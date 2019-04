Katarina Belopotocanova wird in der kommenden Saison nach derzeitigem Stand nur noch im Notfall für die SG Marßel spielen. Die Slowakin will sich jetzt vorrangig um ihren Schulabschluss kümmern. (M. von Lachner)

Marßel. Die SG Marßel hat ein neues Tischtennis-Juwel an Land gezogen. In der Saison 2019/20 wird Irlands beste Spielerin, Sophie Early, für das erste Damenteam der Nordbremerinnen antreten, das bekanntlich nur knapp die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und damit den Aufstieg in die 3. Bundesliga verpasst hat. Sophie Early ist zwar erst 13 Jahre alt, führt aber unangefochten die Rangliste der Seniorinnen sowie der unter 18 Jahre alten Tischtennis-Spezialistinnen aus Irland und Nordirland an.

Noch trauert das Marßeler Team um Trainer und Manager Thomas Bienert dem knapp verpassten Triumph nach. Den sie selbst aus der Hand gegeben hatten. Wäre das letzte Saisonspiel beim RSV Braunschweig nicht mit 6:8 verloren, sondern 8:6 gewonnen worden – was durchaus möglich war – hätten die Nordbremerinnen und nicht der SC Poppenbüttel Titel und Aufstieg feiern können.

Allerdings wäre der Sprung in die 3. Liga auch eine große Herausforderung. Denn Thomas Bienert muss in der neuen Saison grundsätzlich auf Katharina Belopotocanova verzichten. Die 18-jährige Slowakin, die bislang an Position zwei der SG Marßel spielte, will ihren Schulabschluss machen und wahrscheinlich nur noch im Notfall aushelfen. Schon allein deshalb ist es wichtig, dass sich die junge Irin Sophie Early der SG Marßel anschließen möchte. Auf der grünen Insel ist sie trotz ihres Alters konkurrenzlos und wird dort bereits als Medaillen-Hoffnung für die Olympischen Spiele eingestuft.

Der Kontakt mit dem Rotschopf kam nach den Worten von Thomas Bienert über den TV Hude zustande, der an der Verpflichtung von Sophies Bruder interessiert war. Die konnte zwar nicht realisiert werden, aber Hudes Tischtennis-Chef Felix Lingenau, ein guter Bekannter von Thomas Bienert, half dabei, Sophie Early zur SG Marßel zu lotsen. Die 13-Jährige, so Bienert, freue sich schon auf die Regionalliga in Norddeutschland, zumal es auf der Insel keine adäquate Herausforderung für sie gebe.

Auch Sofia Stefanska, die in der vergangenen Saison zur SG Marßel stieß und eine 18:6-Bilanz im Einzel aufweist, kennt Sophie Early, hat sie doch ebenso wie das irische Ausnahmetalent von dem Förderprogramm der European Table Tennis Union (ETTU/Europäische Tischtennisvereinigung) profitiert.

Wegen der vielen europäischen Turniere wird die 13-Jährige allerdings nicht an allen Meisterschaftsspielen der SG Marßel teilnehmen können. Thomas Bienert plant deshalb so viele Wochenenden wie möglich mit zwei Pflichtspielen, damit die Irin pro Halbserie wenigstens an drei Wochenenden dabei sein und für die SG Marßel punkten kann.

Zur Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2019/20 plant der Marßeler Coach und Manager am Ende der Sommerferien ein Trainingslager in Marßel oder Holtriem (Ostfriesland), bei dem möglichst alle Spielerinnen präsent sein sollen. Mit Ausnahme von Marßels Nummer eins, Elina Vakhrusheva allerdings. Die Anreise der Ukrainerin per Flugzeug zusätzlich zu den Pflichtspielen würde den Finanzrahmen der SG Marßel sprengen, sagt Bienert.

Die 22-Jährige, die im letzten Saisonspiel beim RSV Braunschweig ebenfalls nicht zur Verfügung stand, besetzt auch in den neuen Saison die Position eins im Marßeler Team. Ins obere Paarkreuz an Position zwei rückt Jennifer Bienert auf, während die 14-jährige Sophie Stefanska und die 13-jährige Sophie Early das untere Paarkreuz bilden. Und Klara Bruns komplettiert die Marßeler Mannschaft, die zweimal in Folge die Vizemeisterschaft errungen hat und erneut in den Kampf um den Titel eingreifen will.