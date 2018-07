Fußball-Bezirkspokal

Duell David gegen Goliath

Reiner Tienken

Die SVG Berne (1. Kreisklasse) geht in der Auftaktrunde am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den Landesligisten SV Brake als krasser Außenseiter an den Start.