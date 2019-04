Vrankas Xhavit (links) entwischt Blumenthals Tino Klepatz. Xhavit, der im Mittelfeld viele Zweikämpfe gewann, landete mit JFV Bremen in der B-Junioren-Verbandsliga einen 5:0-Derbysieg. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Während sich die Formation von Trainer Sören Seidel damit an die Spitze der Sommerrunde setzte, verharren die Blumenthaler auf einem Abstiegsplatz.

„Wir haben das Spiel auch in dieser Höhe völlig zu Recht gewonnen. Die Blumenthaler können sogar noch froh sein, dass wir nicht noch mehr Tore erzielt haben“, erklärte Sören Seidel. Aus seiner Sicht hätten den Gastgebern nach Attacken gegen Williams Lewisgton Noukpetor und Leonardo Cristescu sogar noch zwei Elfmeter zugesprochen werden müssen.

Auf der anderen Seite zog Lewisgton Noukpetor bei einer Chance nicht gegen Blumenthals Torwart Jean-Pascal Meißner zurück und verletzte diesen dadurch am Knie. „Dafür hat er sich noch nicht einmal entschuldigt“, ärgerte sich BSV-Coach Enis Baki. Ansonsten kritisierte Baki jedoch eine „katastrophale Leistung“ seines Teams.

Das erste Gegentor habe Kevin-Madiou Bah mit einem zu kurz geratenen Rückpass begünstigt. Leon Föge spritzte dazwischen und bediente anschließend Dustin Beller. Dieser umkurvte noch Jean-Paul Meißner und vollstrecke bereits nach 180 Sekunden aus spitzem Winkel mit links zur JFV-Führung. Auch das 2:0 von Dustin Beller leitete Föge ein. Bellers Schuss wurde dabei nach einem Eckball auch noch unhaltbar für Jean-Pascal Meißner abgefälscht.

In der Folgezeit hätte der Gast auch auf 1:2 verkürzen können. Doch Oguzhan Topdur jagte das Leder aus sechs Metern nicht nur über das Tor, sondern auch über den Fangzaun dahinter. Zinar Tunc setzte den Ball zudem aus spitzem Winkel und kurzer Entfernung ans Außennetz. Das war es dann aber auch schon wieder mit der Blumenthaler Herrlichkeit. Der eingewechselte Leonardo Cristescu stieß vor dem 3:0 von Matteo Müller über die linke Seite nach vorne (36.). Ausgangspunkt für das 4:0 nach dem Seitentausch war erneut Cristescu. Dessen scharfe Hereingabe verlängerte Naufal Bekjar ins eigene Tor und Joker Zion-Ndubuisi Ukachukwa bereitete das Tor zum 5:0-Endstand von Dustin Beller vor.

Beller krönte mit seinem dritten Treffer an diesem Tage eine starke Vorstellung. Sören Seidel lobte aber auch besonders Vrankas Xhavit für seine vielen gewonnenen Zweikämpfe im defensiven Mittelfeld. „Insgesamt haben aber alle Spieler gut umgesetzt, was wir im Training geübt hatten“, zog Sören Seidel eine positive Bilanz.

Sein Gegenüber Enis Baki verzweifelt indes langsam ein wenig an den schwankenden Leistungen seiner Elf: „Bei uns folgt auf ein gutes immer ein schlechtes Spiel. Wir bekommen einfach keine Konstanz in unsere Darbietungen.“ Mit einer ähnlichen Vorstellung wie bei der 3:5-Niederlage im Viertelfinale des Landespokals gegen den Regionalligisten Tuspo Surheide hätten seine Schützlinge aus seiner Sicht mit Sicherheit keine fünf Gegentore gegen den JFV kassiert. Baki erwartet nun eine Leistungssteigerung in der Partie nach Ostern beim Dritten JFV Bremerhaven.