzt weniger zum Zuge gekommen sind.

Weitere Informationen

Blumenthaler SV – SV Werder Bremen III 3:2 (2:2)

Blumenthaler SV: Kuchta; Masawar, Zrnic, Dhifallah, Look, Seidel, Malek, Villa Rudolph, Paeslack, Brahtz, Oltmanns (eingewechselt: Allahyani)

Tore: 0:1 Paul Steinmetz (14.), 1:1 Jonas Paeslack (25.), 1:2 Emmanuel Chukwu (34.), 2:2 Jonas Paeslack (37./Foulelfmeter), 3:2 Jonas Paeslack (66.)

JFV Bremen II – OT Bremen 3:1 (2:0)

JFV Bremen II: Mustedanagic; Singh, Osmani, Jundo, Schmitz, Minke, Celik, Hernandez-Pukall, Mitschka, Isik, Lübber (eingewechselt: Abdi, Abdo, Jünger)

Tore: 1:0 Iwan Jundo (21.), 2:0 Dustin Lübber (29.), 3:0 Alan Abdo (46.), 3:1 Aymen Isikli (71.) KH